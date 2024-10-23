Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки в Швейцарии. Недавно пост главного тренера "Янг Бойз" покинул Патрик Рахмен, а поэтому сегодня у клуба из Бёрна будет особый настрой, чтобы зацепиться за первые очки.

До матча

— Напомним, что "Интер" за два тура набрал четыре очка и спокойно идёт в середине общей группы, а вот "Янг Бойз" проиграл оба своих матча и в итоге находится в самом низу на данный момент.

— Рассудит этот матч английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему на бровках будут Стюарт Бёрт и Джеймс Мейнворинг. Резервным арбитром на этот матч назначен Эндрю Мэдли. На VAR будут работать Стюарт Аттвелл и Петер Бэнкс.

— Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между миланским "Интером" и "Янг Бойз" из Швейцарии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.

72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.

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