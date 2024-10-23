Первый тайм

5' Пытаются активно футболисты "Лейпцига" действовать в первые минуты матча. Немцы забрали игровой снаряд под свой контроль и находятся в поиске свободных зон в обороне соперника.

4' ОПАСНО! Нуса перехватил мяч на чужой половине поля, после чего по правому флангу прорвался вперёд и прострелил к одиннадцатиметровой отметки на Симонса, а тот в одно касание пробил выше перекладины!

3' Опенда пытался зацепиться за мяч на своей половине поля, но против него довольно грубо нарушил правила Конате. Швейцарский рефери обошёлся без карточки для защитника "Ливерпуля".

2' Футболисты "Лейпцига" вышли на эту встречу в белом комплекте формы, англичане играют в красной форме. Ворота Келлехера в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.