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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Шерер Сандро
РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 5'
Ливерпуль
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 133
РБ Лейпциг 9% (12)
X 17.3% (23)
Ливерпуль 73.7% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Ливерпуль
4.00
4.15
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2.06
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1
Гулачи
Петер
3
Гертрейда
Лютсхарел
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
39
Хенрихс
Бенджамин
7
Нуса
Антонио
18
Вермирен
Артур
8
Айдара
Амаду
10
Симонс
Хави
30
Шешко
Беньямин
11
Опенда
Лои
62
Келлехер
Каомхин
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
38
Гравенберх
Райан
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
8
Собослаи
Доминик
18
Гакпо
Коди
9
Нуньес
Дарвин
РБ Лейпциг
4-4-2
Ливерпуль
4-2-3-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Ливерпуль

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:5
ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:2

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

2
3.5

Среднее время на гол

45
25

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
2.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
38

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шешко Беньямин 3 (1) 1.5
Опенда Лои 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 1 0.5
Собослаи Доминик 1 0.5
Ван Дейк Виргил 1 0.5
Конате Ибраима 1 0.5
Макаллистер Алексис 1 0.5
Цимикас Костас 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гакпо Коди 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Опенда Лои 1 0
Раум Давид 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конате Ибраима 2 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Цимикас Костас 1 0
Макаллистер Алексис 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ливерпуль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0
Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2
Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Ливерпуль

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Спортинг Л
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
5.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Бенфика
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Байер Л
 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Ливерпуль
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
9.
Манчестер Сити
 1:0 3 2 1 0 5 - 0 7
10.
Боруссия Д
 3 2 0 1 12 - 6 6
11.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 8 - 4 6
12.
Ювентус
 3 2 0 1 6 - 4 6
13.
Барселона
 1:0 3 2 0 1 7 - 2 6
14.
Интер Милан
 0:0 3 1 2 0 4 - 0 5
15.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
16.
Спарта Прага
 0:1 3 1 1 1 4 - 2 4
17.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
18.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
19.
Лилль
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
20.
Селтик
 3 1 1 1 6 - 8 4
21.
Фейеноорд
 0:0 3 1 1 1 3 - 6 4
22.
Атлетико М
 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
23.
Бавария
 0:1 3 1 0 2 9 - 4 3
24.
Жирона
 3 1 0 2 4 - 4 3
25.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
26.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
27.
ПСВ
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Динамо Загреб
 0:0 3 0 2 1 4 - 11 2
29.
Болонья
 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РБ Лейпциг
 0:0 3 0 1 2 3 - 5 1
32.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 3 0 1 2 0 - 7 1
33.
Янг Бойз
 0:0 3 0 1 2 0 - 8 1
34.
Штурм Грац
 3 0 0 3 1 - 5 0
35.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 8 - 3 6
5.
Барселона
 1:0 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Бенфика
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
8.
Манчестер Сити
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Атлетико М
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
13.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Ливерпуль
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
16.
Интер Милан
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Спарта Прага
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
18.
Бавария
 0:1 1 1 0 0 9 - 2 3
19.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Лилль
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
22.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
23.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
24.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
РБ Лейпциг
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
30.
Янг Бойз
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
31.
Фейеноорд
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
32.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
35.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Байер Л
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Ливерпуль
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Фейеноорд
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
7.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Бенфика
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Манчестер Сити
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
11.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
12.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Интер Милан
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Спарта Прага
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Лилль
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
19.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
20.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
21.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
22.
Динамо Загреб
 0:0 2 0 1 1 2 - 9 1
23.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Бавария
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
26.
Барселона
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Атлетико М
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
31.
РБ Лейпциг
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 0:0 1 0 0 1 0 - 5 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Байер Л Вирц Флориан 3
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Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
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  • Первый тайм
  • 5'
    Пытаются активно футболисты "Лейпцига" действовать в первые минуты матча. Немцы забрали игровой снаряд под свой контроль и находятся в поиске свободных зон в обороне соперника. 
  • Опасный момент
    4'
    ОПАСНО! Нуса перехватил мяч на чужой половине поля, после чего по правому флангу прорвался вперёд и прострелил к одиннадцатиметровой отметки на Симонса, а тот в одно касание пробил выше перекладины!
  • Фол, нарушение
    3'
    Опенда пытался зацепиться за мяч на своей половине поля, но против него довольно грубо нарушил правила Конате. Швейцарский рефери обошёлся без карточки для защитника "Ливерпуля". 
  • 2'
    Футболисты "Лейпцига" вышли на эту встречу в белом комплекте формы, англичане играют в красной форме. Ворота Келлехера в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 38% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Ливерпуль

Исход игры
РБ Лейпциг
9.5% (13)
Ничья
17.5% (24)
Ливерпуль
73% (100)
Тотал 2.5
Больше
74.55% (82)
Меньше
25.45% (28)
Обе команды забьют
Да
88.18% (97)
Нет
11.82% (13)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
38% (52)
1:1 Ничья
11.7% (16)
2:3 Ливерпуль
5.8% (8)
2:2 Ничья
5.8% (8)
0:1 Ливерпуль
5.1% (7)
2:1 РБ Лейпциг
4.4% (6)
1:3 Ливерпуль
2.9% (4)
0:2 Ливерпуль
2.9% (4)
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