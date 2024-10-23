Тур: 3.
2:0
Конец матча
0'
5' Красная карточкаSilva Marsinio3
1:0
24' ГолВанг Хайан
36' Желтая карточкаАмаду Ибраим
77' Желтая карточкаХаоян Сюй
83' Желтая карточкаЖоау Карлуш
2:0
90' ПенальтиЛуис Андре
90'+7
Ход матча
24'
1:0
36'
63'
64'
69'
72'
77'
79'
83'
90'
2:0
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 5
-
12 Удары в створ 0
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
643 Количество передач 348
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
30
Ясюн
Бао
16
Ян
Цзэсян
27
Чань
Шиничи
33
Ванг
Хайан
10
Жоау
Карлуш
11
Малеле
Сефас
35
Маруяма
Юити
13
Sota
Miura
77
Ямамото
Юки
20
Shin
Yamada
- Основной состав
-
30 Ясюн БаоВратарь
-
16 Ян ЦзэсянЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Чань ШиничиЗащитник
-
33 Ванг ХайанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Жоау КарлушПолузащитник
-
18 ФернандиньоПолузащитник
-
11 Малеле СефасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Ма ЖенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 У СиЗащитник
-
17 Гао ТиануйПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
29 Чжоу ЖунченПолузащитник
-
36 Фэй ЭрнандуоНападающий
-
14 Се ПэнфэйНападающий
-
-
43 Haoyu Yang
-
34 Chengyu Liu
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Маруяма ЮитиЗащитник
- Защитник
-
13 Sota MiuraЗащитник
- Полузащитник
-
77 Ямамото ЮкиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Shin YamadaНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хаясака ЮкиВратарь
-
98 Ямагути ЛуиВратарь
-
15 Танабэ СютоЗащитник
-
30 Сегава ЮсукеЗащитник
-
17 Тоно ДаияПолузащитник
-
9 ЭрисонНападающий
-
11 Кобаяси ЮНападающий
-
24 Мияги ТэнНападающий
-
44 Cesar Haydar
-
19 So Kawahara
-
-
34 Kota Yui
-
Главный тренер: Оники Тору
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|2 (1)
|0.67
|Малеле Сефас
|2 (1)
|0.67
|Гао Тиануй
|1
|0.33
|Ванг Хайан
|1
|0.33
|Ян Цзэсян
|0
|0
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silva Marsinio3
|1
|0.33
|Сасаки Асахи
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Малеле Сефас
|1
|0
|Жоау Карлуш
|1
|0
|Фернандиньо V
|1
|0
|Цзинь Шунькай
|1
|0
|Хаоян Сюй
|1
|0
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Silva Marsinio3
|0
|1
|Тоно Даия
|1
|0
|Cesar Haydar
|1
|0
|Эрисон
|1
|0
|Sota Miura
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кавасаки Фронтале
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Шанхай Шеньхуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кавасаки Фронтале
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Шанхай Шеньхуа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Кавасаки Фронтале
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 2:1 Джохор Дарул Такзим - Шанхай Шеньхуа 3:0 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2
Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 3:4 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 5:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 0:2 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:5 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 3:2 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Циндао Вест Коаст - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 3:0 Фошань Наньши - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1
Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 1:1 Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 0:2 Альбирекс Ниигата - Кавасаки Фронтале 4:1 Матида Зельвия - Кавасаки Фронтале 1:4
Кавасаки Фронтале - Кванджу 0:1 Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 5:1 Нагоя Грампус - Кавасаки Фронтале 2:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Саган Тосу 3:2 Вентфорет Кофу - Кавасаки Фронтале 1:1 Кавасаки Фронтале - Вентфорет Кофу 1:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Кавасаки Фронтале 2:0 Кавасаки Фронтале - Йокогама Ф-Маринос 1:3 Токио - Кавасаки Фронтале 0:3 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:0 Касива Рейсол - Кавасаки Фронтале 2:3 Кавасаки Фронтале - Серезо Осака 1:1 Кавасаки Фронтале - Оита Тринита 1:3 Джубило Ивата - Кавасаки Фронтале 2:2 Кавасаки Фронтале - Санфречче Хиросима 1:1
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Кавасаки Фронтале
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Кавасаки Фронтале
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
Восток
Восток
Восток
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|3
|Виссел Кобе
|Миясиро Тайсэй
|3
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Ульсан Хёндэ
|Юн Ил-Лок
|2
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|2
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|2