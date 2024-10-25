Тур: 2. Стадион: Кэмпбеллтаун.
1:2
Конец матча
0'
1:0
19' ГолЯколиш Марин
29' Желтая карточкаThomas Aquilina
47' Желтая карточкаLiam Rose
51' Желтая карточкаИнгем Дэйн
1:1
56' ГолEli Adams
1:2
60' ГолEli Adams
68' Желтая карточкаДа Силва Даниэль
1:2
90' Не забитый пенальтиЖермен Валер
90'+7
Ход матча
19'
1:0
29'
47'
51'
56'
1:1
60'
1:2
68'
79'
90'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
22
Liam
Rose
26
Брэттан
Люк
11
Jed
Drew
44
Яколиш
Марин
98
Жермен
Валер
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
22
Гибсон
Бен
10
Wellissol
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
22 Liam RoseПолузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
11 Jed DrewПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Скотт УолтерЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Dean Bosnjak
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гибсон БенНападающий
-
10 WellissolНападающий
- Запасные игроки
-
21 Джеймс НоаВратарь
-
-
-
-
-
-
29 Justin Vidic
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
Макартур
Ньюкасл Джетс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.17
2.2
Среднее время на гол
77
40
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.55
1.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
52
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яколиш Марин
|3
|1.5
|Jake Hollman
|1
|0.5
|Jed Drew
|1
|0.5
|Жермен Валер
|1
|0.5
|Ускок Томислав
|1
|0.5
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eli Adams
|2
|1
|Гибсон Бен
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Liam Rose
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Грозос Костандинос
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ньюкасл Джетс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Макартур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ньюкасл Джетс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
7
2
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Макартур - Перт Глори 6:1 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Саус Мельбурн - Макартур 0:1 Оаклей Каннонс - Макартур 0:1
Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 О'Коннор Найтс - Макартур 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Макартур - ФК Сидней 1:0 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 Рокдейл Сити Санс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2
Результаты матчей
Макартур
Ньюкасл Джетс
Точный счет
1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Макартур
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Макартур
|Яколиш Марин
|3 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Eli Adams
|2
|Макартур
|Jake Hollman
|1 (2)
|Макартур
|Jed Drew
|1 (2)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|1 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Thomas Aquilina
|2
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1
|Мельбурн Сити
|Джегго Джеймс
|1
|ФК Сидней
|Берджесс Макс
|1
|ФК Сидней
|Коста Дуглас
|1