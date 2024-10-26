Со штрафного пробил поворотам Мрезиг на силу, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

Продавил соперника по флангу Агаларов и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там неоказалось.

Из пределов штрафной пробивал теперь Агаларов после паса от Глушкова, но на пути мяча оказался Фернандес.

Мягко забросил в штрафную соперника Кузьмин на ход Грибову, но тот не смог добраться до мяча в пределах поля.

Касинтура тонким пасом искал в штрафной Агаларова, но тот нарушил правила в борьбе против Эсковаля.

Тонко отдавал пас в штрафную с левого фланга Данилин, но до мяча никто из партнеров так и не добрался.

Грибов в верховой борьбе против Глушкова придержал соперника руками. Штрафной удар в пользу хозяев судья назначил.

Забрасывал в штрафную соперника Джурасович на ход Грибову, но тот проиграл борьбу за мяч Шумахову.

Пробивал по воротам Лончар из пределов штрафной после поперечного паса от Грибова. Рикошетом от ноги защитника мяч полетел на угловой.

Подал с угла поля Данилин в центр штрафной, но здесь Лончару помешал пробить Котин в силовой борьбе.

Отдавал тонкий пас в штрафную соперника Мрезиг на ход Агаларову, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с Витором.

На фланге оказался на газоне Пестряков в борьбе против Агаларова. Штрафной удар гости будут исполнять.

С правого фланга прострелил Тавареш в штрафную соперника, но первым на мяче здесь Котин оказался.

Мягко забросил в штрафную Пестряков на Тавареща, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

На чужой половине поля подставился вновь Касинтура. Штрафной удар исполнять будут махачкалинцы.

23' После навеса с угла поля головой пробил с линии вратарской Сундуков, но не попал в створ ворот.

22' Продавил защитника по флангу Касинтура и подал в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

21' Наступил на ногу сопернику в силовой борьбе на фланге Грибов. Судья мог показать желтую карточку, но пожалел нарушителя.

20' Вынужденная замена в составе "Динамо" произошла. Вместо травмированного Табидзе на поле появился Котин.

19' Пауза в матче. Долгое время медики пытались поставить на ноги Табидзе, но все же, игру продолжить он не сможет.

18' В центре поля получил по ногам Табидзе в подкате от соперника. Продолжил футболист игру, но после присел на газон, держась за ногу.

17' Ушел от соперника по флангу Касинтура и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

16' Подключился к атаке своей команды по флангу Фернандес, но напоролся на Кагермазова, против которого нарушил правила.

15' В центре поля получил по ногам Джурасович от Касинтура. Судья назначил штрафной удар для гостей.