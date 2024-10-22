Тур: 9. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Поусон Крейг
Позже
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Главный тренер: Купер Стив
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Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Лестер
Ноттингем Форест
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
20
4
Голов в среднем за матч
2.5
0.57
Среднее время на гол
36
157
Всего голов
34
15
Голов в среднем за матч
2.27
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
39
90
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонанотте Факундо
|3
|0.38
|Варди Джейми
|3 (1)
|0.38
|Джастин Джеймс
|2
|0.25
|Мавидиди Стефи
|2
|0.25
|Айю Джордан
|1
|0.13
|Фас Ваут
|1
|0.13
|Ндиди Уилфред
|0
|0
|Фатаву Абдул
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|5 (1)
|0.63
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.13
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.13
|Соса Рамон
|1
|0.13
|Миленкович Никола
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
|Силва Жота
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варди Джейми
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Буонанотте Факундо
|3
|0
|Айю Джордан
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Стив Купер
|2
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|Джастин Джеймс
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|1
|Нуну Эшпириту Санту
|2
|1
|Уильямс Неко
|3
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|1
|Селс Матц
|2
|0
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Йейтс Райан
|2
|0
|Домингес Николас
|2
|0
|Андерсон Эллиот
|2
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Эйна Ола
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ноттингем Форест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Лестер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ноттингем Форест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
3
Лестер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ноттингем Форест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
3
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
1
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
1
0%
0%
Забито
13
8
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
5
38%
4
50%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
13
6
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
15%
1
17%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саутгемптон - Лестер 2:3 Лестер - Борнмут 1:0 Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0
Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2
Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0
Результаты матчей
Лестер
Ноттингем Форест
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Лестер
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 9
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 9
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 15
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 18
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|10 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5 (5)
|Челси
|Джексон Николас
|5 (3)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
Прогнозы на матч Лестер - Ноттингем Форест
Исход игры
Лестер
67.6% (25)
Ничья
29.7% (11)
Ноттингем Форест
2.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (15)
Меньше
58.33% (21)
Обе команды забьют
Да
69.44% (25)
Нет
30.56% (11)
Популярный счёт
2:1 Лестер
37.8% (14)
1:1 Ничья
27% (10)
1:0 Лестер
13.5% (5)
2:0 Лестер
13.5% (5)
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