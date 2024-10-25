Тур: 8. Стадион: Стадион имени короля Абдаллы (Бурайда).
2:2
Второй тайм: 66'
0'
1:0
12' ГолМаолида Мизиан
1:1
16' ГолЛапорт Эмерик
1:2
24' ГолТалиска Андерсон
2:2
28' ГолМаолида Мизиан
Ход матча
12'
1:0
16'
1:1
24'
1:2
28'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гроэ
Марсело
15
Дьенг
Алиу
78
Алавжами
Али
23
Яхья
Айман
10
Мане
Садио
- Основной состав
-
34 Гроэ МарселоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Дьенг АлиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зекри Нуреддин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
-
23 Яхья АйманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Уэсли ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хулуд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольядо Алекс
|4
|0.5
|Маолида Мизиан
|3 (1)
|0.38
|Дьенг Алиу
|1
|0.13
|Аль-Хаммами Хаммам
|1
|0.13
|Трост-Эконг Виллиам
|1 (1)
|0.13
|Мулека Джексон
|0
|0
|Абдулла Ахмед Аль-Хавсави
|0
|0
|Саваан Мохаммед
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|6 (4)
|0.75
|Талиска Андерсон
|4
|0.5
|Мане Садио
|2
|0.25
|Лапорт Эмерик
|2
|0.25
|Брозович Марсело
|1
|0.13
|Аль-Наджи Салем
|1
|0.13
|Габриэл Анжело
|1
|0.13
|Алавжами Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Карточки
Аль-Хулуд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьенг Алиу
|2
|0
|Аль-Сафари Абдулрахман
|2
|0
|Аль-Хаммами Хаммам
|2
|0
|Аль-Досари Джумаан
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Аль-Шамрани Хамдан
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Абдулла Ахмед Аль-Хавсави
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|1
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Талиска Андерсон
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Аль-Наджи Салем
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хулуд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
0
Аль-Хулуд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
6
Аль-Хулуд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
2
40%
4
40%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
2
22%
4
25%
76-90
Пропущено
12
4
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
2
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хулуд
(11 матчей)
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 поражений
Аль-Фатех - Аль-Хулуд 1:1 Аль-Халидж - Аль-Хулуд 1:0 Аль-Хулуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Хулуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:3
Аль-Вахда Мекка - Аль-Хулуд 0:1 Аль-Хулуд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:3 Аль-Рияд - Аль-Хулуд 3:1 Аль-Хулуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Хулуд - Ахал 1:0 Аль-Хулуд - Нассаджи Мазандаран 1:0 Аль-Хулуд - Аль-Иттихад Джидда 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Результаты матчей
Аль-Хулуд
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Аль-Хулуд
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
52
16
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|21 - 6
|21
|2.
|8
|7
|0
|1
|21 - 8
|21
|3.
|2:2
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|4.
|8
|5
|0
|3
|9 - 5
|15
|5.
|2:1
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|11.
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|12.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|13.
|1:2
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|14.
|2:2
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|11 - 21
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|16 - 4
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|4.
|2:1
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|5.
|2:2
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|6.
|1:2
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|2:2
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|2:2
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|10.
|2:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 11
|1
|17.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|18.
|1:2
|4
|0
|0
|4
|5 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|10
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|8 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|6 (2)
|Аль-Иттихад Джидда
|Ауа Уссем
|5 (2)
|Аль-Оруба Эль-Джауф
|Тельо Кристиан
|4 (1)
|Аль-Таавун Бурайда
|Флавио II
|1 4
|Аль-Оруба Эль-Джауф
|Гудмундссон Йоханн
|4
|Аль-Таавун Бурайда
|Бин Джумайя Фахад
|4
|Аль-Фейха
|Абди Фарис
|4
|Аль-Ахли Джидда
|Аль-Джухани Зияд
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Хулуд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Хулуд
4.3% (5)
Ничья
0.9% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
94.9% (111)
Тотал 2.5
Больше
69.44% (75)
Меньше
30.56% (33)
Обе команды забьют
Да
62.04% (67)
Нет
37.96% (41)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
37.6% (44)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
20.5% (24)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
14.5% (17)
0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
7.7% (9)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
6% (7)
2:1 Аль-Хулуд
2.6% (3)
1:4 Аль-Наср Эр-Рияд
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!