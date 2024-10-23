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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Янг Бойз
 
Позже
Интер Милан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 123
Янг Бойз 0% (0)
X 8.1% (10)
Интер Милан 91.9% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Янг Бойз
Ничья
Интер Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Фон
Бальмоос
Давид
27
Блюм
Левин
30
Лаупер
Сандро
23
Бенито
Лорис
3
Аджам
Жауэн
8
Лакоми
Лукаш
7
Угринич
Филип
21
Виржиньюс
Алан
10
Имери
Кастриот
77
Монтейро
Джоэл
35
Ганвула
Сильвер
1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
6
Де
Врей
Стефан
31
Биссекк
Янн-Аурель
2
Дюмфрис
Дензел
16
Фраттези
Давиде
23
Барелла
Николо
22
Мхитарян
Генрих
30
Аугусто
Карлос
99
Тареми
Мехди
8
Арнаутович
Марко
Янг Бойз
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 1 (1) 0.5
Арнаутович Марко 1 0.5
Чалханоглу Хакан 1 0.5
Мартинес Лаутаро 1 0.5

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтейро Джоэл 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Элиа Мешак 1 0
Угринич Филип 1 0
Ньясс Шейх 1 0
Колли Эбрима 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мхитарян Генрих 1 0
Де Врей Стефан 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Янг Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2
Интер Милан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3
Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0

Результаты матчей

Янг Бойз
Интер Милан

Точный счет

0:3
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

5:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Спортинг Л
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
5.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Байер Л
 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Боруссия Д
 3 2 0 1 12 - 6 6
8.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 8 - 4 6
10.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
11.
Ювентус
 3 2 0 1 6 - 4 6
12.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
13.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
14.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
15.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
16.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
18.
Селтик
 3 1 1 1 6 - 8 4
19.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
20.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
21.
Жирона
 3 1 0 2 4 - 4 3
22.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
23.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
24.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
25.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
26.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
27.
ПСВ
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Болонья
 3 0 1 2 0 - 4 1
29.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
32.
Штурм Грац
 3 0 0 3 1 - 5 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
35.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 8 - 3 6
5.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
9.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
14.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
16.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
17.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
18.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
19.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
20.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
21.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
22.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
23.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
34.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Байер Л
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
5.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
19.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
21.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
30.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Байер Л Вирц Флориан 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки в Швейцарии. Недавно пост главного тренера "Янг Бойз" покинул Патрик Рахмен, а поэтому сегодня у клуба из Бёрна будет особый настрой, чтобы зацепиться за первые очки. 
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Где смотреть матч Янг Бойз - Интер Милан онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Янг Бойз - Интер Милан

Исход игры
Янг Бойз
0% (0)
Ничья
8% (10)
Интер Милан
92% (115)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (72)
Меньше
35.14% (39)
Обе команды забьют
Да
60.36% (67)
Нет
39.64% (44)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
37.6% (47)
0:2 Интер Милан
24.8% (31)
1:3 Интер Милан
6.4% (8)
0:3 Интер Милан
6.4% (8)
0:1 Интер Милан
4% (5)
1:4 Интер Милан
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
1:1 Ничья
2.4% (3)
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