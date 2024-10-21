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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Аталанта
 
Позже
Селтик
Прогнозы 49
Аталанта 81.6% (40)
X 14.3% (7)
Селтик 4.1% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Селтик

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 1 0.5
Джимсити Берат 1 0.5
Белланова Рауль 1 0.5
Колашинац Сеад 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маэда Дайдзэн 2 1
Энгельс Арне 1 (1) 0.5
Скэйлз Лиам 1 0.5
Фурухаси Кёго 1 0.5
Айда Адам 1 0.5
Форрест Джеймс 0 0
Кюн Николас 0 0
Хатате Рео 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Хонорато 2 0
Дзаньоло Николо 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0
Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмейхель Каспер 1 0
Картер-Викерс Кэмерон 1 0
Хатате Рео 1 0
Джонстон Алистер 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Селтик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Селтик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Селтик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1
Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1
Селтик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Селтик - Абердин 2:2 Слайго Роверс - Селтик 2:3 Росс Каунти - Селтик 1:2 Боруссия Д - Селтик 7:1
Сент-Джонстон - Селтик 0:6 Селтик - Фалкирк 5:2 Селтик - Слован Братислава 5:1 Селтик - Хартс 2:0 Селтик - Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен - Селтик 0:3 Селтик - Хиберниан 3:1 Хиберниан - Селтик 0:2 Селтик - Килмарнок 4:0 Челси - Селтик 1:4 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Куинз Парк - Селтик 4:6 Эйр Юнайтед - Селтик 1:1 Селтик - Рейнджерс 1:0 Селтик - Сент-Миррен 3:2

Результаты матчей

Аталанта
Селтик

Точный счет

0:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
7:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Селтик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Астон Вилла
 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Ювентус
 2 2 0 0 6 - 3 6
8.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
9.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
10.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
12.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Арсенал
 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Монако
 2 1 1 0 4 - 3 4
15.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
16.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
17.
Реал Мадрид
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
ПСЖ
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 2 1
27.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 3 1
28.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
29.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 2 - 4 0
31.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Милан
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 6 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Астон Вилла
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
14.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
15.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
16.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
20.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
26.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
28.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
30.
Жирона
 1 0 0 1 2 - 3 0
31.
Штурм Грац
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Брюгге
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Спортинг Л
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
24.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
25.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Болонья
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
29.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 0 - 4 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
РБ Лейпциг Шешко Беньямин 3
Боруссия Д Гирасси Серу 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Реал Мадрид Модрич Лука 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Селтик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 34 минуты.



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  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Аталанта 81.6% (40)
    X 14.3% (7)
    Селтик 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
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    5.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта - Селтик

    Исход игры
    Аталанта
    82.4% (42)
    Ничья
    13.7% (7)
    Селтик
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.83% (34)
    Меньше
    29.17% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    77.08% (37)
    Нет
    22.92% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    43.1% (22)
    3:1 Аталанта
    9.8% (5)
    2:0 Аталанта
    9.8% (5)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
    1:0 Аталанта
    5.9% (3)
    0:0 Ничья
    3.9% (2)
    1:2 Селтик
    3.9% (2)
    3:2 Аталанта
    3.9% (2)
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