Тур: 3. Стадион: Ред Булл Арена. Главный судья: Маккили Дэнни
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
70
Дедич
Амар
28
Дагим
Адам
19
Конате
Карим
30
Глух
Оскар
25
Сучич
Петар
27
Мишич
Йосип
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дагим АдамНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
-
30 Глух ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кларк БоббиПолузащитник
-
25 Лукич ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Сучич ПетарПолузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Ммаэ СамиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ходжа АрберПолузащитник
-
19 Кордоба ХуанПолузащитник
-
20 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Рог МаркоПолузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джумич Даниэль
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Динамо Загреб
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1
1.8
Среднее время на гол
90
50
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1.56
2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
45
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батурина Мартин
|1
|0.33
|Петкович Бруно
|1
|0.33
|Огивара Такуя
|1
|0.33
|Сучич Петар
|1
|0.33
|Пьяца Марко
|0
|0
|Мишич Йосип
|0
|0
|Рог Марко
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|Байду Самсон
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
|Дагим Адам
|1
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белица Ненад
|1
|1
|Ристовски Стефан
|2
|0
|Адеми Ариян
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
|Качавенда Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Ред Булл Зальцбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
75%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
3
43%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0
Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8
Динамо Загреб
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Истра 1961 - Динамо Загреб 2:2 Вараждин - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Монако 2:2 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 5:1
Славен - Динамо Загреб 4:1 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:1 Трнье - Динамо Загреб 2:1 Риека - Динамо Загреб 1:1 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 5:0 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Загреб - Вардар 3:0 Динамо Загреб - Кривбасс КР 0:2 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Динамо Загреб
Точный счет
0:4
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
9:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
9:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Динамо Загреб
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|9.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|13.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|14.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|16.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|19.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|21.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|22.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|23.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|9 - 4
|3
|24.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|25.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|27.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|28.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 11
|2
|29.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|30.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|31.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|32.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|33.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 8
|1
|34.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|5.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|8.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|16.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|17.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|18.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|21.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|22.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|23.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|29.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|31.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|21.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 9
|1
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|26.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|31.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:0 Динамо Загреб
Исход игры
Ред Булл Зальцбург
78.8% (93)
Ничья
16.1% (19)
Динамо Загреб
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
73.15% (79)
Меньше
26.85% (29)
Обе команды забьют
Да
82.41% (89)
Нет
17.59% (19)
Популярный счёт
2:1 Ред Булл Зальцбург
53.4% (63)
1:1 Ничья
9.3% (11)
1:0 Ред Булл Зальцбург
9.3% (11)
2:0 Ред Булл Зальцбург
4.2% (5)
2:2 Ничья
4.2% (5)
1:2 Динамо Загреб
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
3:2 Ред Булл Зальцбург
1.7% (2)
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