Первый тайм

13' Хатате подхватил игровой снаряд на чужой половине и отдал проникающий пас вперёд на Айда, однако эту передачу перехвати Джимсити. Достойно в первые минуты смотрятся гости.

12' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Селтика". Последовал короткий розыгрыш, после которого Хатате навесил в центр вратарской, а там здорово на "втором этаже" сыграл Де Рон.

11' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Джонстон наказан предупреждением в составе "Селтика". Дзаппакоста на левом фланге убрал мяч под себя, а защитник гостей в грубом подкате влетел ему в ноги.

10' Энгельс классно сыграл в центральной части поля и в одно касание сделал заброс за спину защитникам на Айда, однако форварда гостей своевременно сумел опередить Карнесекки.

9' Белланова с правого фланга выполнил кросс в дальнюю часть штрафной, а там Дзаппакоста выиграл верховое единоборство и сделал скидку в центр, но найти кого-то из партнёров ему не удалось.

8' Потеряли шотландцы мяч на своей половине поля, после чего Дзаппакоста по левому флангу пытался прорваться вперёд, но обыграть Джонстона у него не получилось.