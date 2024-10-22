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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Аль-Хулуд
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 43
Аль-Хулуд 4.7% (2)
X 2.3% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд 93% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Хулуд
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хулуд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольядо Алекс 4 0.57
Дьенг Алиу 1 0.14
Аль-Хаммами Хаммам 1 0.14
Трост-Эконг Виллиам 1 (1) 0.14
Маолида Мизиан 1 (1) 0.14
Абдулла Ахмед Аль-Хавсави 0 0
Mohammed Sawaan 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 6 (4) 0.86
Талиска Андерсон 3 0.43
Мане Садио 2 0.29
Брозович Марсело 1 0.14
Лапорт Эмерик 1 0.14
Аль-Наджи Салем 1 0.14
Габриэл Анжело 1 0.14
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Аль-Хулуд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьенг Алиу 2 0
Аль-Сафари Абдулрахман 2 0
Аль-Хаммами Хаммам 2 0
Jumaan Al Dosari 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Аль-Шамрани Хамдан 1 0
Мулека Джексон 1 0
Абдулла Ахмед Аль-Хавсави 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 1 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Брозович Марсело 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Алавжами Али 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Бенто Крепски 1 0
Аль-Наджи Салем 1 0

Результаты матчей

Аль-Хулуд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
0
Аль-Хулуд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6
Аль-Хулуд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
2
40%
4
40%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
2
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хулуд
(11 матчей)
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 поражений
Аль-Фатех - Аль-Хулуд 1:1 Аль-Халидж - Аль-Хулуд 1:0 Аль-Хулуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Хулуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:3
Аль-Вахда Мекка - Аль-Хулуд 0:1 Аль-Хулуд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:3 Аль-Рияд - Аль-Хулуд 3:1 Аль-Хулуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Хулуд - Ахал 1:0 Аль-Хулуд - Нассаджи Мазандаран 1:0 Аль-Хулуд - Аль-Иттихад Джидда 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1

Результаты матчей

Аль-Хулуд
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аль-Хулуд
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 7 7 0 0 21 - 6 21
2.
Аль-Иттихад Джидда
 7 6 0 1 20 - 8 18
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 7 5 2 0 16 - 4 17
4.
Аль-Рияд
 7 4 1 2 11 - 11 13
5.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 7 4 0 3 6 - 5 12
6.
Аль-Таавун Бурайда
 7 3 2 2 9 - 6 11
7.
Аль-Ахли Джидда
 7 3 1 3 11 - 7 10
8.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 7 3 1 3 7 - 6 10
9.
Аль-Иттифак
 7 3 1 3 7 - 9 10
10.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 7 3 1 3 9 - 12 10
11.
Аль-Раед Бурайда
 7 2 2 3 11 - 8 8
12.
Дамак
 7 2 1 4 10 - 12 7
13.
Аль-Халидж
 7 2 1 4 3 - 10 7
14.
Аль-Вахда Мекка
 7 1 3 3 10 - 18 6
15.
Аль-Хулуд
 7 1 2 4 8 - 13 5
16.
Аль-Фейха
 7 1 2 4 5 - 15 5
17.
Аль-Ахдуд
 7 1 1 5 6 - 12 4
18.
Аль-Фатех
 7 1 1 5 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Аль-Таавун Бурайда
 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 9 - 3 9
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Дамак
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 3 2 0 1 4 - 1 6
8.
Аль-Ахли Джидда
 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
Аль-Рияд
 3 2 0 1 5 - 5 6
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Аль-Вахда Мекка
 4 1 2 1 7 - 7 5
12.
Аль-Фатех
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Аль-Халидж
 4 1 1 2 1 - 4 4
14.
Аль-Фейха
 3 1 0 2 3 - 9 3
15.
Аль-Иттифак
 4 1 0 3 3 - 7 3
16.
Аль-Раед Бурайда
 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Аль-Хулуд
 3 0 1 2 5 - 8 1
18.
Аль-Ахдуд
 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Аль-Иттифак
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Аль-Раед Бурайда
 4 2 1 1 8 - 3 7
5.
Аль-Рияд
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Аль-Иттихад Джидда
 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Аль-Ахли Джидда
 4 1 1 2 4 - 3 4
9.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
Аль-Хулуд
 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 5 1 1 3 7 - 12 4
12.
Аль-Ахдуд
 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Аль-Халидж
 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Аль-Фейха
 4 0 2 2 2 - 6 2
15.
Аль-Таавун Бурайда
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Аль-Вахда Мекка
 3 0 1 2 3 - 11 1
17.
Дамак
 3 0 0 3 4 - 8 0
18.
Аль-Фатех
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 10
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 8 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 6 (2)
Аль-Иттихад Джидда Ауа Уссем 5 (2)
Аль-Оруба Эль-Джауф Тельо Кристиан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Таавун Бурайда Флавио II 1 4
Аль-Оруба Эль-Джауф Гудмундссон Йоханн 4
Аль-Таавун Бурайда Бин Джумайя Фахад 4
Аль-Фейха Абди Фарис 4
Аль-Ахли Джидда Аль-Джухани Зияд 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 43
    Аль-Хулуд 4.7% (2)
    X 2.3% (1)
    Аль-Наср Эр-Рияд 93% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Хулуд
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    8.50
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    Прогнозы на матч Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Хулуд
    4.7% (2)
    Ничья
    2.3% (1)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    93% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.73% (29)
    Меньше
    29.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    58.54% (24)
    Нет
    41.46% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    32.6% (14)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    20.9% (9)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    16.3% (7)
    0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    14% (6)
    2:1 Аль-Хулуд
    4.7% (2)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    4.7% (2)
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    Аль-Хулуд
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Букмекеры
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