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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Лестер
 
Позже
Ноттингем Форест
Прогнозы 116
Лестер 53.4% (62)
X 35.3% (41)
Ноттингем Форест 11.2% (13)
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30
Хермансен
Мадс
2
Джастин
Джеймс
3
Фас
Ваут
5
Околи
Меме
21
Рикарду
Перейра
II
6
Ндиди
Уилфред
8
Уинкс
Гарри
7
Фатаву
Абдул
40
Буонанотте
Факундо
10
Мавидиди
Стефи
9
Варди
Джейми
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
31
Миленкович
Никола
5
Мурильо
Джейсон
19
Морено
Алекс
22
Йейтс
Райан
16
Домингес
Николас
21
Эланга
Энтони
8
Андерсон
Эллиот
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
Лестер
4-2-3-1
Ноттингем Форест
4-2-3-1

История личных встреч

Лестер
Ноттингем Форест

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
К
4:1
Ч
2:2
Ч
0:2
Ч
2:3
Ч
2:2
Ч
0:0
К
4:0
К
0:0
Ч
2:2
Ч
3:2
Ч
1:0
Ч
3:0
Ч
5:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

20
4

Голов в среднем за матч

2.5
0.57

Среднее время на гол

36
157

Всего голов

34
15

Голов в среднем за матч

2.27
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

39
90

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонанотте Факундо 3 0.38
Варди Джейми 3 (1) 0.38
Джастин Джеймс 2 0.25
Мавидиди Стефи 2 0.25
Айю Джордан 1 0.13
Фас Ваут 1 0.13
Ндиди Уилфред 0 0
Фатаву Абдул 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 5 (1) 0.63
Гиббс-Уайт Морган 1 0.13
Хадсон-Одои Каллум 1 0.13
Соса Рамон 1 0.13
Миленкович Никола 0 0
Андерсон Эллиот 0 0
Эланга Энтони 0 0
Силва Жота 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варди Джейми 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Буонанотте Факундо 3 0
Айю Джордан 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Скипп Оливер 2 0
Стив Купер 2 0
Вестергор Янник 1 0
Коуди Конор 1 0
Фас Ваут 1 0
Сумаре Бубакари 1 0
Джастин Джеймс 1 0
Околи Меме 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 2 1
Нуну Эшпириту Санту 2 1
Уильямс Неко 3 0
Уорд-Праус Джеймс 1 1
Селс Матц 2 0
Сангаре Ибрахим 2 0
Йейтс Райан 2 0
Домингес Николас 2 0
Андерсон Эллиот 2 0
Вуд Крис 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Морено Алекс 1 0
Эйна Ола 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Эланга Энтони 1 0
Силва Жота 1 0

Результаты матчей

Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ноттингем Форест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Лестер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ноттингем Форест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
3
Лестер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ноттингем Форест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
3
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
1
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
1
0%
0%

Забито

13
8
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
5
38%
4
50%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

13
6
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
15%
1
17%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саутгемптон - Лестер 2:3 Лестер - Борнмут 1:0 Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0
Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2
Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0

Результаты матчей

Лестер
Ноттингем Форест

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Лестер
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
1
7
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
2.
Манчестер Сити
 Заявка 8 6 2 0 19 - 9 20
3.
Арсенал
 Заявка 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Брайтон
 Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
6.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 17 - 10 14
7.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9.
Ньюкасл
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
13.
Брентфорд
 Заявка 8 3 1 4 14 - 15 10
14.
Лестер
 Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
15.
Вест Хэм
 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
17.
Ипсвич
 Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 8 0 1 7 6 - 18 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 0 1 7 10 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Брентфорд
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
7.
Борнмут
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8.
Ньюкасл
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
12.
Лестер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Лестер
 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
14.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (5)
Челси Джексон Николас 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Ипсвич Морси Сэм 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 9-го тура Английской премьер-лиги "Лестер" принимает "Ноттингем Форест". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2024, осталось 21 минуту.

    Главный судья: Поусон Крейг

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Ноттингем Форест.
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Прогнозы 116
Лестер 53.4% (62)
X 35.3% (41)
Ноттингем Форест 11.2% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Ноттингем Форест
3.45
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3.40
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2.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лестер - Ноттингем Форест

Исход игры
Лестер
53.4% (62)
Ничья
35.3% (41)
Ноттингем Форест
11.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
41.12% (44)
Меньше
58.88% (63)
Обе команды забьют
Да
76.64% (82)
Нет
23.36% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (38)
2:1 Лестер
31.9% (37)
1:0 Лестер
11.2% (13)
2:0 Лестер
7.8% (9)
1:2 Ноттингем Форест
4.3% (5)
0:1 Ноттингем Форест
2.6% (3)
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