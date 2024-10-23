Лис-Мелу справа сделал пас в штрафную площадь, а Сима рывка не сделал. После небольшого рикошета мяч в руки забрал Коварж.

Маньетти в центре поля сзади ударил по ногам Паласоиса.

Коварж на выходе прервал заброс справа на Сима.

Первый угловой удар в матче исполнили гости. После розыгрыша накоротке Гримальдо справа попытался навесить к воротам, но попал мячом в соперника.

6' Французы грамотно играют в центре поля, не позволяя "Байеру" быстро переходить в атаку.

5' Ажорк перед чужой штрафной площадью грудью остановил мяч, но на развороте от соперники уйти не смог. Прессинг Людовика резульатов не дал.

4' Телла справа навесил к воротам. Мяч выбит на Паласиоса, чей удар с двадцати двух метров соперники заблокировали.

3' "Байер" на своей половине поля подержал мяч. Пришлось хозяевам подниматься в прессинг. Получилось хорошо.

2' "Брест" играет в красной форме, "Байер" - в чёрной.