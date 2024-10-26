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  3. Австралия
  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Перт Глори
0:2
Второй тайм: 53'
Веллингтон Феникс
0'
39' Желтая карточка
Карлуччо Джеррод
0:1
40' Гол
Вуттон Скотт
0:2
50' Гол
Пейн Тим
1
Сэил
Оливер
17
Карлуччо
Джеррод
33
Luis
Canga
5
Lachlan
Barr
3
Амзауи
Анас
11
Hiroaki
Aoyama
12
Гомулка
Тарас
6
О'Нилл
Брэндон
16
Adam
Bugarija
22
Таггарт
Адам
21
Abdelelah
Faisal
1
Олувайеми
Джош
6
Пейн
Тим
27
Шеридан
Мэттью
4
Вуттон
Скотт
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
15
Хьюз
Исаак
5
Кончи
Фин
25
Нагасава
Казуки
7
Барбарусес
Костас
9
Исигэ
Хидэки
Перт Глори
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Перт Глори
Веллингтон Феникс

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
59.1%
14 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
14 побед 12 ничьих 0 побед

28 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

50 матчей

38%
22%
40%
19 побед 11 ничьих 20 побед

Первый тайм

28%
40%
32%
14 побед 20 ничьих 16 побед

Второй тайм

28%
44%
28%
14 побед 22 ничьи 14 побед

История матчей

0:0
3:4
2:1
2:2
1:1
0:1
2:1
2:2
1:3
3:0
0:1
1:2
4:2
1:2
5:0
3:0
1:1
2:1
1:0
5:2
3:3
2:1
2:0
1:2
0:1
1:2
1:2
2:1
1:2
1:1
4:2
1:1
1:2
1:0
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

41
28

Голов в среднем за матч

1.64
1.12

Среднее время на гол

54
80

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

1.64
1.08

Среднее время на гол

54
83

Всего голов

82
55

Голов в среднем за матч

1.64
1.1

Тотал матчей

2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 76%
Меньше 24%
12
27
Больше 54%
Меньше 46%
23
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
48

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adam Bugarija 1 0.5
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуттон Скотт 1 0.5
Барбарусес Костас 1 0.5
Исигэ Хидэки 0 0
Хьюз Исаак 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлуччо Джеррод 1 0
Andriano Lebib 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Перт Глори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
1
Перт Глори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Макартур - Перт Глори 6:1 Моретон Бэй Юнайтед - Перт Глори 3:2 Сорренто - Перт Глори 0:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4
Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Армадале - Перт Глори 2:4 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 1:1 Саус Мельбурн - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0
Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4

Результаты матчей

Перт Глори
Веллингтон Феникс

Точный счет

6:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

6:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Веллингтон Феникс
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
ФК Сидней
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
6.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Централ Кост Маринерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 0:2 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
3.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Веллингтон Феникс
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Перт Глори
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Веллингтон Феникс
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ньюкасл Джетс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ФК Сидней
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Окленд ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 0:2 1 0 0 1 1 - 6 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 3 (1)
Ньюкасл Джетс Eli Adams 2
Макартур Jake Hollman 1 (2)
Макартур Jed Drew 1 (2)
Мельбурн Виктори Вергос Николаос 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Ньюкасл Джетс Thomas Aquilina 2
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1
Мельбурн Сити Джегго Джеймс 1
ФК Сидней Берджесс Макс 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Нагасава Казуки сделал результативную передачу.
  • 50'
    Г О О О О Л - Пейн Тим бьет в цель!
  • 46'
    Abdelelah Faisal уходит с поля. Дэвид Уильямс выходит вместо него
  • 46'
    Hiroaki Aoyama уходит с поля. Пеннингтон Николас выходит вместо него
  • 46'
    Adam Bugarija уходит с поля. Khoa Ngo выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перт Глори
Ничья
Веллингтон Феникс
2.95
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