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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Круашвили Гиорги
Штурм Грац
0:2
Второй тайм: 76'
Спортинг Л
0'
0:1
23' Гол
Сантуш Нуну
39' Желтая карточка
Ялькуйе Малик
0:2
53' Гол
Дьёкереш Виктор
67' Undefined phrase: football_event_
Газибегович Юсуф

Ход матча

23'
0:1
Сантуш Нуну
(Катамо Джени)
39'
Ялькуйе Малик
 
53'
0:2
Дьёкереш Виктор
(Дебаст Зено)
56'
 
Матеус Рейс
Эсгаю Рикарду
59'
Звонарек Ловро
Ятта Сиди
 
59'
Джонстон Макс
Гайрхофер Никлас
 
67'
Газибегович Юсуф
 
70'
 
Хорват Томи
Браганса Даниэл
70'
 
Морита Хидемаса
Ярдымджи Эренджан
70'
 
Дебаст Зено
Араухо Максимилиано
70'
 
Педру Гонсалвеш
Сент-Жюст Йерри

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 126 Количество передач 317
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 127
Штурм Грац 3.9% (5)
X 7.1% (9)
Спортинг Л 89% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Штурм Грац
Ничья
Спортинг Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
47
Айву
Эмануэль
35
Гайрхофер
Никлас
24
Лавале
Димитри
8
Ялькуйе
Малик
19
Хорват
Томи
21
Чуквуани
Точи
15
Бовинг
Виллиам
20
Ятта
Сиди
18
Бирет
Мика
1
Израэль
Франко
47
Эсгаю
Рикарду
6
Дебаст
Зено
25
Инасиу
Гонсалу
21
Катамо
Джени
42
Юльманн
Мортен
23
Браганса
Даниэл
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
20
Араухо
Максимилиано
Штурм Грац
4-4-1-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Штурм Грац
Спортинг Л

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
3:0
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 2 0.67
Браганса Даниэл 1 0.33
Дебаст Зено 1 0.33
Сантуш Нуну II 1 0.33
Педру Гонсалвеш 0 0
Араухо Максимилиано 0 0
Катамо Джени 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 1 1
Газибегович Юсуф 2 0
Ялькуйе Малик 2 0
Горенц-Станкович Йон 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Хорват Томи 1 0
Чуквуани Точи 1 0
Гайрхофер Никлас 1 0
Джонстон Макс 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морита Хидемаса 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Дебаст Зено 1 0
Кенда Джованни 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1
Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Каса Пия 2:0 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Эшторил - Спортинг Л 0:3
Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2

Результаты матчей

Штурм Грац
Спортинг Л

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Боруссия Д
 2:2 3 2 1 0 12 - 3 7
3.
Ювентус
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Спортинг Л
 2:0 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Арсенал
 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
7.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
10.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
11.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
12.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
13.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
14.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
15.
Реал Мадрид
 2:2 3 1 1 1 5 - 4 4
16.
ПСЖ
 1:1 3 1 1 1 2 - 3 4
17.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
19.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
22.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
24.
Жирона
 2:0 3 1 0 2 4 - 4 3
25.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
26.
ПСВ
 1:1 3 0 2 1 3 - 5 2
27.
Штутгарт
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
28.
Болонья
 0:2 3 0 1 2 0 - 4 1
29.
Шахтёр Донецк
 0:1 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
32.
Штурм Грац
 0:2 3 0 0 3 1 - 5 0
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 0:2 3 0 0 3 1 - 11 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Арсенал
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Ювентус
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Реал Мадрид
 2:2 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
ПСЖ
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Боруссия Д
 2:2 1 1 0 0 7 - 1 3
8.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
13.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
14.
Спортинг Л
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
16.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
17.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
20.
Жирона
 2:0 2 1 0 1 4 - 3 3
21.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
ПСВ
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Штутгарт
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Болонья
 0:2 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Шахтёр Донецк
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Штурм Грац
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 0:2 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2:2 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Спортинг Л
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Астон Вилла
 2:0 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Ювентус
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Арсенал
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
ПСВ
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Штутгарт
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Шахтёр Донецк
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
20.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Реал Мадрид
 2:2 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
ПСЖ
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
26.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
27.
Болонья
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
29.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Жирона
 2:0 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Штурм Грац
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 0:2 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Реал Мадрид Модрич Лука 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 79'
    Звонарек справа здорово прошёл в штрафную площадь, но его удар соперники заблокировали.
  • Опасный момент
    78'
    Лавале слева прострелил к воротам. Бирет сумел коленом задеть мяч, после чего сфера пролетела рядом с дальней штангой.
  • Угловой
    77'
    Бовинг от углового флага подачу исполнил слишком сильно. Мяч перелетел через всех игроков в штрафной площади.
  • Замена
    76'
    Замена в составе "Штурма": вместо Томи Хорвата на поле вышел Эренджан Ярдымджи.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Спортинга": вместо Даниэла Брагансы на поле вышел Хидемаса Морита.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Спортинга": вместо Зено Дебаста на поле вышел Йерри Сент-Жюст.
  • Замена
    73'
    Замена в составе "Спортинга": вместо Максимилиано Араухо на поле вышел Гонсалвеш Педру.
  • Судья
    70'
    После просмотра повторов Круашвили отменил пенальти и определил фол со стороны Катамо в чужой штрафной площади.
  • Видеоповтор
    69'
    Круашвили отправился смотреть повторы. Будет ли отменён пенальти? Газибегович первым был на мяче.
  • Травма, повреждение
    68'
    Медики оказывают Катамо помощь. а все ждут подтверждения от ВАР.
  • Пенальти!
    67'
    Пенальти! Газибегович в штрафной площади зацепил ногу Катамо.
  • 67'
    "Спортинг" катает мяч у центрального круга, временами пытаясь пройти вперёд слева.
  • Фол, нарушение
    66'
    Ялькуйе перед чужой штрафной площадью врезался в двух игроков.
  • 65'
    Прострел Дьёкереша слева в центр по линии штрафной площади на Юльманна перехватил Чуквуани.
  • 64'
    Лавале на фланге выбил мяч у Брагансы.
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    • 63'
      Тринкан слева с двадцати метров низом пробил правее ворот.
    • Замена
      62'
      Замена в составе "Штурма": вместо Сиди Ятта на поле вышел Ловро Звонарек.
    • Замена
      61'
      Замена в составе "Штурма": вместо Никласа Гайрхофера на поле вышел Макс Джонстон.
    • Фол, нарушение
      60'
      Хорват у центрального круга сбил Тринкана.
    • 59'
      Газибегович рванул на фланге за Нуну Сантушем и смог чисто выбить мяч у полузащитника "Спортинга".
    • 58'
      У Лавале не получился заброс вперёд по левому флангу. Мяч оказался за боковой линией поля.
    • Замена
      57'
      Замена в составе "Спортинга": вместо Рикарду Эсгаю на поле вышел Рейс Матеус.
    • 56'
      "Спортинг" спокойно сдерживает наступательные порывы хозяев, не допуская при этом даже ударов по воротам.
    • 55'
      Заброс Газибеговича справа в штрафную площадь соперники прервали.
    • Описание гола
      53'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:2!!!
      ДЬЁКЕРЕШ!!! Дьёкереш слева ушёл от Гайрхофера, вышел один на один с голкипером, со смещением вправо обыграл Схерпена и точно пробил.
    • 53'
      Быструю контратаку начали хозяева, но при подходе к штрафной площади резко сбросили скорость, и острота исчезла.
    • 52'
      Араухо слева выкатил мяч в центр на Юльманна, который очень долго подбирал ногу для удара. Пришлось Мортену отдавать обратный пас налево.
    • Фол, нарушение
      50'
      Катамо у чужой штрафной площади подтолкнул Айву.
    • 49'
      Дьёкереш справа сместился в центр штрафной площади, но удара по воротам так и не нанёс.
    • 48'
      "Штурм" активнее начал второй тайм. Хозяева комбинируют на чужой половине поля. Забросы к воротам у них не проходят.
    • 47'
      Прострел Лавале слева в касание получился в руки Израэлю.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Клагенфурте!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Штурм" (Грац, Австрия) - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - 0:1.
    • Замена
      45'
      Араухо от углового флага навесил на Тринкана, который головой пробил в левый угол ворот. Схерпен в прыжке забрал мяч в руки.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Круашвили в первом тайме.
    • 45'
      Дьёкереш слева выкатил мяч в центр на Юльманна, удар которого с семнадцати метров соперники заблокировали.
    • 44'
      Дьёкерешщ справа в штрафной площади получил мяч, но в окружении трёх соперников к воротам развернуться не смог.
    • 43'
      "Спортинг" с мячом откатился на свою половину поля, где неспешно покомбинировал. Хозяева в прессинг подниматься не стали.
    • 42'
      У Катамо по правому флангу не прошёл заброс вперёд на Дьёкереша.
    • Фол, нарушение
      40'
      Браганса со штрафного покатил мяч направо на Катамо, Джени неудачно сыграл на приёме и отмахнулся от Бовинга.
    • Желтая карточка
      39'
      Ялькуейе врезал по ногам Араухо и получил жёлтую карточку. Немногим более тридцати метров до ворот.
    • 38'
      Арауход слева прокинул мяч мимо Айву, но упустил его за пределы поля.
    • 37'
      Лавале слева не смог пройти вперёд, и хозяева откатили мяч на свою половину поля.
    • 36'
      Юльманну с Катамго справа не удалось доставить мяч к воротам после долгого розыгрыша.
    • 34'
      Удару Ятта с двенадцати метров соперники мешали, и мяч покатился слабо. Израэль забрал сферу в руки.
    • Угловой
      33'
      Бовинг исполнил подачу от углового флага. После нескольких рикошетов мяч оказался за пределами поля.
    • Угловой
      32'
      Израэль ошибся на выходе при подаче от углового флага, но соперники этим не воспользовались.
    • Опасный момент
      31'
      Бовинг слева из пределов штрафной площади пробил в дальний угол. Израэль сумел задеть мяч в прыжке, а у дальней штанги Бирету не позволил сыграть на добивании  Инасиу.
    • Угловой
      30'
      Катамо от углового флага навесил к ближней штанге. Австрийцы от ворот мяч выбили.
    • Офсайд
      28'
      Лавале слева навесил на Ятта, удар головой которого из офсайда Израэль парировал.
    • 27'
      А вот "Спортинг" стал теперь играть более осторожно. Долгий розыгрыш мяча в центре поля от гостей.
    • 26'
      "Штурм" прибавил в движении и старается закрепиться на чужой половине поля.
    • Опасный момент
      25'
      Дьёкереш с десяти метров слева пробил рядом с ближней штангой.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      НУНУ САНТУШ!!! Катамо справа ворвался в штрафную площадь и прострелил в центр. Дьёкереш ногой по мячу не попал, но за спиной у Виктора оказался Нуну Сантуш, который и нанёс удар. Снаряд попал в ногу Схерпена и залетел в сетку.
    • 22'
      Араухо слева прострелил к воротам, где Гайрхофер опередил Дьёкереша и выбил мяч обратно во фланг.
    • Угловой
      21'
      Бовинг от углового флага направил мяч к ближней штанге низом. Никто из партнёров под такую передачу подстроиться не смог.
    • 20'
      Эсгаю прервал подачу Газибеговича справа к воротам.
    • Угловой
      19'
      Катамо исполнил угловой удар. Мяч заметался перед воротами, а арбитры усмотрели офсайд у кого-то из португальцев.
    • Опасный момент
      18'
      Дьёкереш сделал себе скидку и с десяти метров с разворота пробил под перекладину. Схерпен успел подставить руку.
    • 17'
      Удар Катамо справа с пятнадцати метров заблокировал Лавале.
    • 16'
      "Штурм" постепенно отодвинул игру к центральному кругу. Португальцы продолжают больше владеть мячом, но вперёд продвигаются с трудом.
    • Фол, нарушение
      14'
      Ятта на чужой половине поля придержал руками Эсгаю.
    • Фол, нарушение
      13'
      Араухо у центрального круга нарушил правила.
    • Травма, повреждение
      12'
      Бовинг получил небольшое повреждение в центре поля.
    • Фол, нарушение
      11'
      Тринкан в центре поля придержал руками Хорвата.
    • 10'
      "Спортинг" в центре поля подержал мяч с переводами с фланга на фланг.
    • 8'
      Дальний удар Тринкана получился выше ворот.
    • 7'
      "Штурм" первые минуты проводит в обороне и не допускает ударов по своим воротам. Выпады австрийцев перёд редки.
    • 6'
      Прострел слева в штрафную площадь на Дьёкереша получился сильным. Виктор не смог ногой остановить мяч.
    • 5'
      Ятта на левом фланге получил пас на ход, но пройти двух соперников Сиди не удалось.
    • 4'
      Гости активнее начали встречу. Португальцы по флангам подбираются к штрафной площади хозяева, но проникновений внутрь нет.
    • Угловой
      3'
      Гости исполнили первый угловой удар в матче. Подача к ближней штанге получилась слабой и австрийцы мяч перехватили.
    • 2'
      "Штурм" играет в чёрной форме, "Спортинг" - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Вертерзее Штадионе"!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штурм Грац 0:2 Спортинг Л

    Исход игры
    Штурм Грац
    3.9% (5)
    Ничья
    7.1% (9)
    Спортинг Л
    89% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.8% (80)
    Меньше
    29.2% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    72.57% (82)
    Нет
    27.43% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    49.6% (63)
    0:1 Спортинг Л
    10.2% (13)
    0:2 Спортинг Л
    10.2% (13)
    1:1 Ничья
    4.7% (6)
    1:3 Спортинг Л
    4.7% (6)
    0:3 Спортинг Л
    3.1% (4)
    2:3 Спортинг Л
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Штурм Грац
    Спортинг Л
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