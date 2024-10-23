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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 3'
Лилль
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 123
Атлетико М 93.5% (115)
X 4.9% (6)
Лилль 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико М
Ничья
Лилль
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13
Облак
Ян
16
Молина
Науэль
20
Витсель
Аксель
2
Хименес
Хосе
21
Галан
Хави
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
4
Галлахер
Конор
7
Гризманн
Антуан
9
Сорлот
Александр
19
Альварес
Хулиан
30
Шевалье
Люка
36
Туре
Усман
2
Манди
Аисса
4
Рибейро
Алешандро
12
Мёнье
Тома
21
Андре
Бенжамин
17
Мукау
Нгалайель
5
Гудмундссон
Габриэль
19
Фернандес-Пардо
Матиас
27
Байо
Мохамед
10
Кабелла
Реми
Атлетико М
4-3-1-2
Лилль
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 1 0.5
Хименес Хосе 1 0.5
Льоренте Маркос 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 1 (1) 0.5

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Хосе 2 0
Де Пауль Родриго 1 0
Корреа Анхель 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Серрано Хавьер 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Анхель 1 1
Дэвид Джонатан 2 0
Андре Бенжамин 1 0
Диаките Бафоде 1 0
Буадди Айюб 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1
Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3
Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1

Результаты матчей

Атлетико М
Лилль

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Спортинг Л
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
5.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Бенфика
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Байер Л
 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Ливерпуль
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
9.
Манчестер Сити
 1:0 3 2 1 0 5 - 0 7
10.
Боруссия Д
 3 2 0 1 12 - 6 6
11.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 8 - 4 6
12.
Ювентус
 3 2 0 1 6 - 4 6
13.
Барселона
 1:0 3 2 0 1 7 - 2 6
14.
Интер Милан
 0:0 3 1 2 0 4 - 0 5
15.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
16.
Спарта Прага
 0:1 3 1 1 1 4 - 2 4
17.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
18.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
19.
Лилль
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
20.
Селтик
 3 1 1 1 6 - 8 4
21.
Фейеноорд
 0:0 3 1 1 1 3 - 6 4
22.
Атлетико М
 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
23.
Бавария
 0:1 3 1 0 2 9 - 4 3
24.
Жирона
 3 1 0 2 4 - 4 3
25.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
26.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
27.
ПСВ
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Динамо Загреб
 0:0 3 0 2 1 4 - 11 2
29.
Болонья
 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РБ Лейпциг
 0:0 3 0 1 2 3 - 5 1
32.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 3 0 1 2 0 - 7 1
33.
Янг Бойз
 0:0 3 0 1 2 0 - 8 1
34.
Штурм Грац
 3 0 0 3 1 - 5 0
35.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 8 - 3 6
5.
Барселона
 1:0 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Бенфика
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
8.
Манчестер Сити
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Атлетико М
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
13.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Ливерпуль
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
16.
Интер Милан
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Спарта Прага
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
18.
Бавария
 0:1 1 1 0 0 9 - 2 3
19.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Лилль
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
22.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
23.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
24.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
РБ Лейпциг
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
30.
Янг Бойз
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
31.
Фейеноорд
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
32.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
35.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Байер Л
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Ливерпуль
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Фейеноорд
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
7.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Бенфика
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Манчестер Сити
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
11.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
12.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Интер Милан
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Спарта Прага
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Лилль
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
19.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
20.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
21.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
22.
Динамо Загреб
 0:0 2 0 1 1 2 - 9 1
23.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Бавария
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
26.
Барселона
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Атлетико М
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
31.
РБ Лейпциг
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 0:0 1 0 0 1 0 - 5 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Байер Л Вирц Флориан 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • 2'
    Атлетико М контролирует мяч.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Атлетико М
  • 1'
    Фернандес-Пардо Матиас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 1'
    Лилль начинает контратаку
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Атлетико М начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Лилль

Исход игры
Атлетико М
93.6% (117)
Ничья
4.8% (6)
Лилль
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.48% (61)
Меньше
43.52% (47)
Обе команды забьют
Да
60.19% (65)
Нет
39.81% (43)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
40.8% (51)
2:0 Атлетико М
17.6% (22)
1:0 Атлетико М
16% (20)
1:1 Ничья
4% (5)
3:1 Атлетико М
4% (5)
4:1 Атлетико М
1.6% (2)
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Атлетико М
Лилль
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