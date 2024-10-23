Тур: 3.
0:2
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаТулер Матеус
0:1
48' ГолМиясиро Тайсэй
0:2
73' ГолМиясиро Тайсэй
85' Желтая карточкаЛи Мен-Чжэ
90'+5
Ход матча
37'
48'
0:1
70'
73'
0:2
76'
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 8
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
608 Количество передач 373
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хён-У
Чо
73
Юн
Ил-Лок
20
Сок
Хо
Хван
32
У-Ён
Чон
31
Эсака
Атару
24
Сакаи
Готоку
15
Yuki
Honda
10
Юя
Осако
26
Патрик
Жан
- Основной состав
-
21 Хён-У ЧоВратарь
-
73 Юн Ил-ЛокЗащитник
- Защитник
-
20 Сок Хо ХванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 У-Ён ЧонПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Эсака АтаруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Ли Мен-ЧжэЗащитник
-
19 Ким Ён ГвонЗащитник
- Защитник
-
10 Ким Мин-УЗащитник
- Полузащитник
-
27 Ли Чхон-ЕнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чжу Мин КюНападающий
-
33 Min-Woo Kang
-
26 Min-Jun Kim
-
Главный тренер: Ким Пан-Гон
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Сакаи ГотокуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Yuki HondaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Юя ОсакоНападающий
-
26 Патрик ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
21 Араи СётаВратарь
- Вратарь
-
19 Хацусэ РёЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
81 Кикути РюхоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юруки КояНападающий
-
-
-
Главный тренер: Йосида Тацума
История личных встреч
Ульсан Хёндэ
Виссел Кобе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Виссел Кобе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миясиро Тайсэй
|3
|1
|Сакаи Готоку
|1
|0.33
|Огихара Тагахиро
|0
|0
|Муто Йосинори
|0
|0
Карточки
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|Сок Хо Хван
|1
|0
|Ли Мен-Чжэ
|1
|0
|Ким Мин-У
|1
|0
|Матеус де Салес
|1
|0
Виссел Кобе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тулер Матеус
|2
|0
|Огихара Тагахиро
|1
|0
Результаты матчей
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Виссел Кобе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ульсан Хёндэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Виссел Кобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Ульсан Хёндэ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Виссел Кобе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кимчхон Санму - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Кимчхон Санму 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Ульсан Хёндэ 4:0 Тэджон Ситизен - Ульсан Хёндэ 0:1
Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 0:1 Ульсан Хёндэ - Канвон 2:0 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 1:2 Ульсан Хёндэ - Тэгу 1:0 Чеджу Юнайтед - Ульсан Хёндэ 1:0 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:0 Ульсан Хёндэ - Сеул 1:0 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:1 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 1:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 2:1
Виссел Кобе
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Виссел Кобе - Токио 0:2 Киото Санга - Виссел Кобе 2:3 Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань 2:1 Виссел Кобе - Урава Ред 1:0
Касима Антлерс - Виссел Кобе 0:3 Альбирекс Ниигата - Виссел Кобе 2:3 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Серезо Осака 2:1 Ависпа Фукуока - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Саган Тосу 2:0 Касива Рейсол - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Гамба Осака 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 1:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:0 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 Виссел Кобе - Нагоя Грампус 3:3 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Токусима Вортис 2:0 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 1:3
Результаты матчей
Ульсан Хёндэ
Виссел Кобе
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ульсан Хёндэ
Виссел Кобе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|9 - 9
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|10 - 4
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|5 - 9
|1
|7.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|3
|Виссел Кобе
|Миясиро Тайсэй
|3
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|2
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|2
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|2