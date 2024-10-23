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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Мелер Халил
Бенфика
0:0
Первый тайм: 4'
Фейеноорд
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 117
Бенфика 90.6% (106)
X 8.5% (10)
Фейеноорд 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бенфика
Ничья
Фейеноорд
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
44
Араужу
Томаш
30
Отаменди
Николас
3
Альваро
Фернандес
8
Эурснес
Фредрик
61
Флорентину
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
14
Павлидис
Вангелис
17
Актюркоглу
Мухаммед
22
Велленройтер
Тимон
30
Лотомба
Жордан
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
4
Ин-Бом
Хван
27
Миламбо
Антони
8
Тимбер
Квинтен
38
Осман
Ибрагим
9
Уэда
Аясэ
14
Пайшао
Игор
Бенфика
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Бенфика
Фейеноорд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
5:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

3.33
1

Среднее время на гол

27
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

3
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

30
180

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 2 1
Кекчю Оркун 2 (1) 1
Бах Александр 1 0.5
Ди Мария Анхель 1 (1) 0.5
Эурснес Фредрик 0 0
Бесте Ян-Никлас 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миламбо Антони 1 0.5
Пайшао Игор 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Каборе Исса 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траунер Гернот 1 0
Ин-Бом Хван 1 0
Буэно Уго 1 0
Осман Ибрагим 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
0
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Певидем СК - Бенфика 0:2 Бенфика - Атлетико М 4:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1 Боавишта - Бенфика 0:3
Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1
Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3

Результаты матчей

Бенфика
Фейеноорд

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Спортинг Л
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
5.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Бенфика
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Байер Л
 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Ливерпуль
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
9.
Манчестер Сити
 1:0 3 2 1 0 5 - 0 7
10.
Боруссия Д
 3 2 0 1 12 - 6 6
11.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 8 - 4 6
12.
Ювентус
 3 2 0 1 6 - 4 6
13.
Барселона
 1:0 3 2 0 1 7 - 2 6
14.
Интер Милан
 0:0 3 1 2 0 4 - 0 5
15.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
16.
Спарта Прага
 0:1 3 1 1 1 4 - 2 4
17.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
18.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
19.
Лилль
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
20.
Селтик
 3 1 1 1 6 - 8 4
21.
Фейеноорд
 0:0 3 1 1 1 3 - 6 4
22.
Атлетико М
 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
23.
Бавария
 0:1 3 1 0 2 9 - 4 3
24.
Жирона
 3 1 0 2 4 - 4 3
25.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
26.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
27.
ПСВ
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Динамо Загреб
 0:0 3 0 2 1 4 - 11 2
29.
Болонья
 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РБ Лейпциг
 0:0 3 0 1 2 3 - 5 1
32.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 3 0 1 2 0 - 7 1
33.
Янг Бойз
 0:0 3 0 1 2 0 - 8 1
34.
Штурм Грац
 3 0 0 3 1 - 5 0
35.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 8 - 3 6
5.
Барселона
 1:0 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Бенфика
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
8.
Манчестер Сити
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Атлетико М
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
13.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Ливерпуль
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
16.
Интер Милан
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Спарта Прага
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
18.
Бавария
 0:1 1 1 0 0 9 - 2 3
19.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Лилль
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
22.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
23.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
24.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
РБ Лейпциг
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
30.
Янг Бойз
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
31.
Фейеноорд
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
32.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
35.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Байер Л
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Ливерпуль
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Фейеноорд
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
7.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Бенфика
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Манчестер Сити
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
11.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
12.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Интер Милан
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Спарта Прага
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Лилль
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
19.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
20.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
21.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
22.
Динамо Загреб
 0:0 2 0 1 1 2 - 9 1
23.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Бавария
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
26.
Барселона
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Атлетико М
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
31.
РБ Лейпциг
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 0:0 1 0 0 1 0 - 5 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Байер Л Вирц Флориан 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Низом разыграли стандарт хозяева поля, Актюркоглу не поспел за мячом. Будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Хозяева заработали штрафной. Против Ди Марии сфолили на правом фланге атаки. 
  • 2'
    Ди Мария вошёл в штрафную площадь соперника по правому флангу, но ни удара, ни прострела не последовало. Гости смогли отобрать мяч, ждём первую атаку от них. 
  • 1'
    Хозяева поля контролируют мяч на своей половине поля. Длинный зарос на левый фланг ничего не дал, но с мячом вновь игроки "Бенфики".
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток! Матч начался. 
  • До матча
  • Звучит гимн Лиги чемпионов. 
  • Всё готово к началу матча! Команды вышли на поле! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится победой Бенфика.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика 0:0 Фейеноорд

Исход игры
Бенфика
90.7% (107)
Ничья
8.5% (10)
Фейеноорд
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
78.5% (84)
Меньше
21.5% (23)
Обе команды забьют
Да
82.24% (88)
Нет
17.76% (19)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
55.1% (65)
3:1 Бенфика
7.6% (9)
2:0 Бенфика
7.6% (9)
1:1 Ничья
5.9% (7)
1:0 Бенфика
5.1% (6)
3:2 Бенфика
2.5% (3)
3:0 Бенфика
1.7% (2)
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