Тур: 3. Стадион: Рияд Эйр Метрополитано. Главный судья: Гуида Марко
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
13
Облак
Ян
21
Галан
Хави
30
Шевалье
Люка
36
Туре
Усман
12
Мёнье
Тома
27
Байо
Мохамед
10
Кабелла
Реми
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Лино СэмуелЗащитник
- Защитник
-
27 Костис ИлиасЗащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
36 Туре УсманЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мёнье ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
10 Кабелла РемиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сахрауи ОсамПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|1
|0.5
|Хименес Хосе
|1
|0.5
|Льоренте Маркос
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|1 (1)
|0.5
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Хосе
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Серрано Хавьер
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Анхель
|1
|1
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Диаките Бафоде
|1
|0
|Буадди Айюб
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1
Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3
Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1
Результаты матчей
Атлетико М
Лилль
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|9.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|13.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|14.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|16.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|19.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|21.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|22.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|23.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|9 - 4
|3
|24.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|25.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|27.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|28.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 11
|2
|29.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|30.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|31.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|32.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|33.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 8
|1
|34.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|5.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|8.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|16.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|17.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|18.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|21.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|22.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|23.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|29.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|31.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|21.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 9
|1
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|26.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|31.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Лилль
Исход игры
Атлетико М
93.6% (117)
Ничья
4.8% (6)
Лилль
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.48% (61)
Меньше
43.52% (47)
Обе команды забьют
Да
60.19% (65)
Нет
39.81% (43)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
40.8% (51)
2:0 Атлетико М
17.6% (22)
1:0 Атлетико М
16% (20)
1:1 Ничья
4% (5)
3:1 Атлетико М
4% (5)
4:1 Атлетико М
1.6% (2)
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