Тур: 3. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Главный судья: Винчич Славко
Прогноз на матч от Liveresult
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
8
Педри
17
Касадо
Марк
19
Ямаль
Ламин
16
Лопес
Фермин
11
Рафинья
Диас
17
Олисе
Майкл
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
17 Касадо МаркПолузащитник
-
19 Ямаль ЛаминПолузащитник
-
16 Лопес ФерминПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Щесны ВойцехВратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
-
32 Форт ЭкторЗащитник
-
35 Мартин ЖерарЗащитник
- Защитник
-
6 ГавиПолузащитник
-
10 Фати АнсуПолузащитник
-
14 Торре ПаблоПолузащитник
-
18 Виктор ПауПолузащитник
-
20 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Олисе МайклПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Вратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
48 Азну АдамЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Барселона
Бавария
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
14 матчей
28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
0.71
Среднее время на гол
57
126
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
2.14
2.43
Среднее время на гол
42
37
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.86
1.57
Тотал матчей
2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
48
57
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|2
|1
|Иньиго Мартинес
|1
|0.5
|Рафинья Диас
|1
|0.5
|Ямаль Ламин
|1
|0.5
|Педри
|0
|0
|Касадо Марк
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|4 (3)
|2
|Олисе Майкл
|2
|1
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.5
|Горецка Леон
|1
|0.5
|Сане Лерой
|1
|0.5
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
|Мюллер Томас
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Эрик
|0
|1
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Касадо Марк
|1
|0
|Ханс-Дитер Флик
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гнабри Серж
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
9
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2
Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0
Бавария
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1
Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1
Результаты матчей
Барселона
Бавария
Точный счет
5:0
1 раз 100%
9:2
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
9
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
9:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
9
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Барселона
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|13.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|19.
|2
|1
|0
|1
|9 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|21.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|22.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|27.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|28.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|29.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|4 - 11
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|32.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|5.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|21.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|22.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|23.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|5.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|21.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона - Бавария
Исход игры
Барселона
55.1% (118)
Ничья
22.4% (48)
Бавария
22.4% (48)
Тотал 2.5
Больше
76.85% (83)
Меньше
23.15% (25)
Обе команды забьют
Да
89.81% (97)
Нет
10.19% (11)
Популярный счёт
2:1 Барселона
17.3% (37)
2:2 Ничья
10.3% (22)
1:1 Ничья
7.5% (16)
1:2 Бавария
6.1% (13)
1:0 Барселона
2.3% (5)
3:3 Ничья
1.4% (3)
3:2 Барселона
0.9% (2)
0:1 Бавария
0.9% (2)
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