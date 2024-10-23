Тур: 3. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Пельто Ирфан
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Хин
Исак
32
Ретеги
Матео
11
Валле
Алекс
27
Энгельс
Арне
41
Хатате
Рео
10
Кюн
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Патрисиу РуйВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Валле АлексЗащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Хатате РеоПолузащитник
-
10 Кюн НиколасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
-
14 Маккоуэн ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Чжун Ян ХёнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|1
|0.33
|Джимсити Берат
|1
|0.33
|Белланова Рауль
|1
|0.33
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маэда Дайдзэн
|2
|0.67
|Энгельс Арне
|1 (1)
|0.33
|Скэйлз Лиам
|1
|0.33
|Фурухаси Кёго
|1
|0.33
|Айда Адам
|1
|0.33
|Форрест Джеймс
|0
|0
|Кюн Николас
|0
|0
|Хатате Рео
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдерсон Хонорато
|2
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Картер-Викерс Кэмерон
|1
|0
|Хатате Рео
|1
|0
|Джонстон Алистер
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Селтик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Селтик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Селтик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1
Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1
Селтик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Селтик - Абердин 2:2 Слайго Роверс - Селтик 2:3 Росс Каунти - Селтик 1:2 Боруссия Д - Селтик 7:1
Сент-Джонстон - Селтик 0:6 Селтик - Фалкирк 5:2 Селтик - Слован Братислава 5:1 Селтик - Хартс 2:0 Селтик - Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен - Селтик 0:3 Селтик - Хиберниан 3:1 Хиберниан - Селтик 0:2 Селтик - Килмарнок 4:0 Челси - Селтик 1:4 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Куинз Парк - Селтик 4:6 Эйр Юнайтед - Селтик 1:1 Селтик - Рейнджерс 1:0 Селтик - Сент-Миррен 3:2
Результаты матчей
Аталанта
Селтик
Точный счет
0:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
7:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Селтик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|13.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|18.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|19.
|2
|1
|0
|1
|9 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|21.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|22.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|27.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|28.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|29.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|4 - 11
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|32.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|20.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|21.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|22.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|23.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|21.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Селтик
Исход игры
Аталанта
87% (114)
Ничья
8.4% (11)
Селтик
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
71.05% (81)
Меньше
28.95% (33)
Обе команды забьют
Да
75.44% (86)
Нет
24.56% (28)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
37.4% (49)
2:0 Аталанта
14.5% (19)
3:1 Аталанта
13.7% (18)
1:1 Ничья
4.6% (6)
1:0 Аталанта
4.6% (6)
1:2 Селтик
2.3% (3)
3:2 Аталанта
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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