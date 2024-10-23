Тур: 3. Стадион: Ванкдорф. Главный судья: Оливер Майкл
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
27
Блюм
Левин
23
Бенито
Лорис
99
Тареми
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Али МохамедЗащитник
-
20 Ньясс ШейхЗащитник
-
22 Конте АбдуЗащитник
- Защитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
-
Главный тренер: Маньен Жоэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Тареми МехдиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
50 Айду МайкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|1 (1)
|0.5
|Арнаутович Марко
|1
|0.5
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.5
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.5
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Угринич Филип
|1
|0
|Ньясс Шейх
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Янг Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2
Интер Милан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3
Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0
Результаты матчей
Янг Бойз
Интер Милан
Точный счет
0:3
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
5:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Янг Бойз - Интер Милан
Исход игры
Янг Бойз
0% (0)
Ничья
8% (10)
Интер Милан
92% (115)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (72)
Меньше
35.14% (39)
Обе команды забьют
Да
60.36% (67)
Нет
39.64% (44)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
37.6% (47)
0:2 Интер Милан
24.8% (31)
1:3 Интер Милан
6.4% (8)
0:3 Интер Милан
6.4% (8)
0:1 Интер Милан
4% (5)
1:4 Интер Милан
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
1:1 Ничья
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!