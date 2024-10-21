Тур: 3. Стадион: Гевисс Стэдиум.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|1
|0.5
|Джимсити Берат
|1
|0.5
|Белланова Рауль
|1
|0.5
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маэда Дайдзэн
|2
|1
|Энгельс Арне
|1 (1)
|0.5
|Скэйлз Лиам
|1
|0.5
|Фурухаси Кёго
|1
|0.5
|Айда Адам
|1
|0.5
|Форрест Джеймс
|0
|0
|Кюн Николас
|0
|0
|Хатате Рео
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдерсон Хонорато
|2
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Картер-Викерс Кэмерон
|1
|0
|Хатате Рео
|1
|0
|Джонстон Алистер
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Селтик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Селтик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Селтик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1
Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1
Селтик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Селтик - Абердин 2:2 Слайго Роверс - Селтик 2:3 Росс Каунти - Селтик 1:2 Боруссия Д - Селтик 7:1
Сент-Джонстон - Селтик 0:6 Селтик - Фалкирк 5:2 Селтик - Слован Братислава 5:1 Селтик - Хартс 2:0 Селтик - Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен - Селтик 0:3 Селтик - Хиберниан 3:1 Хиберниан - Селтик 0:2 Селтик - Килмарнок 4:0 Челси - Селтик 1:4 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Куинз Парк - Селтик 4:6 Эйр Юнайтед - Селтик 1:1 Селтик - Рейнджерс 1:0 Селтик - Сент-Миррен 3:2
Результаты матчей
Аталанта
Селтик
Точный счет
0:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
7:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Селтик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|РБ Лейпциг
|Шешко Беньямин
|3
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
|Реал Мадрид
|Модрич Лука
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта - Селтик
Исход игры
Аталанта
82.4% (42)
Ничья
13.7% (7)
Селтик
3.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
70.83% (34)
Меньше
29.17% (14)
Обе команды забьют
Да
77.08% (37)
Нет
22.92% (11)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
43.1% (22)
3:1 Аталанта
9.8% (5)
2:0 Аталанта
9.8% (5)
1:1 Ничья
7.8% (4)
1:0 Аталанта
5.9% (3)
0:0 Ничья
3.9% (2)
1:2 Селтик
3.9% (2)
3:2 Аталанта
3.9% (2)
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