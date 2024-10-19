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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Штурм Грац
 
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Спортинг Л
Прогнозы 48
Штурм Грац 2.1% (1)
X 8.3% (4)
Спортинг Л 89.6% (43)
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Штурм Грац
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Штурм Грац
Спортинг Л

История личных встреч

Штурм Грац
Спортинг Л

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
3:0
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браганса Даниэл 1 0.5
Дьёкереш Виктор 1 0.5
Дебаст Зено 1 0.5
Педру Гонсалвеш 0 0
Араухо Максимилиано 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 1 1
Газибегович Юсуф 2 0
Горенц-Станкович Йон 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Хорват Томи 1 0
Чуквуани Точи 1 0
Гайрхофер Никлас 1 0
Джонстон Макс 1 0
Ялькуйе Малик 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морита Хидемаса 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Дебаст Зено 1 0
Кенда Джованни 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1
Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Каса Пия 2:0 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Эшторил - Спортинг Л 0:3
Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2

Результаты матчей

Штурм Грац
Спортинг Л

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Астон Вилла
 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Ювентус
 2 2 0 0 6 - 3 6
8.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
9.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
10.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
12.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Арсенал
 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Монако
 2 1 1 0 4 - 3 4
15.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
16.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
17.
Реал Мадрид
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
ПСЖ
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 2 1
27.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 3 1
28.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
29.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 2 - 4 0
31.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Милан
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 6 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Астон Вилла
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
14.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
15.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
16.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
20.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
26.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
28.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
30.
Жирона
 1 0 0 1 2 - 3 0
31.
Штурм Грац
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Брюгге
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Спортинг Л
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
24.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
25.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Болонья
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
29.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 0 - 4 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
РБ Лейпциг Шешко Беньямин 3
Боруссия Д Гирасси Серу 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Реал Мадрид Модрич Лука 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Штурм Грац - Спортинг Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2024, осталось 2 дня 14 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 48
    Штурм Грац 2.1% (1)
    X 8.3% (4)
    Спортинг Л 89.6% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Штурм Грац
    Ничья
    Спортинг Л
    8.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штурм Грац - Спортинг Л

    Исход игры
    Штурм Грац
    2.1% (1)
    Ничья
    8.3% (4)
    Спортинг Л
    89.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.34% (34)
    Меньше
    27.66% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    60.4% (29)
    0:1 Спортинг Л
    8.3% (4)
    0:2 Спортинг Л
    8.3% (4)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
    2:3 Спортинг Л
    4.2% (2)
    0:3 Спортинг Л
    4.2% (2)
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