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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Ред Булл Зальцбург
0:0
Первый тайм: 5'
Динамо Загреб
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Прогнозы 116
Ред Булл Зальцбург 78.4% (91)
X 16.4% (19)
Динамо Загреб 5.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Динамо Загреб
4.05
4.20
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4.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
91
Пёнтковски
Камиль
6
Байду
Самсон
3
Терзич
Алекса
18
Бидструп
Мадс
15
Диамбу
Мамади
14
Кьергаард
Мауриц
28
Дагим
Адам
19
Конате
Карим
30
Глух
Оскар
33
Невистич
Иван
22
Ристовски
Стефан
28
Теофил-Катерин
Кевин
6
Берноэр
Максим
4
Торренте
Рауль
25
Сучич
Петар
27
Мишич
Йосип
5
Адеми
Ариян
10
Батурина
Мартин
17
Куленович
Сандро
3
Огивара
Такуя
Ред Булл Зальцбург
4-3-3
Динамо Загреб
4-3-3

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Динамо Загреб

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:2
ЛЧ
1:1
ЛЕ
1:5
ЛЕ
4:2
ЛЧ
1:2
ЛЧ
1:1
ТМС
3:4

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1
1.8

Среднее время на гол

90
50

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.56
2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
45

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батурина Мартин 1 0.33
Петкович Бруно 1 0.33
Огивара Такуя 1 0.33
Сучич Петар 1 0.33
Пьяца Марко 0 0
Мишич Йосип 0 0
Рог Марко 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 1 0
Байду Самсон 1 0
Глух Оскар 1 0
Дагим Адам 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белица Ненад 1 1
Ристовски Стефан 2 0
Адеми Ариян 1 0
Петкович Бруно 1 0
Батурина Мартин 1 0
Качавенда Лукас 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Ред Булл Зальцбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
75%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
3
43%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0
Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8
Динамо Загреб
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Истра 1961 - Динамо Загреб 2:2 Вараждин - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Монако 2:2 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 5:1
Славен - Динамо Загреб 4:1 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:1 Трнье - Динамо Загреб 2:1 Риека - Динамо Загреб 1:1 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 5:0 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Загреб - Вардар 3:0 Динамо Загреб - Кривбасс КР 0:2 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Динамо Загреб

Точный счет

0:4
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
9:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
9:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Динамо Загреб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Спортинг Л
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
5.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Бенфика
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Байер Л
 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Ливерпуль
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
9.
Манчестер Сити
 1:0 3 2 1 0 5 - 0 7
10.
Боруссия Д
 3 2 0 1 12 - 6 6
11.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 8 - 4 6
12.
Ювентус
 3 2 0 1 6 - 4 6
13.
Барселона
 1:0 3 2 0 1 7 - 2 6
14.
Интер Милан
 0:0 3 1 2 0 4 - 0 5
15.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
16.
Спарта Прага
 0:1 3 1 1 1 4 - 2 4
17.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
18.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
19.
Лилль
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
20.
Селтик
 3 1 1 1 6 - 8 4
21.
Фейеноорд
 0:0 3 1 1 1 3 - 6 4
22.
Атлетико М
 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
23.
Бавария
 0:1 3 1 0 2 9 - 4 3
24.
Жирона
 3 1 0 2 4 - 4 3
25.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
26.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
27.
ПСВ
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Динамо Загреб
 0:0 3 0 2 1 4 - 11 2
29.
Болонья
 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РБ Лейпциг
 0:0 3 0 1 2 3 - 5 1
32.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 3 0 1 2 0 - 7 1
33.
Янг Бойз
 0:0 3 0 1 2 0 - 8 1
34.
Штурм Грац
 3 0 0 3 1 - 5 0
35.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 8 - 3 6
5.
Барселона
 1:0 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Бенфика
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
8.
Манчестер Сити
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Атлетико М
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
13.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Ливерпуль
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
16.
Интер Милан
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Спарта Прага
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
18.
Бавария
 0:1 1 1 0 0 9 - 2 3
19.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Лилль
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
22.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
23.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
24.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
РБ Лейпциг
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
30.
Янг Бойз
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
31.
Фейеноорд
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
32.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
35.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Байер Л
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Ливерпуль
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Фейеноорд
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
7.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Бенфика
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Манчестер Сити
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
11.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
12.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Интер Милан
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Спарта Прага
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Лилль
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
19.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
20.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
21.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
22.
Динамо Загреб
 0:0 2 0 1 1 2 - 9 1
23.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Бавария
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
26.
Барселона
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Атлетико М
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
31.
РБ Лейпциг
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 0:0 1 0 0 1 0 - 5 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Байер Л Вирц Флориан 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    5'
    Мишич неудачно разыграл угловой удар с партнёром. В результате перепасовки кто-то оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    4'
    Диамбу у центрального круга ударил по ноге Куленовича.
  • Угловой
    3'
    Кьергаард исполнил первый угловой удар в матче. Арбитр во время подачи зафиксировал фол со стороны атакующей команды.
  • 2'
    "Ред Булл" играет в бежевой форме, "Динамо" - в синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Ред Булл Арене"!
  • До матча
  • Рефери: Данни Маккили (Нидерланды);
    Ассистенты рефери: Хессел Стеегстра (Нидерланды), Ян де Врис (Нидерланды);
    Четвертый рефери: Джоуи Коэй (Нидерланды);
    Видеопомощник рефери: Роб Диперинк (Нидерланды);
    Ассистент видеопомощника рефери: Деннис Хиглер (Нидерланды).
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют австрийский «Ред Булл» из Зальцбурга и хорватское «Динамо» из Загреба. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:0 Динамо Загреб

Исход игры
Ред Булл Зальцбург
78.8% (93)
Ничья
16.1% (19)
Динамо Загреб
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
73.15% (79)
Меньше
26.85% (29)
Обе команды забьют
Да
82.41% (89)
Нет
17.59% (19)
Популярный счёт
2:1 Ред Булл Зальцбург
53.4% (63)
1:1 Ничья
9.3% (11)
1:0 Ред Булл Зальцбург
9.3% (11)
2:0 Ред Булл Зальцбург
4.2% (5)
2:2 Ничья
4.2% (5)
1:2 Динамо Загреб
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
3:2 Ред Булл Зальцбург
1.7% (2)
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