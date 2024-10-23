Тур: 3. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Мариани Маурицио
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
82
Льюис
Рико
26
Савио
III
47
Фоден
Фил
41
Витик
Мартин
27
Панак
Филип
32
Ринеш
Матей
20
Лячи
Казим
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
26 СавиоНападающий
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 О'Райли НикоПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Витик МартинЗащитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ринеш МатейЗащитник
- Полузащитник
-
20 Лячи КазимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пешек ЯкубЗащитник
-
28 Виснер ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фриис Ларс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фоден Фил
|1
|0.5
|Гюндоган Илкай
|1
|0.5
|Холанн Эрлинг
|1
|0.5
|Макэйти Джеймс
|1
|0.5
|Доку Жереми
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайринен Каан
|2
|1
|Олатунджи Виктор
|1
|0.5
|Лячи Казим
|1
|0.5
|Гараслин Лукаш
|0
|0
|Панак Филип
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаш Рубен
|1
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайринен Каан
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спарта Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1
Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2
Спарта Прага
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Славия Прага - Спарта Прага 2:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:3
Ческе-Будеёвице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Градец Кралове - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Спарта Прага - Словацко 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Яблонец - Спарта Прага 1:2 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Теплице - Спарта Прага 1:4 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2
Результаты матчей
Манчестер Сити
Спарта Прага
Точный счет
0:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Спарта Прага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|13.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|18.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|19.
|2
|1
|0
|1
|9 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|21.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|22.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|27.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|28.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|29.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|4 - 11
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|32.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|5.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|20.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|21.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|22.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|23.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|5.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|21.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Спарта Прага
Исход игры
Манчестер Сити
99.1% (111)
Ничья
0.9% (1)
Спарта Прага
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
77.36% (82)
Меньше
22.64% (24)
Обе команды забьют
Да
37.74% (40)
Нет
62.26% (66)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
26.8% (30)
3:1 Манчестер Сити
20.5% (23)
2:0 Манчестер Сити
18.8% (21)
4:0 Манчестер Сити
8.9% (10)
4:1 Манчестер Сити
6.3% (7)
2:1 Манчестер Сити
5.4% (6)
5:0 Манчестер Сити
1.8% (2)
5:1 Манчестер Сити
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!