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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Кружляк Иван
Брест
0:0
Первый тайм: 12'
Байер Л
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 133
Брест 2.3% (3)
X 8.3% (11)
Байер Л 89.5% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брест
Ничья
Байер Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
7
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
44
Кулибали
Сумайла
22
Айдара
Массадио
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
19
Ажорк
Людовик
17
Сима
Абдалла
17
Коварж
Матей
23
Мукиэле
Норди
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
19
Телла
Нейтан
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
24
Гарсия
Алеш
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
Брест
4-3-3
Байер Л
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сима Абдалла 3 1
Маньетти Уго 1 0.33
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.33
Камара Махди 1 0.33
Ажорк Людовик 0 0
Бальде Мама 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 2 0.67
Гримальдо Алехандро 1 0.33
Бонифасе Виктор 1 0.33
Фримпонг Жереми 0 0
Андрих Роберт 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Массадио 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Камара Махди 1 0
Сима Абдалла 1 0
Ле Кардинал Жюльен 1 0
Эрик Рой 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Алеш 1 0
Фримпонг Жереми 1 0

Результаты матчей

Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0
Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0
Байер Л
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1
Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2

Результаты матчей

Брест
Байер Л

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Брест
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Спортинг Л
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
5.
Брест
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Байер Л
 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
7.
Боруссия Д
 3 2 0 1 12 - 6 6
8.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 8 - 4 6
10.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
11.
Ювентус
 3 2 0 1 6 - 4 6
12.
Аталанта
 0:0 3 1 2 0 3 - 0 5
13.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
14.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
15.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
16.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
18.
Селтик
 0:0 3 1 1 1 6 - 8 4
19.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
20.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
21.
Жирона
 3 1 0 2 4 - 4 3
22.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
23.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
24.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
25.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
26.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
27.
ПСВ
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Болонья
 3 0 1 2 0 - 4 1
29.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
32.
Штурм Грац
 3 0 0 3 1 - 5 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
35.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 8 - 3 6
5.
Брест
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
9.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Байер Л
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
14.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
16.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
17.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
18.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
19.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
20.
Селтик
 0:0 1 1 0 0 5 - 1 3
21.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
22.
Аталанта
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
23.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
34.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Байер Л
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
3.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
5.
Брест
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Аталанта
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Селтик
 0:0 2 0 1 1 1 - 7 1
19.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
21.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
30.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    13'
    Вирц слева забрался в офсайд.
  • Угловой
    12'
    Первый угловой удар в матче исполнили гости. После розыгрыша накоротке Гримальдо справа попытался навесить к воротам, но попал мячом в соперника.
  • 11'
    Прострел Теллы справа к воротам заблокировал Айдара.
  • 10'
    Коварж на выходе прервал заброс справа на Сима.
  • Фол, нарушение
    9'
    Маньетти в центре поля сзади ударил по ногам Паласоиса.
  • 8'
    Лис-Мелу справа сделал пас в штрафную площадь, а Сима рывка не сделал. После небольшого рикошета мяч в руки забрал Коварж.
  • Фол, нарушение
    7'
    Телла в центре поля сбил Айдара.
  • 6'
    Французы грамотно играют в центре поля, не позволяя "Байеру" быстро переходить в атаку.
  • 5'
    Ажорк перед чужой штрафной площадью грудью остановил мяч, но на развороте от соперники уйти не смог. Прессинг Людовика резульатов не дал.
  • 4'
    Телла справа навесил к воротам. Мяч выбит на Паласиоса, чей удар с двадцати двух метров соперники заблокировали.
  • 3'
    "Байер" на своей половине поля подержал мяч. Пришлось хозяевам подниматься в прессинг. Получилось хорошо.
  • 2'
    "Брест" играет в красной форме, "Байер" - в чёрной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стад дю Рудуру"!
  • До матча
  • Рефери: Иван Кружляк (Словакия);
    Ассистенты рефери: Бранислав Ханцко (Словакия), Ян Позор (Словакия);
    Четвертый рефери: Петер Кралович (Словакия);
    Видеопомощник рефери: Клэй Руперти (Нидерланды);
    Ассистент видеопомощника рефери: Йерун Мансхот (Нидерланды).
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют французский «Брест» и немецкий «Байер» из Леверкузена. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится победой Байер Л.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится победой Байер Л.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 0:0 Байер Л

    Исход игры
    Брест
    2.3% (3)
    Ничья
    8.3% (11)
    Байер Л
    89.5% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.89% (85)
    Меньше
    24.11% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (91)
    Нет
    18.75% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    48.9% (65)
    0:2 Байер Л
    9% (12)
    1:3 Байер Л
    8.3% (11)
    1:1 Ничья
    6.8% (9)
    0:1 Байер Л
    4.5% (6)
    2:3 Байер Л
    2.3% (3)
    0:3 Байер Л
    1.5% (2)
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