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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Макартур
1:0
Первый тайм: 33'
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
19' Гол
Яколиш Марин
30' Желтая карточка
Thomas Aquilina
12
Курто
Филип
20
Kealey
Adamson
6
Ускок
Томислав
5
Юрман
Мэттью
13
Вуйица
Иван
22
Liam
Rose
26
Брэттан
Люк
11
Jed
Drew
8
Jake
Hollman
44
Яколиш
Марин
98
Жермен
Валер
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
15
Сусняр
Александар
33
Mark
Natta
23
Вилмеринг
Дэниэл
7
Eli
Adams
37
Бейлисс
Лаклан
17
Грозос
Костандинос
39
Thomas
Aquilina
22
Гибсон
Бен
10
Wellissol
Макартур
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Макартур
Ньюкасл Джетс

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
3:4
2:2
1:1
2:1
0:1
2:0
0:3
2:2
2:1
2:2
1:2

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.17
2.2

Среднее время на гол

77
40

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.55
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
52

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яколиш Марин 2 1
Jake Hollman 1 0.5
Jed Drew 1 0.5
Жермен Валер 1 0.5
Ускок Томислав 1 0.5
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грозос Костандинос 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Eli Adams 1 0

Результаты матчей

Макартур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Макартур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Макартур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Макартур - Перт Глори 6:1 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Саус Мельбурн - Макартур 0:1 Оаклей Каннонс - Макартур 0:1
Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 О'Коннор Найтс - Макартур 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Макартур - ФК Сидней 1:0 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 Рокдейл Сити Санс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2

Результаты матчей

Макартур
Ньюкасл Джетс

Точный счет

6:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

6:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Макартур
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 1:0 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ФК Сидней
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 6 0
13.
Ньюкасл Джетс
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 1:0 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ньюкасл Джетс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Сидней
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Окленд ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Макартур
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ньюкасл Джетс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 6 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 3 (1)
Макартур Jake Hollman 1 (2)
Макартур Jed Drew 1 (2)
ФК Сидней Климала Патрик 1 (1)
Макартур Жермен Валер 1
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1
Мельбурн Сити Джегго Джеймс 1
ФК Сидней Берджесс Макс 1
ФК Сидней Коста Дуглас 1
ФК Сидней Грант Райан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Thomas Aquilina получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Jed Drew сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Яколиш Марин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Макартур.
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Макартур
Ничья
Ньюкасл Джетс
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