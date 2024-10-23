  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Манчестер Сити
 
Позже
Спарта Прага
Прогнозы 114
Манчестер Сити 99.1% (113)
X 0.9% (1)
Спарта Прага 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Спарта Прага
1.11
Реклама, betcity.ru
11.50
Реклама, betcity.ru
31.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Ортега
Штефан
82
Льюис
Рико
5
Стоунс
Джон
25
Аканджи
Мануэль
6
Аке
Натан
20
Силва
Бернарду
19
Гюндоган
Илкай
27
Луис
Матеус
II
26
Савио
III
9
Холанн
Эрлинг
47
Фоден
Фил
1
Виндаль-Йенсен
Петер
41
Витик
Мартин
27
Панак
Филип
25
Сёренсен
Асгер
17
Пресиадо
Анхело
32
Ринеш
Матей
6
Кайринен
Каан
20
Лячи
Казим
14
Бирманчевич
Велько
7
Олатунджи
Виктор
22
Гараслин
Лукаш
Манчестер Сити
4-3-3
Спарта Прага
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоден Фил 1 0.5
Гюндоган Илкай 1 0.5
Холанн Эрлинг 1 0.5
Макэйти Джеймс 1 0.5
Доку Жереми 0 0
Льюис Рико 0 0
Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайринен Каан 2 1
Олатунджи Виктор 1 0.5
Лячи Казим 1 0.5
Гараслин Лукаш 0 0
Панак Филип 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаш Рубен 1 0
Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайринен Каан 1 0
Витик Мартин 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спарта Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1
Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2
Спарта Прага
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Славия Прага - Спарта Прага 2:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:3
Ческе-Будеёвице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Градец Кралове - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Спарта Прага - Словацко 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Яблонец - Спарта Прага 1:2 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Теплице - Спарта Прага 1:4 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2

Результаты матчей

Манчестер Сити
Спарта Прага

Точный счет

0:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Спарта Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Спортинг Л
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
5.
Брест
 1:1 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Байер Л
 1:1 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Боруссия Д
 3 2 0 1 12 - 6 6
8.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 8 - 4 6
10.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
11.
Ювентус
 3 2 0 1 6 - 4 6
12.
Аталанта
 0:0 3 1 2 0 3 - 0 5
13.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
14.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
15.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
16.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
18.
Селтик
 0:0 3 1 1 1 6 - 8 4
19.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
20.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
21.
Жирона
 3 1 0 2 4 - 4 3
22.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
23.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
24.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
25.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
26.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
27.
ПСВ
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Болонья
 3 0 1 2 0 - 4 1
29.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
32.
Штурм Грац
 3 0 0 3 1 - 5 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
35.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 8 - 3 6
5.
Брест
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
9.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Байер Л
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
14.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
16.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
17.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
18.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
19.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
20.
Селтик
 0:0 1 1 0 0 5 - 1 3
21.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
22.
Аталанта
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
23.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
34.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Байер Л
 1:1 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
5.
Брест
 1:1 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Аталанта
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Селтик
 0:0 2 0 1 1 1 - 7 1
19.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
21.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
30.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Байер Л Вирц Флориан 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Спарта Прага от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2024, осталось 33 минуты.

    Главный судья: Мариани Маурицио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 3:0 – на это поставили 26.8% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 114
    Манчестер Сити 99.1% (113)
    X 0.9% (1)
    Спарта Прага 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Спарта Прага
    1.11
    Реклама, betcity.ru
    11.50
    Реклама, betcity.ru
    31.00
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Спарта Прага онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Спарта Прага

    Исход игры
    Манчестер Сити
    99.1% (111)
    Ничья
    0.9% (1)
    Спарта Прага
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.36% (82)
    Меньше
    22.64% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    37.74% (40)
    Нет
    62.26% (66)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    26.8% (30)
    3:1 Манчестер Сити
    20.5% (23)
    2:0 Манчестер Сити
    18.8% (21)
    4:0 Манчестер Сити
    8.9% (10)
    4:1 Манчестер Сити
    6.3% (7)
    2:1 Манчестер Сити
    5.4% (6)
    5:0 Манчестер Сити
    1.8% (2)
    5:1 Манчестер Сити
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Сити
    Спарта Прага
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный