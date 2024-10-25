Садио Мане нарушил правила в атаке "Аль-Насра" на левом фланге, врезавшись в Алекса Кольядо.

Андерсон Талиска откликнулся в центре чужой штрафной площади на заброс из глубины и совершил удар ногой над перекладиной.

Почти половина второго тайма уже позади осталось. Да, бывает такое, когда до первом тайме много голов, а после него - мало или вообще нет.

Джексон Мулека утратил контроль над мячом в правой части чужой штрафной площади, упал он на газон.

Уэсли Лопес на левом фланге приблизился к лицевой линии, попробовал сделать доставку и заработал угловой. Подача со стандарта в исполнении Марсело Брозовича не привела к опасности.

Подача с правого фланга в атаке у "Аль-Хулуда" - мяч врезается во внешнюю часть сетки.

Уэсли поработал с мячом на левом фланге в атаке "Аль-Насра" и выполнил подачу к дальней штанге, а удар головой Андерсона Талиски отразил Марсело Гроэ.

Марсело Брозович подал угловой "Аль-Насра" с левого фланга, и мяч в своей вратарской площади рукой смахнул Марсело Гроэ

Абдулфаттах Асири принял перевод на правом полуфланге и с дальней дистанции пробил в дальний нижний угол в руки Бенто. Если был бы гол, то он стал бы похожим на второй забитый мяч Мизиана Маолиды.

Уэсли Лопес в перерыве вышел на замену в составе "Аль-Насра" вместо Габриэла Анжело.

Султан аль-Шахри в перерыве вышел на замену в составе "Аль-Хулуда" вместо Хасана аль-Асмари.

Ещё Марсело Брозович в перерыве вступил в игру у "Аль-Насра" вместо Абдуррахмана Гариба.

Садио Мане заработал для "Аль-Насра" штрафной удар в нападении на левом фланге. Сфолил Кевин Н'Дорам.

Уэсли Лопес стал смещаться с левого фланга на чужой половине поля - оказался заработан ещё один штрафной удар "Аль-Насром".

Пока что без моментов во втором тайме, с инициативным преимуществом "Аль-Насра".

Разыграл угловой "Аль-Наср" на правом фланге, Марсело Брозович забросил мяч в центр штрафной площади, и нет момента у гостей.

Ух, а это что за моменты у "Аль-Насра"?! Габриэл Анжело продвинулся вперёд в чужой штрафной площади и с правой стороны вкрутил мяч в дальнюю штангу, после чего ударил на добивании, и тут уже "Аль-Хулуд" спас отразивший мяч Марсело Гроэ.

45' Садио Мане сделал пас из центра вправо Султану аль-Ганаму, чья подача пришлась на голову сопернику.

45' Садио Мане поскользнулся слева в чужой штрафной, но быстро встал и сохранил мяч. Потом с правой стороны Габриэл Анжело выкатил мяч к центру под удар Отавио, направившему мяч примерно с линии штрафной площади над перекладиной.

45' +7 минут к первому тайму.

44' Габриэл Анжело из "Аль-Насра" отметился слабоватым дальним ударом из зоны левого инсайда мимо дальней штанги.

43' Проникающий пас есть у хозяев с правого фланга в ближнюю часть чужой штрафной площади на Джексона Мулеку, однако того опережает забирающий мяч Бенто.

42' Андерсон Талиска выскочил один на один по правому полуфлангу и не попал обводящим ударом в дальний угол, а через несколько секунд прозвучал свисток об офсайде.

41' После углового последовала у "Аль-Хулуда" подача справа к дальней штанге, а там Виллиам Трост-Эконг не пробил мяч сквозь Бенто в бою ближнем, после чего добивание было накрыто.

40' Бенто не стал мудрить и рисковать под прессингом оппонента - вратарь "Аль-Насра" выбил мяч на угловой.

38' Момент у Садио Мане! Открылся он по центру и нанёс удар низом, который отразил Марсело Гроэ. Но там офсайд, зафиксированный лайнсменом.

37' Абдулла аль-Хайбари сделал слишком сильный пас партнёру на ход на правый фланг - мяч ушёл за лицевую линию.

36' Абдуррахман Гариб подал угловой "Аль-Насра" с правого фланга, что не привело ни к какому опасному моменту у ворот "Аль-Хулуда".

36' Доставка с левого фланга последовала у гостевой команды, а Хасан Аль-Асмари возле дальней штанги опередил Султана аль-Ганама и вынес мяч на угловой.

35' Мохаммед аль-Фатил появился на замену в составе "Аль-Насра" вместо получившего травму Эмерика Лапорта.

34' Уходит за пределы поля Лапорт, немного хромает. Замена вынужденная готовится.

33' Потребовалась медицинская помощь Эмерику Лапорту. Это может быть чувствительная потеря для "Аль-Насра".

31' Заброс у "Аль-Насра" в чужую штрафную площадь в центральную зону на Садио Мане, однако первый на мяче Виллиам Трост-Эконг.

30' Угловой подан гостями с левого фланга. Удара по воротам не последовало. Контратаки тоже нет. Вбросят хозяева аут с того же фланга.

29' Садио Мане не стал сразу пробивать из левой части чужой штрафной площади, переложил мяч на другую ногу, нанёс-таки удар по воротам и заработал угловой.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2! МИЗИАН МАОЛИДА (ДУБЛЬ)!

Хорош гол! С левой стороны стал смещаться к центру Мизиан Маолида и вдруг пальнул из-за пределов штрафной площади - вбил гвоздь в дальний нижний угол.

26' Султан аль-Ганам нарушил правила на правом фланге для "Аль-Насра" в центральной трети поля, уронив соперника.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! АНДЕРСОН ТАЛИСКА!

Ещё один сэйв совершил Марсело Гроэ. Габриэл Анжело справа в чужой штрафной площади отдал короткий пас на Садио Мане, чей удар отбил вратарь хозяев. Но Андерсон Талиска затем результативно добил мяч ногой в падении в левый угол.

23' Момент "Аль-Насра"! Подача с левого фланга спровоцировала удар Андерсона Талиски с короткого расстояния по чужим воротам - Марсело Гроэ отвёл угрозу.

21' Спокойно происходит игра после ответного гола "Аль-Насра". Гости только что мелко сфолили в атаке на правом фланге.

20' Эмерик Лапорт вообще часто забивает за "Аль-Наср" в последнее время. Наверное, берёт пример с защитников ЦСКА и "Манчестер Сити".

19' Много свободных мест видно на трибунах. Это местные болельщики знали, что Криштиану Роналду играть не будет?

17' А ведь этого гола могло и не случиться. Судя по всему, офсайд был у Талиски, когда он пробивал по воротам перед угловым ударом. Но лайнсмен не заметил, а ВАР по вопросам стандартных положений (за исключением пенальти) не уполномочен вмешиваться.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЭМЕРИК ЛАПОРТ!

Подали гости угловой с правого фланга, Али аль-Алавжами в падении подбросил мяч идеально к левой штанге для Эмерика Лапорта, ну а тот головой переправил в дальний угол.

16' Момент у "Аль-Хулуда"! Андерсон Талиска открылся возле правой штанги и пробил в створ - Марсело Гроэ отразил мяч на угловой.

14' "Аль-Хулуд" открыл счёт, имея 21 процент владения мячом. Всё-таки умеют хорошо контратаковать хозяева этого матча.

13' Отыгрываться "Аль-Насру" придётся без Криштиану Роналду. Или не получится у гостей уйти от поражения?

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! МИЗИАН МАОЛИДА!

Джексон Мулека оказался одинок в атаке на левом фланге и ничуть не расстроился. Выполнил он прострел в центр штрафной площади, а Мизиан Маолида оставил не у дел Аймана Яхъя и Бенто, несильно покатив мяч мимо них в сетку.

10' Султан аль-Ганам зашёл в правую часть чужой штрафной площади и прострелил оттуда на голову сопернику.

9' Хотя вот подключение в атаку хозяев - и момент, можно сказать! Джексон Мулека откликался на ближнем углу вратарской на прострел с правого фланга, но не переиграл в ближнем бою Бенто.

8' Всё поминает "Аль-Хулуд" - в том плане, что выбирает играть с первых минут от обороны и не рыпаться слишком вперёд, ибо чрезвычайно опасно.

7' "Аль-Хулуд" является почти что аутсайдером, однако нельзя недооценивать эту команду, как и любую другую, тем более речь идёт о таком чемпионате, где сюрпризам есть место.

6' Чтобы не допустить ситуации прошлого сезона, когда "Аль-Наср" отстал от "Аль-Хиляля" и не смог догнать его, нужно команде Стефано Пиоли побеждать в каждом матче чемпионата.

5' Криштиану Роналду сегодня не играет, и нет его в заявке, но и без него есть достаточно звёзд в составе "Аль-Насра".

4' Инициативой владеет "Аль-Наср", на чужой половине держит мяч команда Стефано Пиоли, но до опасных моментов дело пока не доходит.

3' "Аль-Наср" играет в преимущественно жёлтой форме, а у "Аль-Хулуда" тёмно-серая экипировка.

2' Медицинской помощи Сади Мане всё-таки не потребовалось, но минута утекла без игры. Арбитр компенсирует всё что надо к первому тайму - можно не сомневаться. В Саудовской Аравии внимательно относятся к таким паузам.

1' Уже нарушение правил, хотя даже 20 секунд не прошло. Причём Садио Мане на поле лежать остаётся после фола в его адрес на фланге со стороны Абдулфаттаха Асири.