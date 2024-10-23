Тур: 3. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Главный судья: Шерер Сандро
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Симонс
Хави
11
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Симонс ХавиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
47 Гебель ВиггоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Дэвис ХарвиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ниони ТрейПолузащитник
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Ливерпуль
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
2
3.5
Среднее время на гол
45
25
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
2.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
38
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шешко Беньямин
|3 (1)
|1.5
|Опенда Лои
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|1
|0.5
|Собослаи Доминик
|1
|0.5
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.5
|Конате Ибраима
|1
|0.5
|Макаллистер Алексис
|1
|0.5
|Цимикас Костас
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Гакпо Коди
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конате Ибраима
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ливерпуль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0
Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2
Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Ливерпуль
Точный счет
2:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|9.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|13.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|14.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|16.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|19.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|21.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|22.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|23.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|9 - 4
|3
|24.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|25.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|27.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|28.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 11
|2
|29.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|30.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|31.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|32.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|33.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 8
|1
|34.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|5.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|8.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|16.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|17.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|18.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|21.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|22.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|23.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|29.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|31.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|21.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 9
|1
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|26.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|31.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Ливерпуль
Исход игры
РБ Лейпциг
9.5% (13)
Ничья
17.5% (24)
Ливерпуль
73% (100)
Тотал 2.5
Больше
74.55% (82)
Меньше
25.45% (28)
Обе команды забьют
Да
88.18% (97)
Нет
11.82% (13)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
38% (52)
1:1 Ничья
11.7% (16)
2:3 Ливерпуль
5.8% (8)
2:2 Ничья
5.8% (8)
0:1 Ливерпуль
5.1% (7)
2:1 РБ Лейпциг
4.4% (6)
1:3 Ливерпуль
2.9% (4)
0:2 Ливерпуль
2.9% (4)
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