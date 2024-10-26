Тур: 2. Стадион: Куперс.
1:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
10'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
20
Пирьес
Дилан
14
Барнетт
Джей
10
Клаф
Зак
15
Роу
Сторм
26
Трапп
Брэд
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пирьес ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
-
10 Клаф ЗакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фолами БенПолузащитник
-
40 Ethan Cox
-
-
44 Ryan White
-
12 Jonny Yull
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
26 Трапп БрэдЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Полл НатанЗащитник
-
11 Фейхао ВиторПолузащитник
-
17 Sabit Ngor
-
-
-
36 Haine Eames
-
Главный тренер: Джексон Марк
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76%
28%
19 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 19 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 19 побед
50 матчей
44%
10%
46%
22 победы 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
34%
28%
38%
17 побед 14 ничьих 19 побед
Второй тайм
38%
24%
38%
19 побед 12 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
27
Голов в среднем за матч
1.84
1.08
Среднее время на гол
48
83
Всего голов
42
37
Голов в среднем за матч
1.68
1.48
Среднее время на гол
53
60
Всего голов
88
64
Голов в среднем за матч
1.76
1.28
Тотал матчей
2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
43
Больше 86%
Меньше 14%
7
35
Больше 70%
Меньше 30%
15
16
Больше 32%
Меньше 68%
34
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
Среднее время на гол
51
70
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Luka Jovanovic
|1
|1
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Panagiotis Kikianis
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккалмонт Алфи
|1
|0
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Олимпик Кингсвэй - Аделаида Юнайтед 2:3
Аделаида Хорватия Рейдерс - Аделаида Юнайтед 1:3 Блэктаун Сити - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1
Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|4.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Макартур
|Яколиш Марин
|3 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Eli Adams
|2
|Макартур
|Jake Hollman
|1 (2)
|Макартур
|Jed Drew
|1 (2)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|1 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Thomas Aquilina
|2
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1
|Мельбурн Сити
|Джегго Джеймс
|1
|ФК Сидней
|Берджесс Макс
|1
|ФК Сидней
|Коста Дуглас
|1