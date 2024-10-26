Тур: 13. Стадион: Анжи-Арена.
0:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
27
Волк
Давид
- Основной состав
-
27 Волк ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
82 Котин НикитаЗащитник
-
54 Кирш ИльяЗащитник
- Защитник
-
71 Джапо ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Биджиев Хасанби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Бокоев МаратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Димоски БоянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Чибота МависНападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
История личных встреч
Динамо Махачкала
Акрон
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шумахов Идар
|1
|0.08
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0.08
|Агаларов Гамид
|1
|0.08
|Гаджиев Абакар
|1
|0.08
|Магомедов Ражаб
|0
|0
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лончар Стефан
|3
|0.23
|Бакаев Солтмурад
|3
|0.23
|Хубулов Владимир
|2
|0.15
|Тавареш Жилсон
|2
|0.15
|Дзюба Артём
|1
|0.08
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.08
|Данилин Кирилл
|1
|0.08
|Палиенко Максим
|1
|0.08
|Тимошенко Иван
|1
|0.08
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.08
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|1
|2
|Сундуков Темиркан
|4
|0
|Гаджиев Абакар
|3
|0
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|Юсупов Залимхан
|2
|0
|Табидзе Джемал
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Зинович Кирилл
|2
|0
|Пальцев Валентин
|2
|0
|Мрезиг Хуссем
|0
|1
|Кагермазов Сослан
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Сандрачук Александр
|1
|0
|Крачковский Антон
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|4
|1
|Данилин Кирилл
|2
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Палиенко Максим
|1
|0
|Кузьмин Максим
|1
|0
|Эсковаль Родриго
|1
|0
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|Джурасович Алекса
|1
|0
|Эсанов Шерзод
|1
|0
|Грибов Сергей
|1
|0
|Пауло Витор III
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Акрон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
3
5
Динамо Махачкала
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Акрон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
1
13%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Забито
3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
2
33%
4
27%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
4
17
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
0
0%
2
12%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
7
41%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
3
18%
76-90
Пропущено
11
24
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
9%
1
4%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
3
27%
7
29%
29%
46-60
2
18%
1
4%
61-75
1
9%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3
Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2
Акрон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Акрон - Рубин 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1
Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Акрон
Точный счет
0:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
5 раз 42%
2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
84
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|25 - 5
|30
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 16
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 7
|23
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 12
|23
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 19
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|9.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 25
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|11.
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|5 - 10
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|15.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|14 - 22
|8
|16.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 17
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
|Факел
|Дзиов Макс
|1 4
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 Акрон
Исход игры
Динамо Махачкала
56.7% (76)
Ничья
31.3% (42)
Акрон
11.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (30)
Меньше
72.73% (80)
Обе команды забьют
Да
53.64% (59)
Нет
46.36% (51)
Популярный счёт
1:0 Динамо Махачкала
29.1% (39)
1:1 Ничья
21.6% (29)
2:1 Динамо Махачкала
16.4% (22)
0:1 Акрон
5.2% (7)
2:2 Ничья
3% (4)
2:0 Динамо Махачкала
2.2% (3)
1:2 Акрон
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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