Тур: 3. Стадион: 28 Black Arena. Главный судья: Круашвили Гиорги
0:2
Второй тайм: 76'
0'
0:1
23' ГолСантуш Нуну
39' Желтая карточкаЯлькуйе Малик
0:2
53' ГолДьёкереш Виктор
67' Undefined phrase: football_event_Газибегович Юсуф
Ход матча
23'
0:1
39'
53'
0:2
67'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
126 Количество передач 317
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хорват
Томи
20
Ятта
Сиди
18
Бирет
Мика
21
Катамо
Джени
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ятта СидиПолузащитник
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Карич ЭмирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Малич АрьянПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Гргич ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Камара АмадиНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Катамо ДжениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Диего КаллайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Тайбо ЛукасЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Штурм Грац
Спортинг Л
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|2
|0.67
|Браганса Даниэл
|1
|0.33
|Дебаст Зено
|1
|0.33
|Сантуш Нуну II
|1
|0.33
|Педру Гонсалвеш
|0
|0
|Араухо Максимилиано
|0
|0
|Катамо Джени
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|1
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Ялькуйе Малик
|2
|0
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Хорват Томи
|1
|0
|Чуквуани Точи
|1
|0
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морита Хидемаса
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Дебаст Зено
|1
|0
|Кенда Джованни
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1
Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Каса Пия 2:0 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Эшторил - Спортинг Л 0:3
Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2
Результаты матчей
Штурм Грац
Спортинг Л
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|2:2
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|15.
|2:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|16.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|17.
|2
|1
|0
|1
|9 - 3
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|6 - 8
|3
|21.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|24.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|25.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|26.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|27.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|28.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|29.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|4 - 11
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|32.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|33.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|35.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|14.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|20.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|0:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|32.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|35.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|27.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|Боруссия Д
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
|Реал Мадрид
|Модрич Лука
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штурм Грац 0:2 Спортинг Л
Исход игры
Штурм Грац
3.9% (5)
Ничья
7.1% (9)
Спортинг Л
89% (113)
Тотал 2.5
Больше
70.8% (80)
Меньше
29.2% (33)
Обе команды забьют
Да
72.57% (82)
Нет
27.43% (31)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
49.6% (63)
0:1 Спортинг Л
10.2% (13)
0:2 Спортинг Л
10.2% (13)
1:1 Ничья
4.7% (6)
1:3 Спортинг Л
4.7% (6)
0:3 Спортинг Л
3.1% (4)
2:3 Спортинг Л
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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