Тур: 3. Стадион: Стад дю Рудуру.
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сима Абдалла
|3
|1.5
|Маньетти Уго
|1
|0.5
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.5
|Камара Махди
|1
|0.5
|Ажорк Людовик
|0
|0
|Бальде Мама
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|2
|1
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.5
|Бонифасе Виктор
|1
|0.5
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|Андрих Роберт
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдара Массадио
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
|Сима Абдалла
|1
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|1
|0
|Эрик Рой
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
Результаты матчей
Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0
Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0
Байер Л
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1
Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2
Результаты матчей
Брест
Байер Л
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Брест
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|РБ Лейпциг
|Шешко Беньямин
|3
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
|Реал Мадрид
|Модрич Лука
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест - Байер Л
Исход игры
Брест
0% (0)
Ничья
6.3% (3)
Байер Л
93.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
80.43% (37)
Меньше
19.57% (9)
Обе команды забьют
Да
80.43% (37)
Нет
19.57% (9)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
56.3% (27)
0:2 Байер Л
10.4% (5)
1:3 Байер Л
6.3% (3)
1:1 Ничья
4.2% (2)
0:1 Байер Л
4.2% (2)
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