Тур: 3. Стадион: 28 Black Arena.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Штурм Грац
Спортинг Л
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браганса Даниэл
|1
|0.5
|Дьёкереш Виктор
|1
|0.5
|Дебаст Зено
|1
|0.5
|Педру Гонсалвеш
|0
|0
|Араухо Максимилиано
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|1
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Хорват Томи
|1
|0
|Чуквуани Точи
|1
|0
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
|Ялькуйе Малик
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морита Хидемаса
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Дебаст Зено
|1
|0
|Кенда Джованни
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1
Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Каса Пия 2:0 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Эшторил - Спортинг Л 0:3
Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2
Результаты матчей
Штурм Грац
Спортинг Л
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|РБ Лейпциг
|Шешко Беньямин
|3
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
|Реал Мадрид
|Модрич Лука
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штурм Грац - Спортинг Л
Исход игры
Штурм Грац
2.1% (1)
Ничья
8.3% (4)
Спортинг Л
89.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
72.34% (34)
Меньше
27.66% (13)
Обе команды забьют
Да
76.6% (36)
Нет
23.4% (11)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
60.4% (29)
0:1 Спортинг Л
8.3% (4)
0:2 Спортинг Л
8.3% (4)
1:1 Ничья
8.3% (4)
2:3 Спортинг Л
4.2% (2)
0:3 Спортинг Л
4.2% (2)
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