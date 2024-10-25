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  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Аль-Хулуд
2:2
Второй тайм: 66'
Аль-Наср Эр-Рияд

Ход матча

12'
Маолида Мизиан
(Мулека Джексон)
1:0
16'
1:1
Лапорт Эмерик
(Алавжами Али)
24'
1:2
Талиска Андерсон
28'
Маолида Мизиан
(Мулека Джексон)
2:2
35'
 
Аль-Фатил Мохаммед
Лапорт Эмерик
46'
Аль-Шахри Султан
Аль-Асмари Хасан
 
46'
 
Уэсли Лопес
Габриэл Анжело
61'
 
Аль-Бушайль Наваф
Аль-Ганам Султан
63'
Аль-Хаммами Хаммам
Асири Абдулфаттах
 
Прогнозы 117
Аль-Хулуд 4.3% (5)
X 0.9% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд 94.9% (111)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Хулуд
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гроэ
Марсело
8
Аль-Сафари
Абдулрахман
5
Трост-Эконг
Виллиам
23
Дьомбер
Норберт
12
Аль-Асмари
Хасан
10
Кольядо
Алекс
96
Н'Дорам
Кевин
15
Дьенг
Алиу
45
Асири
Абдулфаттах
18
Мулека
Джексон
9
Маолида
Мизиан
24
Бенто
Крепски
2
Аль-Ганам
Султан
78
Алавжами
Али
27
Лапорт
Эмерик
23
Яхья
Айман
25
Отавио
Эдмилсон
17
Аль-Хайбари
Абдулла
29
Гариб
Абдуррахман
20
Габриэл
Анжело
10
Мане
Садио
94
Талиска
Андерсон
Аль-Хулуд
Аль-Наср Эр-Рияд

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хулуд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольядо Алекс 4 0.5
Маолида Мизиан 3 (1) 0.38
Дьенг Алиу 1 0.13
Аль-Хаммами Хаммам 1 0.13
Трост-Эконг Виллиам 1 (1) 0.13
Мулека Джексон 0 0
Абдулла Ахмед Аль-Хавсави 0 0
Саваан Мохаммед 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 6 (4) 0.75
Талиска Андерсон 4 0.5
Мане Садио 2 0.25
Лапорт Эмерик 2 0.25
Брозович Марсело 1 0.13
Аль-Наджи Салем 1 0.13
Габриэл Анжело 1 0.13
Алавжами Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Аль-Хулуд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьенг Алиу 2 0
Аль-Сафари Абдулрахман 2 0
Аль-Хаммами Хаммам 2 0
Аль-Досари Джумаан 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Аль-Шамрани Хамдан 1 0
Мулека Джексон 1 0
Абдулла Ахмед Аль-Хавсави 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 1 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Брозович Марсело 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Алавжами Али 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Бенто Крепски 1 0
Аль-Наджи Салем 1 0

Результаты матчей

Аль-Хулуд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
0
Аль-Хулуд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6
Аль-Хулуд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
2
40%
4
40%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
2
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хулуд
(11 матчей)
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 поражений
Аль-Фатех - Аль-Хулуд 1:1 Аль-Халидж - Аль-Хулуд 1:0 Аль-Хулуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Хулуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:3
Аль-Вахда Мекка - Аль-Хулуд 0:1 Аль-Хулуд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:3 Аль-Рияд - Аль-Хулуд 3:1 Аль-Хулуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Хулуд - Ахал 1:0 Аль-Хулуд - Нассаджи Мазандаран 1:0 Аль-Хулуд - Аль-Иттихад Джидда 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1

Результаты матчей

Аль-Хулуд
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аль-Хулуд
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 7 7 0 0 21 - 6 21
2.
Аль-Иттихад Джидда
 8 7 0 1 21 - 8 21
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2:2 8 5 3 0 18 - 6 18
4.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 8 5 0 3 9 - 5 15
5.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 2:1 8 4 1 3 9 - 7 13
6.
Аль-Рияд
 8 4 1 3 11 - 12 13
7.
Аль-Таавун Бурайда
 7 3 2 2 9 - 6 11
8.
Аль-Ахли Джидда
 7 3 1 3 11 - 7 10
9.
Аль-Иттифак
 7 3 1 3 7 - 9 10
10.
Аль-Халидж
 8 3 1 4 6 - 11 10
11.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 8 3 1 4 9 - 15 10
12.
Аль-Раед Бурайда
 7 2 2 3 11 - 8 8
13.
Дамак
 1:2 8 2 1 5 11 - 14 7
14.
Аль-Хулуд
 2:2 8 1 3 4 10 - 15 6
15.
Аль-Вахда Мекка
 8 1 3 4 11 - 21 6
16.
Аль-Фейха
 7 1 2 4 5 - 15 5
17.
Аль-Ахдуд
 7 1 1 5 6 - 12 4
18.
Аль-Фатех
 7 1 1 5 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Аль-Таавун Бурайда
 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 9 - 3 9
4.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 2:1 4 3 0 1 6 - 2 9
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2:2 4 2 2 0 7 - 2 8
6.
Дамак
 1:2 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Аль-Ахли Джидда
 3 2 0 1 7 - 4 6
8.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 3 2 0 1 2 - 3 6
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Аль-Рияд
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Аль-Вахда Мекка
 5 1 2 2 8 - 10 5
12.
Аль-Фатех
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Аль-Халидж
 4 1 1 2 1 - 4 4
14.
Аль-Фейха
 3 1 0 2 3 - 9 3
15.
Аль-Иттифак
 4 1 0 3 3 - 7 3
16.
Аль-Хулуд
 2:2 4 0 2 2 7 - 10 2
17.
Аль-Раед Бурайда
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Аль-Ахдуд
 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2:2 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 4 3 0 1 5 - 1 9
4.
Аль-Иттихад Джидда
 4 3 0 1 5 - 4 9
5.
Аль-Иттифак
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Аль-Раед Бурайда
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Аль-Рияд
 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Аль-Халидж
 4 2 0 2 5 - 7 6
9.
Аль-Ахли Джидда
 4 1 1 2 4 - 3 4
10.
Аль-Хулуд
 2:2 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 2:1 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 5 1 1 3 7 - 12 4
13.
Аль-Ахдуд
 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Аль-Фейха
 4 0 2 2 2 - 6 2
15.
Аль-Таавун Бурайда
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Аль-Вахда Мекка
 3 0 1 2 3 - 11 1
17.
Аль-Фатех
 3 0 0 3 0 - 6 0
18.
Дамак
 1:2 4 0 0 4 5 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 10
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 8 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 6 (2)
Аль-Иттихад Джидда Ауа Уссем 5 (2)
Аль-Оруба Эль-Джауф Тельо Кристиан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Таавун Бурайда Флавио II 1 4
Аль-Оруба Эль-Джауф Гудмундссон Йоханн 4
Аль-Таавун Бурайда Бин Джумайя Фахад 4
Аль-Фейха Абди Фарис 4
Аль-Ахли Джидда Аль-Джухани Зияд 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    67'
    Медицинская помощь оказывается нападающему "Аль-Хулуда" Джексону Мулеке.
  • 66'
    Джексон Мулека утратил контроль над мячом в правой части чужой штрафной площади, упал он на газон.
  • 65'
    Почти половина второго тайма уже позади осталось. Да, бывает такое, когда до первом тайме много голов, а после него - мало или вообще нет.
  • Замена
    63'
    Произошла замена в составе "Аль-Хулуда": Хаммам аль-Хаммами появился в игре вместо Абдулфаттаха Асири.
  • Опасный момент
    63'
    Андерсон Талиска откликнулся в центре чужой штрафной площади на заброс из глубины и совершил удар ногой над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    62'
    Садио Мане нарушил правила в атаке "Аль-Насра" на левом фланге, врезавшись в Алекса Кольядо.
  • 62'
    Уэсли Лопес сделал прострел с левого фланга - заблокирована его передача.
  • Замена
    61'
    Замена производится в составе "Аль-Насра": Наваф аль-Бушайль вступает в игру вместо Султана аль-Ганама.
  • Опасный момент
    59'
    Абдулфаттах Асири принял перевод на правом полуфланге и с дальней дистанции пробил в дальний нижний угол в руки Бенто. Если был бы гол, то он стал бы похожим на второй забитый мяч Мизиана Маолиды.
  • Угловой
    59'
    Марсело Брозович подал угловой "Аль-Насра" с левого фланга, и мяч в своей вратарской площади рукой смахнул Марсело Гроэ
  • Опасный момент
    58'
    Уэсли поработал с мячом на левом фланге в атаке "Аль-Насра" и выполнил подачу к дальней штанге, а удар головой Андерсона Талиски отразил Марсело Гроэ.
  • Фол, нарушение
    56'
    Уэсли Лопес отметился фолом в середине поля. Мелкое нарушение правил без жёлтой карточки.
  • 55'
    Мохаммед аль-Фатил отдавал низом проникающий пас в левую часть чужой штрафной площадки - в руки Марсело Гроэ.
  • 54'
    Подача с правого фланга в атаке у "Аль-Хулуда" - мяч врезается во внешнюю часть сетки.
  • Угловой
    53'
    Уэсли Лопес на левом фланге приблизился к лицевой линии, попробовал сделать доставку и заработал угловой. Подача со стандарта в исполнении Марсело Брозовича не привела к опасности.
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    • Угловой
      53'
      Разыграл угловой "Аль-Наср" на правом фланге, Марсело Брозович забросил мяч в центр штрафной площади, и нет момента у гостей.
    • 51'
      Пока что без моментов во втором тайме, с инициативным преимуществом "Аль-Насра".
    • Фол, нарушение
      50'
      Уэсли Лопес стал смещаться с левого фланга на чужой половине поля - оказался заработан ещё один штрафной удар "Аль-Насром".
    • Фол, нарушение
      48'
      Садио Мане заработал для "Аль-Насра" штрафной удар в нападении на левом фланге. Сфолил Кевин Н'Дорам.
    • Замена
      46'
      Ещё Марсело Брозович в перерыве вступил в игру у "Аль-Насра" вместо Абдуррахмана Гариба.
    • Замена
      46'
      Султан аль-Шахри в перерыве вышел на замену в составе "Аль-Хулуда" вместо Хасана аль-Асмари.
    • Замена
      46'
      Уэсли Лопес в перерыве вышел на замену в составе "Аль-Насра" вместо Габриэла Анжело.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма. "Аль-Хулуд" - "Аль-Наср" - 2:2. Впереди второй тайм.
    • Штанга
      45'
      Ух, а это что за моменты у "Аль-Насра"?! Габриэл Анжело продвинулся вперёд в чужой штрафной площади и с правой стороны вкрутил мяч в дальнюю штангу, после чего ударил на добивании, и тут уже "Аль-Хулуд" спас отразивший мяч Марсело Гроэ.
    • 45'
      Садио Мане сделал пас из центра вправо Султану аль-Ганаму, чья подача пришлась на голову сопернику.
    • Опасный момент
      45'
      Садио Мане поскользнулся слева в чужой штрафной, но быстро встал и сохранил мяч. Потом с правой стороны Габриэл Анжело выкатил мяч к центру под удар Отавио, направившему мяч примерно с линии штрафной площади над перекладиной.
    • Дополнительное время
      45'
      +7 минут к первому тайму.
    • 44'
      Габриэл Анжело из "Аль-Насра" отметился слабоватым дальним ударом из зоны левого инсайда мимо дальней штанги.
    • 43'
      Проникающий пас есть у хозяев с правого фланга в ближнюю часть чужой штрафной площади на Джексона Мулеку, однако того опережает забирающий мяч Бенто.
    • Офсайд
      42'
      Андерсон Талиска выскочил один на один по правому полуфлангу и не попал обводящим ударом в дальний угол, а через несколько секунд прозвучал свисток об офсайде.
    • Опасный момент
      41'
      После углового последовала у "Аль-Хулуда" подача справа к дальней штанге, а там Виллиам Трост-Эконг не пробил мяч сквозь Бенто в бою ближнем, после чего добивание было накрыто.
    • Угловой
      40'
      Бенто не стал мудрить и рисковать под прессингом оппонента - вратарь "Аль-Насра" выбил мяч на угловой.
    • Офсайд
      38'
      Момент у Садио Мане! Открылся он по центру и нанёс удар низом, который отразил Марсело Гроэ. Но там офсайд, зафиксированный лайнсменом.
    • 37'
      Абдулла аль-Хайбари сделал слишком сильный пас партнёру на ход на правый фланг - мяч ушёл за лицевую линию.
    • 36'
      Абдуррахман Гариб подал угловой "Аль-Насра" с правого фланга, что не привело ни к какому опасному моменту у ворот "Аль-Хулуда".
    • Угловой
      36'
      Доставка с левого фланга последовала у гостевой команды, а Хасан Аль-Асмари возле дальней штанги опередил Султана аль-Ганама и вынес мяч на угловой.
    • Замена
      35'
      Мохаммед аль-Фатил появился на замену в составе "Аль-Насра" вместо получившего травму Эмерика Лапорта.
    • 34'
      Уходит за пределы поля Лапорт, немного хромает. Замена вынужденная готовится.
    • Травма, повреждение
      33'
      Потребовалась медицинская помощь Эмерику Лапорту. Это может быть чувствительная потеря для "Аль-Насра".
    • 31'
      Заброс у "Аль-Насра" в чужую штрафную площадь в центральную зону на Садио Мане, однако первый на мяче Виллиам Трост-Эконг.
    • 30'
      Угловой подан гостями с левого фланга. Удара по воротам не последовало. Контратаки тоже нет. Вбросят хозяева аут с того же фланга.
    • Угловой
      29'
      Садио Мане не стал сразу пробивать из левой части чужой штрафной площади, переложил мяч на другую ногу, нанёс-таки удар по воротам и заработал угловой.
    • 2 гола - дубль!
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2! МИЗИАН МАОЛИДА (ДУБЛЬ)!
      Хорош гол! С левой стороны стал смещаться к центру Мизиан Маолида и вдруг пальнул из-за пределов штрафной площади - вбил гвоздь в дальний нижний угол. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Султан аль-Ганам нарушил правила на правом фланге для "Аль-Насра" в центральной трети поля, уронив соперника.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! АНДЕРСОН ТАЛИСКА!
      Ещё один сэйв совершил Марсело Гроэ. Габриэл Анжело справа в чужой штрафной площади отдал короткий пас на Садио Мане, чей удар отбил вратарь хозяев. Но Андерсон Талиска затем результативно добил мяч ногой в падении в левый угол.
    • Опасный момент
      23'
      Момент "Аль-Насра"! Подача с левого фланга спровоцировала удар Андерсона Талиски с короткого расстояния по чужим воротам - Марсело Гроэ отвёл угрозу.
    • Фол, нарушение
      21'
      Спокойно происходит игра после ответного гола "Аль-Насра". Гости только что мелко сфолили в атаке на правом фланге.
    • 20'
      Эмерик Лапорт вообще часто забивает за "Аль-Наср" в последнее время. Наверное, берёт пример с защитников ЦСКА и "Манчестер Сити".
    • 19'
      Много свободных мест видно на трибунах. Это местные болельщики знали, что Криштиану Роналду играть не будет?
    • Судья
      17'
      А ведь этого гола могло и не случиться. Судя по всему, офсайд был у Талиски, когда он пробивал по воротам перед угловым ударом. Но лайнсмен не заметил, а ВАР по вопросам стандартных положений (за исключением пенальти) не уполномочен вмешиваться.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЭМЕРИК ЛАПОРТ!
      Подали гости угловой с правого фланга, Али аль-Алавжами в падении подбросил мяч идеально к левой штанге для Эмерика Лапорта, ну а тот головой переправил в дальний угол.
    • Опасный момент
      16'
      Момент у "Аль-Хулуда"! Андерсон Талиска открылся возле правой штанги и пробил в створ - Марсело Гроэ отразил мяч на угловой.
    • 14'
      "Аль-Хулуд" открыл счёт, имея 21 процент владения мячом. Всё-таки умеют хорошо контратаковать хозяева этого матча.
    • 13'
      Отыгрываться "Аль-Насру" придётся без Криштиану Роналду. Или не получится у гостей уйти от поражения?
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! МИЗИАН МАОЛИДА!
      Джексон Мулека оказался одинок в атаке на левом фланге и ничуть не расстроился. Выполнил он прострел в центр штрафной площади, а Мизиан Маолида оставил не у дел Аймана Яхъя и Бенто, несильно покатив мяч мимо них в сетку.
    • 10'
      Султан аль-Ганам зашёл в правую часть чужой штрафной площади и прострелил оттуда на голову сопернику.
    • Опасный момент
      9'
      Хотя вот подключение в атаку хозяев - и момент, можно сказать! Джексон Мулека откликался на ближнем углу вратарской на прострел с правого фланга, но не переиграл в ближнем бою Бенто.
    • 8'
      Всё поминает "Аль-Хулуд" - в том плане, что выбирает играть с первых минут от обороны и не рыпаться слишком вперёд, ибо чрезвычайно опасно.
    • 7'
      "Аль-Хулуд" является почти что аутсайдером, однако нельзя недооценивать эту команду, как и любую другую, тем более речь идёт о таком чемпионате, где сюрпризам есть место.
    • 6'
      Чтобы не допустить ситуации прошлого сезона, когда "Аль-Наср" отстал от "Аль-Хиляля" и не смог догнать его, нужно команде Стефано Пиоли побеждать в каждом матче чемпионата.
    • 5'
      Криштиану Роналду сегодня не играет, и нет его в заявке, но и без него есть достаточно звёзд в составе "Аль-Насра".
    • 4'
      Инициативой владеет "Аль-Наср", на чужой половине держит мяч команда Стефано Пиоли, но до опасных моментов дело пока не доходит.
    • 3'
      "Аль-Наср" играет в преимущественно жёлтой форме, а у "Аль-Хулуда" тёмно-серая экипировка.
    • Судья
      2'
      Медицинской помощи Сади Мане всё-таки не потребовалось, но минута утекла без игры. Арбитр компенсирует всё что надо к первому тайму - можно не сомневаться. В Саудовской Аравии внимательно относятся к таким паузам.
    • Фол, нарушение
      1'
      Уже нарушение правил, хотя даже 20 секунд не прошло. Причём Садио Мане на поле лежать остаётся после фола в его адрес на фланге со стороны Абдулфаттаха Асири.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" сыграет на выезде с "Аль-Хулудом". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    Прогнозы 117
    Аль-Хулуд 4.3% (5)
    X 0.9% (1)
    Аль-Наср Эр-Рияд 94.9% (111)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Хулуд
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    9.50
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    5.90
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    1.32
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Хулуд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Хулуд
    4.3% (5)
    Ничья
    0.9% (1)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    94.9% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.44% (75)
    Меньше
    30.56% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    62.04% (67)
    Нет
    37.96% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    37.6% (44)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    20.5% (24)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    14.5% (17)
    0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.7% (9)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    6% (7)
    2:1 Аль-Хулуд
    2.6% (3)
    1:4 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.7% (2)
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