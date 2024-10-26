Тур: 10. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
33' Желтая карточкаИаннони Эдоардо
1:0
41' ПенальтиЛорьенте Арман
45' Желтая карточкаВольпато Кристиан
Ход матча
33'
41'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
27
Идрисси
Риад
16
Джерли
Фабио
90
Абьюзо
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
91 Flavio Russo
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Идрисси РиадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
-
90 Абьюзо ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Сассуоло
Модена
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
12 матчей
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
1.83
0.17
Среднее время на гол
49
540
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.58
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
98
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (2)
|0.4
|Торстведт Кристиан
|4 (1)
|0.4
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0.3
|Пьерини Николас
|2
|0.2
|Вольпато Кристиан
|2
|0.2
|Болока Даниэль
|1
|0.1
|Антист Жанис
|1
|0.1
|Ианнони Эдоардо
|1
|0.1
|Flavio Russo
|1
|0.1
|Моро Лука
|1 (1)
|0.1
|Берарди Доменико
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|2 (2)
|0.2
|Мендеш Педру
|2
|0.2
|Абьюзо Фабио
|2
|0.2
|Божанай Клейс
|1
|0.1
|Дефрель Грегоре
|1
|0.1
|Кальдара Маттиа
|1
|0.1
|Глиоцци Этторе
|1
|0.1
|Заро Джованни
|1
|0.1
|Санторо Симоне
|1
|0.1
|Идрисси Риад
|1
|0.1
|Беюку Гэди
|1
|0.1
|Казо Джузеппе
|0
|0
|Баттистелла Томас
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольпато Кристиан
|3
|0
|Романья Филиппо
|2
|0
|Пас Йеферсон
|2
|0
|Болока Даниэль
|2
|0
|Лорьенте Арман
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Антист Жанис
|2
|0
|Ианнони Эдоардо
|2
|0
|Ловато Маттео
|0
|1
|Обьянг Педро
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Липани Лука
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Заро Джованни
|3
|0
|Санторо Симоне
|3
|0
|Кальдара Маттиа
|1
|1
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Пергреффи Антонио
|2
|0
|Коттали Маттео
|1
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
|Баттистелла Томас
|1
|0
|Дука Эдоардо
|1
|0
|Деллавалле Алессандро
|1
|0
|Идрисси Риад
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
6
Сассуоло
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Модена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
10
7
Сассуоло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Модена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
19
14
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
4
21%
4
29%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
5
26%
3
21%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брешия - Сассуоло 2:5 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2
Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1
Модена
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Модена - Палермо 2:2 Катанзаро - Модена 2:2 Модена - Сампдория 1:3 Модена - Юве Стабия 3:0
Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0
Результаты матчей
Сассуоло
Модена
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
32
13
14
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
54
27
18
27
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|3
|1
|20 - 10
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|3.
|10
|5
|5
|0
|14 - 7
|20
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|9.
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|12.
|10
|2
|6
|2
|11 - 9
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|14.
|3:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 13
|11
|15.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|16.
|10
|2
|5
|3
|8 - 10
|11
|17.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|14 - 15
|10
|18.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|19.
|0:3
|10
|2
|3
|5
|6 - 15
|9
|20.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|3:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|13.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|14.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|16.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|17.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|19.
|0:3
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|20.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|0:3
|6
|2
|0
|4
|4 - 12
|6
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|17.
|3:0
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|18.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Чезена
|Кало Джакомо
|5
|Сампдория
|Иоанну Николас
|1 3