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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
1:0
Второй тайм: 47'
Централ Кост Маринерс
0'
1:0
10' Гол
_Luka Jovanovic
39' Желтая карточка
Panagiotis Kikianis
1
Делянов
Джеймс
20
Пирьес
Дилан
51
Panagiotis
Kikianis
8
Sanchez
Cortes
Isaias
7
Китто
Райан
55
Ethan
Alagich
6
Маук
Стефан
14
Барнетт
Джей
10
Клаф
Зак
9
_Luka
Jovanovic
42
Austin
Ayoubi
40
Dylan
Peraic-Cullen
15
Роу
Сторм
26
Трапп
Брэд
3
Кальтак
Брайан
12
Маурагис
Лукас
10
Брито
Микаель
8
Маккалмонт
Алфи
16
Harrison
Steele
37
Bailey
Brandtman
9
Куол
Алоу
99
Эдмондсон
Райан
Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
28%
19 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 19 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 19 побед

50 матчей

44%
10%
46%
22 победы 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

34%
28%
38%
17 побед 14 ничьих 19 побед

Второй тайм

38%
24%
38%
19 побед 12 ничьих 19 побед

История матчей

2:0
0:4
3:0
2:0
1:2
1:4
4:0
3:1
3:0
2:1
2:1
3:2
2:0
2:1
1:3
КФ
1:2
0:1
2:1
0:3
КФ
3:0
2:2
1:0
1:2
2:3
2:1
1:2
4:2
2:3
3:1
2:1
2:1
1:0
2:0
4:0
1:0
0:2
3:1
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:4
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0

Голы

Всего голов

46
27

Голов в среднем за матч

1.84
1.08

Среднее время на гол

48
83

Всего голов

42
37

Голов в среднем за матч

1.68
1.48

Среднее время на гол

53
60

Всего голов

88
64

Голов в среднем за матч

1.76
1.28

Тотал матчей

2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
43
Больше 86%
Меньше 14%
7
35
Больше 70%
Меньше 30%
15
16
Больше 32%
Меньше 68%
34
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
48

Среднее время на гол

51
70

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Luka Jovanovic 1 1
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Panagiotis Kikianis 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккалмонт Алфи 1 0

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Олимпик Кингсвэй - Аделаида Юнайтед 2:3
Аделаида Хорватия Рейдерс - Аделаида Юнайтед 1:3 Блэктаун Сити - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1
Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ФК Сидней
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Аделаида Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
6.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Централ Кост Маринерс
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аделаида Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
4.
Централ Кост Маринерс
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл Джетс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ФК Сидней
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аделаида Юнайтед
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Окленд ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Централ Кост Маринерс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 6 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 3 (1)
Ньюкасл Джетс Eli Adams 2
Макартур Jake Hollman 1 (2)
Макартур Jed Drew 1 (2)
ФК Сидней Климала Патрик 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Джетс Thomas Aquilina 2
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1
Мельбурн Сити Джегго Джеймс 1
ФК Сидней Берджесс Макс 1
ФК Сидней Коста Дуглас 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Panagiotis Kikianis получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Г О О О О Л - Luka Jovanovic бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аделаида Юнайтед
Ничья
Централ Кост Маринерс
2.25
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