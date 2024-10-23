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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Пельто Ирфан
Аталанта
0:0
Первый тайм: 12'
Селтик
0'
8' Желтая карточка
Джонстон Алистер

Ход матча

8'
 
Джонстон Алистер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 131
Аталанта 87% (114)
X 8.4% (11)
Селтик 4.6% (6)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Карнесекки
Марко
19
Джимсити
Берат
4
Хин
Исак
23
Колашинац
Сеад
16
Белланова
Рауль
77
Дзаппакоста
Давиде
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
8
Пашалич
Марио
32
Ретеги
Матео
11
Лукман
Адемола
1
Шмейхель
Каспер
2
Джонстон
Алистер
6
Трасти
Остон
5
Скэйлз
Лиам
11
Валле
Алекс
27
Энгельс
Арне
42
Макгрегор
Каллум
41
Хатате
Рео
10
Кюн
Николас
9
Айда
Адам
38
Маэда
Дайдзэн
Аталанта
3-4-1-2
Селтик
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 1 0.33
Джимсити Берат 1 0.33
Белланова Рауль 1 0.33
Колашинац Сеад 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маэда Дайдзэн 2 0.67
Энгельс Арне 1 (1) 0.33
Скэйлз Лиам 1 0.33
Фурухаси Кёго 1 0.33
Айда Адам 1 0.33
Форрест Джеймс 0 0
Кюн Николас 0 0
Хатате Рео 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Хонорато 2 0
Дзаньоло Николо 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0
Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмейхель Каспер 1 0
Картер-Викерс Кэмерон 1 0
Хатате Рео 1 0
Джонстон Алистер 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Селтик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Селтик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Селтик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1
Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1
Селтик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Селтик - Абердин 2:2 Слайго Роверс - Селтик 2:3 Росс Каунти - Селтик 1:2 Боруссия Д - Селтик 7:1
Сент-Джонстон - Селтик 0:6 Селтик - Фалкирк 5:2 Селтик - Слован Братислава 5:1 Селтик - Хартс 2:0 Селтик - Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен - Селтик 0:3 Селтик - Хиберниан 3:1 Хиберниан - Селтик 0:2 Селтик - Килмарнок 4:0 Челси - Селтик 1:4 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Куинз Парк - Селтик 4:6 Эйр Юнайтед - Селтик 1:1 Селтик - Рейнджерс 1:0 Селтик - Сент-Миррен 3:2

Результаты матчей

Аталанта
Селтик

Точный счет

0:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
7:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Селтик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Спортинг Л
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
5.
Брест
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Байер Л
 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
7.
Боруссия Д
 3 2 0 1 12 - 6 6
8.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 8 - 4 6
10.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
11.
Ювентус
 3 2 0 1 6 - 4 6
12.
Аталанта
 0:0 3 1 2 0 3 - 0 5
13.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
14.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
15.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
16.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
18.
Селтик
 0:0 3 1 1 1 6 - 8 4
19.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
20.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
21.
Жирона
 3 1 0 2 4 - 4 3
22.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
23.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
24.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
25.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
26.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
27.
ПСВ
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Болонья
 3 0 1 2 0 - 4 1
29.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
32.
Штурм Грац
 3 0 0 3 1 - 5 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
35.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 8 - 3 6
5.
Брест
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
9.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Байер Л
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
14.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
16.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
17.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
18.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
19.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
20.
Селтик
 0:0 1 1 0 0 5 - 1 3
21.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
22.
Аталанта
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
23.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
34.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Байер Л
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
3.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
5.
Брест
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Аталанта
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Селтик
 0:0 2 0 1 1 1 - 7 1
19.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
21.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
30.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Хатате подхватил игровой снаряд на чужой половине и отдал проникающий пас вперёд на Айда, однако эту передачу перехвати Джимсити. Достойно в первые минуты смотрятся гости. 
  • Угловой
    12'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Селтика". Последовал короткий розыгрыш, после которого Хатате навесил в центр вратарской, а там здорово на "втором этаже" сыграл Де Рон. 
  • Желтая карточка
    11'
    А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Джонстон наказан предупреждением в составе "Селтика". Дзаппакоста на левом фланге убрал мяч под себя, а защитник гостей в грубом подкате влетел ему в ноги. 
  • 10'
    Энгельс классно сыграл в центральной части поля и в одно касание сделал заброс за спину защитникам на Айда, однако форварда гостей своевременно сумел опередить Карнесекки. 
  • 9'
    Белланова с правого фланга выполнил кросс в дальнюю часть штрафной, а там Дзаппакоста выиграл верховое единоборство и сделал скидку в центр, но найти кого-то из партнёров ему не удалось. 
  • 8'
    Потеряли шотландцы мяч на своей половине поля, после чего Дзаппакоста по левому флангу пытался прорваться вперёд, но обыграть Джонстона у него не получилось. 
  • 7'
    Кюн зацепился за непростой мяч на чужой половине поля, но прорваться вперёд ему не позволил Хин. Внимательно сыграл защитник "Аталанты" и выиграл борьбу у соперника без нарушения. 
  • 6'
    В довольно спокойном темпе проходят первые минуты поединка. "Бергамаски" больше владеют мячом, однако подобраться к штрафной соперника пока крайне проблематично. 
  • 5'
    Маэда получил мяч на левом фланге и пытался прорваться к штрафной хозяев, но обыграть Джимсити у него не получилось. Ещё и от игрока "Селтика" игровой снаряд покинул пределы поля. 
  • 4'
    Эдерсон из глубины забросил мяч в левую часть штрафной соперника на Ретеги, а тот в одно касание пытался переправить снаряд в центр, вот только эту попытку перехватил Трасти. 
  • 3'
    Шмейхель сильно выбил мяч на чужую половину поля, а там за игровой снаряд зацепился Айда, вот только скидка у форварда "Селтика" получилась неточной, и мяч пришёл к Колашинацу. 
  • 2'
    Футболисты "Аталанты" вышли на эту встречу в чёрно-синем комплекте формы, шотландцы играют в бело-зелёной форме. Ворота Карнесекки в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Селтик

Исход игры
Аталанта
87% (114)
Ничья
8.4% (11)
Селтик
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
71.05% (81)
Меньше
28.95% (33)
Обе команды забьют
Да
75.44% (86)
Нет
24.56% (28)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
37.4% (49)
2:0 Аталанта
14.5% (19)
3:1 Аталанта
13.7% (18)
1:1 Ничья
4.6% (6)
1:0 Аталанта
4.6% (6)
1:2 Селтик
2.3% (3)
3:2 Аталанта
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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