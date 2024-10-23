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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 3.
Шанхай Шеньхуа
2:0
Конец матча
Кавасаки Фронтале
0'
5' Красная карточка
Silva Marsinio3
1:0
24' Гол
Ванг Хайан
36' Желтая карточка
Амаду Ибраим
77' Желтая карточка
Хаоян Сюй
83' Желтая карточка
Жоау Карлуш
2:0
90' Пенальти
Луис Андре
90'+7

Ход матча

5'
 
Silva Marsinio3
24'
Ванг Хайан
1:0
36'
Амаду Ибраим
 
63'
Хаоян Сюй
Амаду Ибраим
 
63'
Се Пэнфэй
Фернандиньо
 
64'
Ханчао Ю
Малеле Сефас
 
64'
 
So Kawahara
Ямамото Юки
69'
 
Эрисон
Shin Yamada
69'
 
Сегава Юсуке
Ван Вермескеркен Саи
72'
У Си
Ванг Хайан
 
77'
Хаоян Сюй
 
79'
 
Тоно Даия
Sota Miura
79'
 
Кобаяси Ю
Иенага Акихиро
83'
Жоау Карлуш
 
90'
Луис Андре
2:0

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 5
  • 12 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 643 Количество передач 348
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ясюн
Бао
16
Ян
Цзэсян
32
Фулан
Cисы
Айди
5
Чжу
Чэньцзе
27
Чань
Шиничи
33
Ванг
Хайан
6
Амаду
Ибраим
10
Жоау
Карлуш
18
Фернандиньо
V
11
Малеле
Сефас
9
Луис
Андре
V
1
Юн
Сун-Рён
31
Ван
Вермескеркен
Саи
35
Маруяма
Юити
5
Сасаки
Асахи
13
Sota
Miura
8
Татибанада
Кэнто
77
Ямамото
Юки
41
Иенага
Акихиро
14
Вакисака
Ясуто
23
Silva
Marsinio3
20
Shin
Yamada
Шанхай Шеньхуа
4-3-1-2
Кавасаки Фронтале
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 2 (1) 0.67
Малеле Сефас 2 (1) 0.67
Гао Тиануй 1 0.33
Ванг Хайан 1 0.33
Ян Цзэсян 0 0
Кавасаки Фронтале
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silva Marsinio3 1 0.33
Сасаки Асахи 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаду Ибраим 1 0
Малеле Сефас 1 0
Жоау Карлуш 1 0
Фернандиньо V 1 0
Цзинь Шунькай 1 0
Хаоян Сюй 1 0
Кавасаки Фронтале
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Silva Marsinio3 0 1
Тоно Даия 1 0
Cesar Haydar 1 0
Эрисон 1 0
Sota Miura 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кавасаки Фронтале
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Шанхай Шеньхуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кавасаки Фронтале
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Шанхай Шеньхуа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Кавасаки Фронтале
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 2:1 Джохор Дарул Такзим - Шанхай Шеньхуа 3:0 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2
Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 3:4 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 5:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 0:2 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:5 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 3:2 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Циндао Вест Коаст - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 3:0 Фошань Наньши - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1
Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 1:1 Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 0:2 Альбирекс Ниигата - Кавасаки Фронтале 4:1 Матида Зельвия - Кавасаки Фронтале 1:4
Кавасаки Фронтале - Кванджу 0:1 Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 5:1 Нагоя Грампус - Кавасаки Фронтале 2:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Саган Тосу 3:2 Вентфорет Кофу - Кавасаки Фронтале 1:1 Кавасаки Фронтале - Вентфорет Кофу 1:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Кавасаки Фронтале 2:0 Кавасаки Фронтале - Йокогама Ф-Маринос 1:3 Токио - Кавасаки Фронтале 0:3 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:0 Касива Рейсол - Кавасаки Фронтале 2:3 Кавасаки Фронтале - Серезо Осака 1:1 Кавасаки Фронтале - Оита Тринита 1:3 Джубило Ивата - Кавасаки Фронтале 2:2 Кавасаки Фронтале - Санфречче Хиросима 1:1

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Кавасаки Фронтале

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Кавасаки Фронтале

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 3 3 0 0 11 - 4 9
2.
Виссел Кобе
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Бурирам Юнайтед
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Шаньдун Тайшань
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Джохор Дарул Такзим
 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Йокогама Ф-Маринос
 3 1 1 1 9 - 9 4
8.
Шанхай Порт
 3 1 1 1 5 - 7 4
9.
Пхохан Стилерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Кавасаки Фронтале
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 4 - 8 0
12.
Ульсан Хёндэ
 3 0 0 3 0 - 7 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 2 2 0 0 10 - 4 6
2.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Шанхай Порт
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Йокогама Ф-Маринос
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Джохор Дарул Такзим
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Виссел Кобе
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Кавасаки Фронтале
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кванджу
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Джохор Дарул Такзим
 2 0 1 1 3 - 5 1
6.
Йокогама Ф-Маринос
 2 0 1 1 5 - 9 1
7.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Шанхай Порт
 1 0 0 1 0 - 3 0
9.
Шанхай Шеньхуа
 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 4 0
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 3 - 6 0
12.
Пхохан Стилерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 3
Виссел Кобе Миясиро Тайсэй 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 2
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Шаньдун Тайшань Кризан 2
Аль-Райян Шехата Хазем 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Амаду Ибраим получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 24'
      Г О О О О Л - Ванг Хайан бьет в цель!
    • 5'
      УДАЛЕНИЕ! - Марсиньо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шанхай Шеньхуа 2:0 Кавасаки Фронтале онлайн

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