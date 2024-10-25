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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Макартур
1:2
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
19' Гол
Яколиш Марин
29' Желтая карточка
Thomas Aquilina
47' Желтая карточка
Liam Rose
51' Желтая карточка
Ингем Дэйн
1:1
56' Гол
Eli Adams
1:2
60' Гол
Eli Adams
68' Желтая карточка
Да Силва Даниэль
1:2
90' Не забитый пенальти
Жермен Валер
90'+7
12
Курто
Филип
20
Kealey
Adamson
6
Ускок
Томислав
5
Юрман
Мэттью
13
Вуйица
Иван
22
Liam
Rose
26
Брэттан
Люк
11
Jed
Drew
8
Jake
Hollman
44
Яколиш
Марин
98
Жермен
Валер
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
15
Сусняр
Александар
33
Mark
Natta
23
Вилмеринг
Дэниэл
7
Eli
Adams
37
Бейлисс
Лаклан
17
Грозос
Костандинос
39
Thomas
Aquilina
22
Гибсон
Бен
10
Wellissol
Макартур
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Макартур
Ньюкасл Джетс

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
3:4
2:2
1:1
2:1
0:1
2:0
0:3
2:2
2:1
2:2
1:2

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.17
2.2

Среднее время на гол

77
40

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.55
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
52

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яколиш Марин 3 1.5
Jake Hollman 1 0.5
Jed Drew 1 0.5
Жермен Валер 1 0.5
Ускок Томислав 1 0.5
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eli Adams 2 1
Гибсон Бен 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Даниэль 1 0
Liam Rose 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thomas Aquilina 2 0
Ингем Дэйн 1 0
Грозос Костандинос 1 0
Eli Adams 1 0

Результаты матчей

Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ньюкасл Джетс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Макартур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ньюкасл Джетс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

7
2
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Макартур - Перт Глори 6:1 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Саус Мельбурн - Макартур 0:1 Оаклей Каннонс - Макартур 0:1
Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 О'Коннор Найтс - Макартур 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Макартур - ФК Сидней 1:0 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 Рокдейл Сити Санс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2

Результаты матчей

Макартур
Ньюкасл Джетс

Точный счет

1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Макартур
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ФК Сидней
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
5.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
3.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл Джетс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ФК Сидней
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Окленд ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 6 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 3 (1)
Ньюкасл Джетс Eli Adams 2
Макартур Jake Hollman 1 (2)
Макартур Jed Drew 1 (2)
ФК Сидней Климала Патрик 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Джетс Thomas Aquilina 2
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1
Мельбурн Сити Джегго Джеймс 1
ФК Сидней Берджесс Макс 1
ФК Сидней Коста Дуглас 1
Весь список
  • 68'
    Да Силва Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    Liam Rose уходит с поля. Да Силва Даниэль выходит вместо него
  • 61'
    Wellissol уходит с поля. Клэйтон Тэйлор выходит вместо него
  • 60'
    Ben Gibson сделал результативную передачу.
  • 60'
    Ben Gibson сделал результативную передачу.
  • 60'
    Г О О О О Л - Эли Адамс бьет в цель!
  • 56'
    Ben Gibson сделал результативную передачу.
  • 56'
    Г О О О О Л - Эли Адамс бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Ингем Дэйн получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Liam Rose получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Thomas Aquilina получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Jed Drew сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Яколиш Марин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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