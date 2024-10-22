Замена в составе "Спортинга": вместо Максимилиано Араухо на поле вышел Гонсалвеш Педру.

Замена в составе "Спортинга": вместо Зено Дебаста на поле вышел Йерри Сент-Жюст.

Замена в составе "Спортинга": вместо Даниэла Брагансы на поле вышел Хидемаса Морита.

Замена в составе "Штурма": вместо Томи Хорвата на поле вышел Эренджан Ярдымджи.

Бовинг от углового флага подачу исполнил слишком сильно. Мяч перелетел через всех игроков в штрафной площади.

Лавале слева прострелил к воротам. Бирет сумел коленом задеть мяч, после чего сфера пролетела рядом с дальней штангой.

Звонарек справа здорово прошёл в штрафную площадь, но его удар соперники заблокировали.

Лавале на фланге выбил мяч у Брагансы.

Прострел Дьёкереша слева в центр по линии штрафной площади на Юльманна перехватил Чуквуани.

Ялькуйе перед чужой штрафной площадью врезался в двух игроков.

Медики оказывают Катамо помощь. а все ждут подтверждения от ВАР.

Круашвили отправился смотреть повторы. Будет ли отменён пенальти? Газибегович первым был на мяче.

После просмотра повторов Круашвили отменил пенальти и определил фол со стороны Катамо в чужой штрафной площади.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ДЬЁКЕРЕШ!!! Дьёкереш слева ушёл от Гайрхофера, вышел один на один с голкипером, со смещением вправо обыграл Схерпена и точно пробил.

"Спортинг" спокойно сдерживает наступательные порывы хозяев, не допуская при этом даже ударов по воротам.

Замена в составе "Спортинга": вместо Рикарду Эсгаю на поле вышел Рейс Матеус.

У Лавале не получился заброс вперёд по левому флангу. Мяч оказался за боковой линией поля.

Газибегович рванул на фланге за Нуну Сантушем и смог чисто выбить мяч у полузащитника "Спортинга".

Замена в составе "Штурма": вместо Никласа Гайрхофера на поле вышел Макс Джонстон.

Замена в составе "Штурма": вместо Сиди Ятта на поле вышел Ловро Звонарек.

Второй тайм в Клагенфурте!

Прострел Лавале слева в касание получился в руки Израэлю.

"Штурм" активнее начал второй тайм. Хозяева комбинируют на чужой половине поля. Забросы к воротам у них не проходят.

Дьёкереш справа сместился в центр штрафной площади, но удара по воротам так и не нанёс.

Араухо слева выкатил мяч в центр на Юльманна, который очень долго подбирал ногу для удара. Пришлось Мортену отдавать обратный пас налево.

Быструю контратаку начали хозяева, но при подходе к штрафной площади резко сбросили скорость, и острота исчезла.

Первый тайм

— Перерыв! "Штурм" (Грац, Австрия) - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - 0:1.

45' Араухо от углового флага навесил на Тринкана, который головой пробил в левый угол ворот. Схерпен в прыжке забрал мяч в руки.

45' 1 минуту добавил Круашвили в первом тайме.

45' Дьёкереш слева выкатил мяч в центр на Юльманна, удар которого с семнадцати метров соперники заблокировали.

44' Дьёкерешщ справа в штрафной площади получил мяч, но в окружении трёх соперников к воротам развернуться не смог.

43' "Спортинг" с мячом откатился на свою половину поля, где неспешно покомбинировал. Хозяева в прессинг подниматься не стали.

42' У Катамо по правому флангу не прошёл заброс вперёд на Дьёкереша.

40' Браганса со штрафного покатил мяч направо на Катамо, Джени неудачно сыграл на приёме и отмахнулся от Бовинга.

39' Ялькуейе врезал по ногам Араухо и получил жёлтую карточку. Немногим более тридцати метров до ворот.

38' Арауход слева прокинул мяч мимо Айву, но упустил его за пределы поля.

37' Лавале слева не смог пройти вперёд, и хозяева откатили мяч на свою половину поля.

36' Юльманну с Катамго справа не удалось доставить мяч к воротам после долгого розыгрыша.

34' Удару Ятта с двенадцати метров соперники мешали, и мяч покатился слабо. Израэль забрал сферу в руки.

33' Бовинг исполнил подачу от углового флага. После нескольких рикошетов мяч оказался за пределами поля.

32' Израэль ошибся на выходе при подаче от углового флага, но соперники этим не воспользовались.

31' Бовинг слева из пределов штрафной площади пробил в дальний угол. Израэль сумел задеть мяч в прыжке, а у дальней штанги Бирету не позволил сыграть на добивании Инасиу.

30' Катамо от углового флага навесил к ближней штанге. Австрийцы от ворот мяч выбили.

28' Лавале слева навесил на Ятта, удар головой которого из офсайда Израэль парировал.

27' А вот "Спортинг" стал теперь играть более осторожно. Долгий розыгрыш мяча в центре поля от гостей.

26' "Штурм" прибавил в движении и старается закрепиться на чужой половине поля.

25' Дьёкереш с десяти метров слева пробил рядом с ближней штангой.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

НУНУ САНТУШ!!! Катамо справа ворвался в штрафную площадь и прострелил в центр. Дьёкереш ногой по мячу не попал, но за спиной у Виктора оказался Нуну Сантуш, который и нанёс удар. Снаряд попал в ногу Схерпена и залетел в сетку.

22' Араухо слева прострелил к воротам, где Гайрхофер опередил Дьёкереша и выбил мяч обратно во фланг.

21' Бовинг от углового флага направил мяч к ближней штанге низом. Никто из партнёров под такую передачу подстроиться не смог.

20' Эсгаю прервал подачу Газибеговича справа к воротам.

19' Катамо исполнил угловой удар. Мяч заметался перед воротами, а арбитры усмотрели офсайд у кого-то из португальцев.

18' Дьёкереш сделал себе скидку и с десяти метров с разворота пробил под перекладину. Схерпен успел подставить руку.

17' Удар Катамо справа с пятнадцати метров заблокировал Лавале.

16' "Штурм" постепенно отодвинул игру к центральному кругу. Португальцы продолжают больше владеть мячом, но вперёд продвигаются с трудом.

14' Ятта на чужой половине поля придержал руками Эсгаю.

13' Араухо у центрального круга нарушил правила.

12' Бовинг получил небольшое повреждение в центре поля.

11' Тринкан в центре поля придержал руками Хорвата.

10' "Спортинг" в центре поля подержал мяч с переводами с фланга на фланг.

8' Дальний удар Тринкана получился выше ворот.

7' "Штурм" первые минуты проводит в обороне и не допускает ударов по своим воротам. Выпады австрийцев перёд редки.

6' Прострел слева в штрафную площадь на Дьёкереша получился сильным. Виктор не смог ногой остановить мяч.

5' Ятта на левом фланге получил пас на ход, но пройти двух соперников Сиди не удалось.

4' Гости активнее начали встречу. Португальцы по флангам подбираются к штрафной площади хозяева, но проникновений внутрь нет.

3' Гости исполнили первый угловой удар в матче. Подача к ближней штанге получилась слабой и австрийцы мяч перехватили.

2' "Штурм" играет в чёрной форме, "Спортинг" - в белой.