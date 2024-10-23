Первый тайм

4' Низом разыграли стандарт хозяева поля, Актюркоглу не поспел за мячом. Будет удар от ворот.

3' Хозяева заработали штрафной. Против Ди Марии сфолили на правом фланге атаки.

2' Ди Мария вошёл в штрафную площадь соперника по правому флангу, но ни удара, ни прострела не последовало. Гости смогли отобрать мяч, ждём первую атаку от них.

1' Хозяева поля контролируют мяч на своей половине поля. Длинный зарос на левый фланг ничего не дал, но с мячом вновь игроки "Бенфики".