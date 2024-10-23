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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Винчич Славко
Барселона
 
Позже
Бавария
Прогнозы 210
Барселона 55.2% (116)
X 22.9% (48)
Бавария 21.9% (46)
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13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
2
Кубарси
Пау
5
Иньиго
Мартинес
3
Бальде
Алехандро
8
Педри
17
Касадо
Марк
19
Ямаль
Ламин
16
Лопес
Фермин
11
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
1
Нойер
Мануэль
22
Геррейру
Рафаэл
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
16
Пальинья
Жоау
17
Олисе
Майкл
25
Мюллер
Томас
7
Гнабри
Серж
9
Кейн
Гарри
Барселона
4-2-3-1
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Барселона
Бавария

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

14 матчей

28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЧ
0:3
ЛЧ
2:0
ЛЧ
3:0
ЛЧ
0:3
ЛЧ
2:8
ЛЧ
3:2
ЛЧ
3:0
ТМС
2:0
ЛЧ
0:3
ЛЧ
4:0
КА
0:2
ТМС
2:0
ЛЧ
1:1
ЛЧ
4:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.71

Среднее время на гол

57
126

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

2.14
2.43

Среднее время на гол

42
37

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.86
1.57

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

48
57

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 2 1
Иньиго Мартинес 1 0.5
Рафинья Диас 1 0.5
Ямаль Ламин 1 0.5
Педри 0 0
Касадо Марк 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 4 (3) 2
Олисе Майкл 2 1
Геррейру Рафаэл 1 0.5
Горецка Леон 1 0.5
Сане Лерой 1 0.5
Киммих Йозуа 0 0
Мусиала Джамал 0 0
Мюллер Томас 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Эрик 0 1
Иньиго Мартинес 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Касадо Марк 1 0
Ханс-Дитер Флик 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гнабри Серж 1 0
Упамекано Дайо 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
9
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2
Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0
Бавария
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1
Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1

Результаты матчей

Барселона
Бавария

Точный счет

5:0
1 раз 100%
9:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
9
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
9:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
9
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Барселона
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Спортинг Л
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
5.
Брест
 1:1 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Байер Л
 1:1 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Боруссия Д
 3 2 0 1 12 - 6 6
8.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 8 - 4 6
10.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
11.
Ювентус
 3 2 0 1 6 - 4 6
12.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
13.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
14.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
15.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
16.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
18.
Селтик
 3 1 1 1 6 - 8 4
19.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
20.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
21.
Жирона
 3 1 0 2 4 - 4 3
22.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
23.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
24.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
25.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
26.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
27.
ПСВ
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Болонья
 3 0 1 2 0 - 4 1
29.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
32.
Штурм Грац
 3 0 0 3 1 - 5 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
35.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 8 - 3 6
5.
Брест
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
9.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Байер Л
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
14.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
16.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
17.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
18.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
19.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
20.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
21.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
22.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
23.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
34.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Байер Л
 1:1 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
5.
Брест
 1:1 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
19.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
21.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
30.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Байер Л Вирц Флориан 3
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Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2024, осталось 19 минут.

    Главный судья: Винчич Славко

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    • Прогнозы 210
    Барселона 55.2% (116)
    X 22.9% (48)
    Бавария 21.9% (46)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
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    4.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона - Бавария

    Исход игры
    Барселона
    55.1% (118)
    Ничья
    22.4% (48)
    Бавария
    22.4% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.85% (83)
    Меньше
    23.15% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    89.81% (97)
    Нет
    10.19% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    17.3% (37)
    2:2 Ничья
    10.3% (22)
    1:1 Ничья
    7.5% (16)
    1:2 Бавария
    6.1% (13)
    1:0 Барселона
    2.3% (5)
    3:3 Ничья
    1.4% (3)
    3:2 Барселона
    0.9% (2)
    0:1 Бавария
    0.9% (2)
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