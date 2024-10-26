Тур: 10. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0:1
Первый тайм: 26'
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Основной состав
-
20 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Мости НиколаПолузащитник
-
14 Мели МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
13 Matteo Baldi
-
-
Главный тренер: Guido Pagliuca
История личных встреч
Козенца
Юве Стабия
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
0.88
Среднее время на гол
56
102
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
1.4
Среднее время на гол
80
64
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.31
1.08
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
83
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|0.3
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0.2
|Стриццоло Лука
|1
|0.1
|Andrea Rizzo Pinna
|1
|0.1
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
Юве Стабия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адоранте Андреа
|4 (1)
|0.4
|Артистико Габриэле
|2
|0.2
|Пископо Кевин
|1
|0.1
|Варньер Марко
|1
|0.1
|Marco Bellich
|1
|0.1
|Francesco Folino
|1
|0.1
|Мости Никола
|0
|0
|Бульо Давиде
|0
|0
|Пьеробон Кристиан
|0
|0
|Флориани Романо
|0
|0
|Фортини Никколо
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матеус Чарлис
|4
|0
|Вентури Майкл
|2
|1
|Маури Хосе
|2
|0
|Христов Андреа
|2
|0
|Флоренци Альдо
|2
|0
|Курфалидис Христос
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Риччи Джакомо
|1
|0
|Микай Алессандро
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Маццокки Симоне
|1
|0
|Куан Кристиан
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
Юве Стабия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francesco Folino
|4
|1
|Marco Ruggero
|5
|0
|Бульо Давиде
|3
|0
|Matteo Baldi
|3
|0
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Мели Марко
|2
|0
|Marco Bellich
|2
|0
|Флориани Романо
|2
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Канделлоне Леонардо
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
|Артистико Габриэле
|1
|0
|Giuseppe Leone
|1
|0
|Фортини Никколо
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Юве Стабия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Юве Стабия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
3
Козенца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Юве Стабия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Козенца 0:0 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1
Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2
Юве Стабия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0
Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1
Результаты матчей
Козенца
Юве Стабия
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Козенца
Юве Стабия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
27
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|2.
|10
|5
|5
|0
|14 - 7
|20
|3.
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|4.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|5.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|6.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|7.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|17 - 17
|14
|8.
|0:1
|10
|4
|1
|5
|14 - 15
|13
|9.
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|11.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|12.
|10
|2
|6
|2
|11 - 9
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|14.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|15.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|16.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|17.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|18.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|19.
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|11.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|12.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|16.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|19.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|20.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|3.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|11.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|12.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|13.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|0:1
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Сампдория
|Иоанну Николас
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3