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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Мельбурн Сити
0:3
Перерыв
Мельбурн Виктори
0'
0:1
5' Гол
Вилупиллай Нишан
0:2
13' Гол
Вергос Николаос
0:3
25' Гол
Тиг Райан
40' Желтая карточка
Угаркович Стивен
33
Бич
Патрик
22
Феррейра
Херман
27
Трюин
Кай
26
Супрайен
Самуэль
2
Тэлбот
Каллум
13
Аткинсон
Натаниэль
6
Угаркович
Стивен
23
Тилио
Марко
16
Бехич
Азиз
15
Нэббаут
Эндрю
10
Коэн
Йонатан
25
Данкан
Джек
2
Герия
Джейсон
22
Роулинс
Джошуа
5
Хэмилл
Брендан
28
Kasey
Bos
6
Тиг
Райан
14
Jordi
Valadon
17
Вилупиллай
Нишан
8
Машаш
Зинедин
27
Пископо
Рено
9
Вергос
Николаос
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
45.5%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 15 побед

46 матчей

32.6%
28.3%
39.1%
15 побед 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

32.6%
41.3%
26.1%
15 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.9%
43.5%
32.6%
11 побед 20 ничьих 15 побед

История матчей

1:1
2:1
0:0
0:0
2:1
3:2
0:2
3:0
1:1
2:2
1:1
7:0
0:6
2:1
1:2
0:0
1:1
1:1
1:2
1:2
0:1
1:2
2:1
1:2
КФ
0:2
1:4
2:2
2:1
3:2
3:0
3:0
3:0
1:0
5:2
4:0
1:3
0:0
2:1
1:2
1:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

35
34

Голов в среднем за матч

1.59
1.42

Среднее время на гол

56
63

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

1.58
1.23

Среднее время на гол

56
73

Всего голов

73
61

Голов в среднем за матч

1.59
1.33

Тотал матчей

2.5
40
Больше 87%
Меньше 13%
6
38
Больше 83%
Меньше 17%
8
31
Больше 67%
Меньше 33%
15
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилио Марко 1 0.5
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 1 0.5
Тиг Райан 1 0.5
Вилупиллай Нишан 1 0.5
Пископо Рено 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угаркович Стивен 2 0
Джегго Джеймс 0 1
Коэн Йонатан 1 0
Тэлбот Каллум 1 0
Политидис Харри 1 0
Шрайбер Зейн 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 0 1
Данкан Джек 1 0
Герия Джейсон 1 0
Тиг Райан 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Мельбурн Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Моретон Бэй Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:4
Спирит - Мельбурн Виктори 0:4 Мельбурн Виктори - Алтона Мэджик 2:0 Лэмбтон Джаффас - Мельбурн Виктори 1:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 3:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
ФК Сидней
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
5.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Мельбурн Сити
 0:3 2 1 0 1 1 - 3 3
7.
Централ Кост Маринерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
3.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мельбурн Виктори
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Мельбурн Сити
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 3:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Мельбурн Сити
 0:3 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ньюкасл Джетс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ФК Сидней
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Окленд ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 6 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 3 (1)
Ньюкасл Джетс Eli Adams 2
Макартур Jake Hollman 1 (2)
Макартур Jed Drew 1 (2)
Мельбурн Виктори Вергос Николаос 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Ньюкасл Джетс Thomas Aquilina 2
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1
Мельбурн Сити Джегго Джеймс 1
ФК Сидней Берджесс Макс 1
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