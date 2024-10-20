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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Брест
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 49
Брест 0% (0)
X 6.1% (3)
Байер Л 93.9% (46)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брест
Ничья
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Брест
Байер Л

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сима Абдалла 3 1.5
Маньетти Уго 1 0.5
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.5
Камара Махди 1 0.5
Ажорк Людовик 0 0
Бальде Мама 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 2 1
Гримальдо Алехандро 1 0.5
Бонифасе Виктор 1 0.5
Фримпонг Жереми 0 0
Андрих Роберт 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Массадио 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Камара Махди 1 0
Сима Абдалла 1 0
Ле Кардинал Жюльен 1 0
Эрик Рой 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Алеш 1 0
Фримпонг Жереми 1 0

Результаты матчей

Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0
Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0
Байер Л
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1
Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2

Результаты матчей

Брест
Байер Л

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Брест
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Астон Вилла
 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Ювентус
 2 2 0 0 6 - 3 6
8.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
9.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
10.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
12.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Арсенал
 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Монако
 2 1 1 0 4 - 3 4
15.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
16.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
17.
Реал Мадрид
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
ПСЖ
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 2 1
27.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 3 1
28.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
29.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 2 - 4 0
31.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Милан
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 6 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Астон Вилла
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
14.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
15.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
16.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
20.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
26.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
28.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
30.
Жирона
 1 0 0 1 2 - 3 0
31.
Штурм Грац
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Брюгге
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Спортинг Л
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
24.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
25.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Болонья
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
29.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 0 - 4 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
РБ Лейпциг Шешко Беньямин 3
Боруссия Д Гирасси Серу 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Реал Мадрид Модрич Лука 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брест - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 49
    Брест 0% (0)
    X 6.1% (3)
    Байер Л 93.9% (46)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест - Байер Л

    Исход игры
    Брест
    0% (0)
    Ничья
    6.3% (3)
    Байер Л
    93.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.43% (37)
    Меньше
    19.57% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    80.43% (37)
    Нет
    19.57% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    56.3% (27)
    0:2 Байер Л
    10.4% (5)
    1:3 Байер Л
    6.3% (3)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
    0:1 Байер Л
    4.2% (2)
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