  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Динамо Махачкала
 
Позже
Акрон
Прогнозы 53
Динамо Махачкала 58.5% (31)
X 22.6% (12)
Акрон 18.9% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Акрон
3.15
3.35
Реклама, fon.bet
3.60
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Динамо Махачкала
Акрон

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

МПЛ
3:1
МПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шумахов Идар 1 0.08
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0.08
Агаларов Гамид 1 0.08
Гаджиев Абакар 1 0.08
Магомедов Ражаб 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лончар Стефан 3 0.25
Бакаев Солтмурад 3 0.25
Хубулов Владимир 2 0.17
Тавареш Жилсон 2 0.17
Дзюба Артём 1 0.08
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.08
Данилин Кирилл 1 0.08
Палиенко Максим 1 0.08
Тимошенко Иван 1 0.08
Савичев Константин 1 (1) 0.08

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 1 2
Сундуков Темиркан 4 0
Гаджиев Абакар 3 0
Касинтура Эгаш 3 0
Юсупов Залимхан 2 0
Табидзе Джемал 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Зинович Кирилл 2 0
Пальцев Валентин 2 0
Мрезиг Хуссем 0 1
Кагермазов Сослан 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Сандрачук Александр 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 4 1
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Кузьмин Максим 1 0
Эсковаль Родриго 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Данилин Кирилл 1 0
Джурасович Алекса 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Акрон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

3
5
Динамо Махачкала
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Акрон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
1
13%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Забито

3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
2
33%
4
27%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

4
17
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
0
0%
2
12%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
7
41%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
3
18%
76-90

Пропущено

11
24
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
9%
1
4%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
3
27%
7
29%
29%
46-60
2
18%
1
4%
61-75
1
9%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3
Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2
Акрон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Акрон - Рубин 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1
Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Акрон

Точный счет

0:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
5 раз 42%
2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
8
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 3 0 25 - 5 30
2.
Зенит
 Заявка 12 9 2 1 28 - 4 29
3.
Локомотив Москва
 Заявка 12 9 0 3 26 - 16 27
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 2 3 22 - 7 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 23 - 12 23
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 5 4 3 17 - 12 19
7.
Рубин
 Заявка 12 4 3 5 14 - 19 15
8.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
9.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 3 6 11 - 17 12
10.
Акрон
 Заявка 12 3 3 6 16 - 25 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 3 6 12 - 22 12
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 2 5 5 5 - 10 11
13.
Химки
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
14.
Факел
 Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 14 - 22 8
16.
Ахмат
 Заявка 12 0 6 6 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
12.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Пари НН
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Локомотив Москва
 Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Ростов
 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
14.
Факел
 Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Факел Квеквескири Ираклий 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2024, осталось 2 дня 6 часов 45 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.20. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.20 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 53
    Динамо Махачкала 58.5% (31)
    X 22.6% (12)
    Акрон 18.9% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Акрон
    3.15
    3.35
    Реклама, fon.bet
    3.60
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Динамо Махачкала - Акрон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Акрон

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    58.5% (31)
    Ничья
    22.6% (12)
    Акрон
    18.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.78% (17)
    Меньше
    62.22% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    53.33% (24)
    Нет
    46.67% (21)
    Популярный счёт
    1:0 Динамо Махачкала
    24.5% (13)
    2:1 Динамо Махачкала
    22.6% (12)
    1:1 Ничья
    13.2% (7)
    0:1 Акрон
    9.4% (5)
    1:2 Акрон
    5.7% (3)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    2:0 Динамо Махачкала
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Махачкала
    Акрон
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный