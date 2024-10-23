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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 3.
Ульсан Хёндэ
0:2
Конец матча
Виссел Кобе
0'
37' Желтая карточка
Тулер Матеус
0:1
48' Гол
Миясиро Тайсэй
0:2
73' Гол
Миясиро Тайсэй
85' Желтая карточка
Ли Мен-Чжэ
90'+5

Ход матча

37'
 
Тулер Матеус
48'
0:1
Миясиро Тайсэй
57'
Людвигсон Густав
See-Young Jang
 
66'
Чжу Мин Кю
Yago Cariello
 
66'
Ко Сын-Бом
Арабидзе Георгий
 
70'
 
Юруки Коя
Патрик Жан
73'
0:2
Миясиро Тайсэй
(Муто Йосинори)
76'
 
Сасаки Даидзю
Юя Осако
76'
Ли Чхон-Ен
У-Ён Чон
 
76'
Ли Мен-Чжэ
Сим-Сан Мин
 
84'
 
Yuya Kuwasaki
Огихара Тагахиро
84'
 
Хиросе Рикуто
Миясиро Тайсэй
85'
Ли Мен-Чжэ
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 608 Количество передач 373
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Хён-У
Чо
73
Юн
Ил-Лок
5
Ын
Лим
Чжон
20
Сок
Хо
Хван
2
Сим-Сан
Мин
8
Ли
Джи-Сон
32
У-Ён
Чон
9
Арабидзе
Георгий
31
Эсака
Атару
28
See-Young
Jang
99
Yago
Cariello
1
Маэкава
Дайя
24
Сакаи
Готоку
4
Ямакава
Тэцуси
3
Тулер
Матеус
15
Yuki
Honda
7
Идегути
Ёсуке
6
Огихара
Тагахиро
9
Миясиро
Тайсэй
11
Муто
Йосинори
10
Юя
Осако
26
Патрик
Жан
Ульсан Хёндэ
4-2-3-1
Виссел Кобе
4-3-3

История личных встреч

Ульсан Хёндэ
Виссел Кобе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ульсан Хёндэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виссел Кобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миясиро Тайсэй 3 1
Сакаи Готоку 1 0.33
Огихара Тагахиро 0 0
Муто Йосинори 0 0

Карточки

Ульсан Хёндэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юн Ил-Лок 1 0
Сок Хо Хван 1 0
Ли Мен-Чжэ 1 0
Ким Мин-У 1 0
Матеус де Салес 1 0
Виссел Кобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тулер Матеус 2 0
Огихара Тагахиро 1 0

Результаты матчей

Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Виссел Кобе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ульсан Хёндэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Виссел Кобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Ульсан Хёндэ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Виссел Кобе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кимчхон Санму - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Кимчхон Санму 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Ульсан Хёндэ 4:0 Тэджон Ситизен - Ульсан Хёндэ 0:1
Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 0:1 Ульсан Хёндэ - Канвон 2:0 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 1:2 Ульсан Хёндэ - Тэгу 1:0 Чеджу Юнайтед - Ульсан Хёндэ 1:0 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:0 Ульсан Хёндэ - Сеул 1:0 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:1 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 1:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 2:1
Виссел Кобе
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Виссел Кобе - Токио 0:2 Киото Санга - Виссел Кобе 2:3 Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань 2:1 Виссел Кобе - Урава Ред 1:0
Касима Антлерс - Виссел Кобе 0:3 Альбирекс Ниигата - Виссел Кобе 2:3 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Серезо Осака 2:1 Ависпа Фукуока - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Саган Тосу 2:0 Касива Рейсол - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Гамба Осака 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 1:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:0 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 Виссел Кобе - Нагоя Грампус 3:3 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Токусима Вортис 2:0 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 1:3

Результаты матчей

Ульсан Хёндэ
Виссел Кобе

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ульсан Хёндэ
Виссел Кобе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 3 3 0 0 11 - 4 9
2.
Виссел Кобе
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Бурирам Юнайтед
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Шаньдун Тайшань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Джохор Дарул Такзим
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Йокогама Ф-Маринос
 3 1 1 1 9 - 9 4
7.
Кавасаки Фронтале
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Шанхай Порт
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
Пхохан Стилерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 4 - 8 0
12.
Ульсан Хёндэ
 3 0 0 3 0 - 7 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 2 2 0 0 10 - 4 6
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Шанхай Порт
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Йокогама Ф-Маринос
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Джохор Дарул Такзим
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Виссел Кобе
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Кавасаки Фронтале
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Кавасаки Фронтале
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Кванджу
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Джохор Дарул Такзим
 2 0 1 1 3 - 5 1
6.
Йокогама Ф-Маринос
 2 0 1 1 5 - 9 1
7.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
9.
Шанхай Порт
 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 4 0
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 3 - 6 0
12.
Пхохан Стилерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 3
Виссел Кобе Миясиро Тайсэй 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Шаньдун Тайшань Кризан 2
Аль-Райян Шехата Хазем 2
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 37'
      Тулер Матеус получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ульсан Хёндэ 0:2 Виссел Кобе онлайн

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