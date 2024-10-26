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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Козенца
1:1
Конец матча
Юве Стабия
0'
6' Желтая карточка
Marco Ruggero
6' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
0:1
16' Гол
Майстро Фабио
29' Желтая карточка
Alessandro Caporale
1:1
39' Гол
Manuel Ricciardi
64' Желтая карточка
Francesco Folino
66' Красная карточка
Христов Андреа
68' Желтая карточка
Маццокки Симоне
78' Желтая карточка
Стриццоло Лука
90'+6

Ход матча

6'
 
Marco Ruggero
6'
Д'Орацио Томмазо
 
16'
0:1
Майстро Фабио
(Пьеробон Кристиан)
29'
Alessandro Caporale
 
39'
Manuel Ricciardi
1:1
46'
 
Артистико Габриэле
Канделлоне Леонардо
60'
Andrea Rizzo Pinna
Киерво Риккардо
 
60'
Стриццоло Лука
Massimo Zilli
 
60'
Маццокки Симоне
Tommaso Fumagalli
 
64'
 
Francesco Folino
66'
Христов Андреа
 
68'
Маццокки Симоне
 
74'
Pietro Martino
Manuel Ricciardi
 
74'
 
Пископо Кевин
Marco Bellich
74'
 
Giuseppe Leone
Майстро Фабио
74'
 
Андреони Кристиан
Флориани Романо
78'
Стриццоло Лука
 
87'
 
Мели Марко
Пьеробон Кристиан
88'
Курфалидис Христос
Флоренци Альдо
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 249 Количество передач 283
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Микай
Алессандро
5
Далле
Мура
Кристиан
55
Христов
Андреа
17
Alessandro
Caporale
16
Manuel
Ricciardi
28
Куан
Кристиан
34
Флоренци
Альдо
31
Риччи
Джакомо
19
Киерво
Риккардо
21
Massimo
Zilli
10
Tommaso
Fumagalli
20
Тиам
Демба
4
Marco
Ruggero
23
Francesco
Folino
6
Marco
Bellich
15
Флориани
Романо
8
Бульо
Давиде
10
Пьеробон
Кристиан
29
Фортини
Никколо
37
Майстро
Фабио
9
Адоранте
Андреа
27
Канделлоне
Леонардо
Козенца
3-4-3
Юве Стабия
3-4-3

История личных встреч

Козенца
Юве Стабия

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

СB
3:1
СB
1:0
СC
1:2
СC
1:0
ЛП
2:4
ЛП
2:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
1:1
КИЛП
0:1
ЛП
0:1
СCB
2:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
0.88

Среднее время на гол

56
102

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
1.4

Среднее время на гол

80
64

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.31
1.08

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
83

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tommaso Fumagalli 3 (1) 0.3
Д'Орацио Томмазо 2 0.2
Стриццоло Лука 1 0.1
Manuel Ricciardi 1 0.1
Andrea Rizzo Pinna 1 0.1
Киерво Риккардо 0 0
Христов Андреа 0 0
Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адоранте Андреа 4 (1) 0.4
Артистико Габриэле 2 0.2
Пископо Кевин 1 0.1
Варньер Марко 1 0.1
Майстро Фабио 1 0.1
Marco Bellich 1 0.1
Francesco Folino 1 0.1
Мости Никола 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0
Бульо Давиде 0 0
Флориани Романо 0 0
Фортини Никколо 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матеус Чарлис 4 0
Христов Андреа 2 1
Вентури Майкл 2 1
Маури Хосе 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Курфалидис Христос 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Риччи Джакомо 1 0
Микай Алессандро 1 0
Куан Кристиан 1 0
Alessandro Caporale 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0
Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francesco Folino 5 1
Marco Ruggero 6 0
Бульо Давиде 3 0
Matteo Baldi 3 0
Андреони Кристиан 2 0
Мели Марко 2 0
Marco Bellich 2 0
Флориани Романо 2 0
Тиам Демба 1 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Варньер Марко 1 0
Артистико Габриэле 1 0
Giuseppe Leone 1 0
Фортини Никколо 1 0

Результаты матчей

Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Юве Стабия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1
Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Юве Стабия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
3
Козенца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Юве Стабия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Козенца 0:0 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1
Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2
Юве Стабия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0
Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1

Результаты матчей

Козенца
Юве Стабия

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Козенца
Юве Стабия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 10 6 3 1 20 - 10 21
2.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
3.
Специя
 10 5 5 0 14 - 7 20
4.
Кремонезе
 10 5 2 3 15 - 11 17
5.
Палермо
 10 4 3 3 12 - 9 15
6.
Юве Стабия
 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Чезена
 10 4 2 4 18 - 17 14
8.
Брешия
 10 4 1 5 14 - 16 13
9.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Мантуя
 9 3 3 3 11 - 13 12
11.
Реджана
 10 3 3 4 9 - 10 12
12.
Бари
 10 2 6 2 11 - 9 12
13.
Сампдория
 9 3 2 4 15 - 14 11
14.
Каррарезе
 3:0 10 3 2 5 11 - 13 11
15.
Салернитана
 10 3 2 5 11 - 14 11
16.
Козенца
 10 2 5 3 8 - 10 11
17.
Модена
 0:1 10 2 4 4 14 - 15 10
18.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
19.
Читтаделла
 0:3 10 2 3 5 6 - 15 9
20.
Фрозиноне
 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Сассуоло
 1:0 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Каррарезе
 3:0 5 2 2 1 6 - 3 8
8.
Реджана
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
11.
Модена
 0:1 5 2 1 2 8 - 7 7
12.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
13.
Юве Стабия
 4 2 0 2 5 - 5 6
14.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
16.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
17.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
18.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
19.
Читтаделла
 0:3 4 0 3 1 2 - 3 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Кремонезе
 5 3 0 2 10 - 7 9
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
7.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Читтаделла
 0:3 6 2 0 4 4 - 12 6
11.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
12.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
17.
Каррарезе
 3:0 5 1 0 4 5 - 10 3
18.
Модена
 0:1 5 0 3 2 6 - 8 3
19.
Мантуя
 5 0 2 3 5 - 10 2
20.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Юве Стабия Адоранте Андреа 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Чезена Кало Джакомо 5
Сампдория Иоанну Николас 1 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Г О О О О Л - Manuel Ricciardi бьет в цель!
    • 29'
      Alessandro Caporale получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Пьеробон Кристиан сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Майстро Фабио бьет в цель!
    • 6'
      Д'Орацио Томмазо получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Marco Ruggero получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Козенца 1:1 Юве Стабия онлайн

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