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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Козенца
0:1
Первый тайм: 26'
Юве Стабия
0'
6' Желтая карточка
Marco Ruggero
6' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
0:1
16' Гол
Майстро Фабио

Ход матча

6'
 
Marco Ruggero
6'
Д'Орацио Томмазо
 
16'
0:1
Майстро Фабио
(Пьеробон Кристиан)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Юве Стабия
2.40
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3.60
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3.40
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Все Коэффициенты
1
Микай
Алессандро
5
Далле
Мура
Кристиан
55
Христов
Андреа
17
Alessandro
Caporale
16
Manuel
Ricciardi
28
Куан
Кристиан
34
Флоренци
Альдо
31
Риччи
Джакомо
19
Киерво
Риккардо
21
Massimo
Zilli
10
Tommaso
Fumagalli
20
Тиам
Демба
4
Marco
Ruggero
23
Francesco
Folino
6
Marco
Bellich
15
Флориани
Романо
8
Бульо
Давиде
10
Пьеробон
Кристиан
29
Фортини
Никколо
37
Майстро
Фабио
9
Адоранте
Андреа
27
Канделлоне
Леонардо
Козенца
3-4-3
Юве Стабия
3-4-3

История личных встреч

Козенца
Юве Стабия

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

СB
3:1
СB
1:0
СC
1:2
СC
1:0
ЛП
2:4
ЛП
2:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
1:1
КИЛП
0:1
ЛП
0:1
СCB
2:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
0.88

Среднее время на гол

56
102

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
1.4

Среднее время на гол

80
64

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.31
1.08

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
83

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tommaso Fumagalli 3 (1) 0.3
Д'Орацио Томмазо 2 0.2
Стриццоло Лука 1 0.1
Andrea Rizzo Pinna 1 0.1
Киерво Риккардо 0 0
Христов Андреа 0 0
Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адоранте Андреа 4 (1) 0.4
Артистико Габриэле 2 0.2
Пископо Кевин 1 0.1
Варньер Марко 1 0.1
Marco Bellich 1 0.1
Francesco Folino 1 0.1
Мости Никола 0 0
Бульо Давиде 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0
Флориани Романо 0 0
Фортини Никколо 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матеус Чарлис 4 0
Вентури Майкл 2 1
Маури Хосе 2 0
Христов Андреа 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Курфалидис Христос 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Риччи Джакомо 1 0
Микай Алессандро 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Куан Кристиан 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0
Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francesco Folino 4 1
Marco Ruggero 5 0
Бульо Давиде 3 0
Matteo Baldi 3 0
Андреони Кристиан 2 0
Мели Марко 2 0
Marco Bellich 2 0
Флориани Романо 2 0
Тиам Демба 1 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Варньер Марко 1 0
Артистико Габриэле 1 0
Giuseppe Leone 1 0
Фортини Никколо 1 0

Результаты матчей

Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Юве Стабия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Юве Стабия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
3
Козенца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Юве Стабия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Козенца 0:0 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1
Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2
Юве Стабия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0
Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1

Результаты матчей

Козенца
Юве Стабия

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Козенца
Юве Стабия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
2.
Специя
 10 5 5 0 14 - 7 20
3.
Сассуоло
 9 5 3 1 19 - 10 18
4.
Кремонезе
 1:0 10 5 2 3 14 - 10 17
5.
Юве Стабия
 1:0 10 5 2 3 11 - 10 17
6.
Палермо
 1:0 10 4 3 3 11 - 9 15
7.
Чезена
 1:0 10 4 2 4 17 - 17 14
8.
Брешия
 0:1 10 4 1 5 14 - 15 13
9.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Мантуя
 9 3 3 3 11 - 13 12
11.
Реджана
 0:1 10 3 3 4 9 - 9 12
12.
Бари
 10 2 6 2 11 - 9 12
13.
Сампдория
 9 3 2 4 15 - 14 11
14.
Салернитана
 0:1 10 3 2 5 10 - 13 11
15.
Модена
 9 2 4 3 14 - 14 10
16.
Козенца
 0:1 10 2 4 4 7 - 10 10
17.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 12 9
18.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
19.
Каррарезе
 9 2 2 5 8 - 13 8
20.
Фрозиноне
 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 1:0 6 4 1 1 14 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 0:1 5 3 0 2 10 - 8 9
6.
Реджана
 0:1 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Кремонезе
 1:0 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
9.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Салернитана
 0:1 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
Козенца
 0:1 6 2 1 3 3 - 5 7
12.
Юве Стабия
 1:0 4 2 0 2 5 - 5 6
13.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
14.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
15.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
16.
Каррарезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Палермо
 1:0 4 1 2 1 2 - 2 5
18.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
19.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Юве Стабия
 1:0 6 3 2 1 6 - 5 11
3.
Палермо
 1:0 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Кремонезе
 1:0 5 3 0 2 10 - 7 9
5.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
7.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
10.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
11.
Реджана
 0:1 5 1 1 3 2 - 4 4
12.
Салернитана
 0:1 5 1 1 3 3 - 5 4
13.
Брешия
 0:1 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Козенца
 0:1 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
19.
Мантуя
 5 0 2 3 5 - 10 2
20.
Чезена
 1:0 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Юве Стабия Адоранте Андреа 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Сампдория Иоанну Николас 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Пьеробон Кристиан сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Майстро Фабио бьет в цель!
  • 6'
    Д'Орацио Томмазо получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Marco Ruggero получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Козенца.
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Козенца
Ничья
Юве Стабия
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Козенца
Юве Стабия
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