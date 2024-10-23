Тур: 3. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Мелер Халил
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
44
Араужу
Томаш
61
Флорентину
10
Кекчю
Оркун
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
14
Пайшао
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
75 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
16 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Бергер МаннуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Бенфика
Фейеноорд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
3.33
1
Среднее время на гол
27
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
3
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
30
180
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|1
|Кекчю Оркун
|2 (1)
|1
|Бах Александр
|1
|0.5
|Ди Мария Анхель
|1 (1)
|0.5
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|Бесте Ян-Никлас
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миламбо Антони
|1
|0.5
|Пайшао Игор
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траунер Гернот
|1
|0
|Ин-Бом Хван
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
0
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Певидем СК - Бенфика 0:2 Бенфика - Атлетико М 4:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1 Боавишта - Бенфика 0:3
Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1
Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3
Результаты матчей
Бенфика
Фейеноорд
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|9.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|13.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|14.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|16.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|19.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|21.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|22.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|23.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|9 - 4
|3
|24.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|25.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|27.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|28.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 11
|2
|29.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|30.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|31.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|32.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|33.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 8
|1
|34.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|5.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|8.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|16.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|17.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|18.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|21.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|22.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|23.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|29.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|31.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|21.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 9
|1
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|26.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|31.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 0:0 Фейеноорд
Исход игры
Бенфика
90.7% (107)
Ничья
8.5% (10)
Фейеноорд
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
78.5% (84)
Меньше
21.5% (23)
Обе команды забьют
Да
82.24% (88)
Нет
17.76% (19)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
55.1% (65)
3:1 Бенфика
7.6% (9)
2:0 Бенфика
7.6% (9)
1:1 Ничья
5.9% (7)
1:0 Бенфика
5.1% (6)
3:2 Бенфика
2.5% (3)
3:0 Бенфика
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!