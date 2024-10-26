  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Сассуоло
1:0
Второй тайм: 60'
Модена
0'
33' Желтая карточка
Ианнони Эдоардо
1:0
41' Пенальти
Лорьенте Арман
45' Желтая карточка
Вольпато Кристиан

Ход матча

33'
Ианнони Эдоардо
 
41'
Лорьенте Арман
1:0
45'
Вольпато Кристиан
 
46'
Обьянг Педро
Ианнони Эдоардо
 
46'
 
Дефрель Грегоре
Баттистелла Томас
46'
Берарди Доменико
Вольпато Кристиан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Модена
2.00
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4.70
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Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
23
Тольян
Йереми
19
Романья
Филиппо
80
Мухаремович
Тарик
3
Дойг
Джош
42
Торстведт
Кристиан
8
Гион
Андреа
40
Ианнони
Эдоардо
7
Вольпато
Кристиан
9
Мулаттьери
Самуэле
45
Лорьенте
Арман
26
Ганьо
Риккардо
25
Деллавалле
Алессандро
19
Заро
Джованни
23
Кальдара
Маттиа
27
Идрисси
Риад
10
Палумбо
Антонио
5
Баттистелла
Томас
21
Божанай
Клейс
8
Санторо
Симоне
16
Джерли
Фабио
90
Абьюзо
Фабио
Сассуоло
4-3-3
Модена
4-5-1

История личных встреч

Сассуоло
Модена

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

12 матчей

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:2
К
2:0
СB
2:1
СB
2:0
СB
0:0
СB
2:5
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:0
СB
2:0
СB
3:0

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

1.83
0.17

Среднее время на гол

49
540

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.58
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
98

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (2) 0.4
Торстведт Кристиан 4 (1) 0.4
Мулаттьери Самуэле 3 0.3
Пьерини Николас 2 0.2
Вольпато Кристиан 2 0.2
Болока Даниэль 1 0.1
Антист Жанис 1 0.1
Ианнони Эдоардо 1 0.1
Flavio Russo 1 0.1
Моро Лука 1 (1) 0.1
Берарди Доменико 0 0
Тольян Йереми 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 2 (2) 0.2
Мендеш Педру 2 0.2
Абьюзо Фабио 2 0.2
Божанай Клейс 1 0.1
Дефрель Грегоре 1 0.1
Кальдара Маттиа 1 0.1
Глиоцци Этторе 1 0.1
Заро Джованни 1 0.1
Санторо Симоне 1 0.1
Идрисси Риад 1 0.1
Беюку Гэди 1 0.1
Казо Джузеппе 0 0
Баттистелла Томас 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольпато Кристиан 3 0
Романья Филиппо 2 0
Пас Йеферсон 2 0
Болока Даниэль 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Одентал Кас 2 0
Антист Жанис 2 0
Ианнони Эдоардо 2 0
Ловато Маттео 0 1
Обьянг Педро 1 0
Берарди Доменико 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Дойг Джош 1 0
Липани Лука 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Заро Джованни 3 0
Санторо Симоне 3 0
Кальдара Маттиа 1 1
Глиоцци Этторе 2 0
Джерли Фабио 2 0
Пергреффи Антонио 2 0
Коттали Маттео 1 0
Ди Пардо Алессандро 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Дука Эдоардо 1 0
Деллавалле Алессандро 1 0
Идрисси Риад 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6
Сассуоло
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Модена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
7
Сассуоло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Модена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

19
14
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
4
21%
4
29%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
5
26%
3
21%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брешия - Сассуоло 2:5 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2
Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1
Модена
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Модена - Палермо 2:2 Катанзаро - Модена 2:2 Модена - Сампдория 1:3 Модена - Юве Стабия 3:0
Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0

Результаты матчей

Сассуоло
Модена

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
1
8
2
7
3.5
2
7
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 10 6 3 1 20 - 10 21
2.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
3.
Специя
 10 5 5 0 14 - 7 20
4.
Кремонезе
 10 5 2 3 15 - 11 17
5.
Палермо
 10 4 3 3 12 - 9 15
6.
Юве Стабия
 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Чезена
 10 4 2 4 18 - 17 14
8.
Брешия
 10 4 1 5 14 - 16 13
9.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Мантуя
 9 3 3 3 11 - 13 12
11.
Реджана
 10 3 3 4 9 - 10 12
12.
Бари
 10 2 6 2 11 - 9 12
13.
Сампдория
 9 3 2 4 15 - 14 11
14.
Каррарезе
 3:0 10 3 2 5 11 - 13 11
15.
Салернитана
 10 3 2 5 11 - 14 11
16.
Козенца
 10 2 5 3 8 - 10 11
17.
Модена
 0:1 10 2 4 4 14 - 15 10
18.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
19.
Читтаделла
 0:3 10 2 3 5 6 - 15 9
20.
Фрозиноне
 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Сассуоло
 1:0 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Каррарезе
 3:0 5 2 2 1 6 - 3 8
8.
Реджана
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
11.
Модена
 0:1 5 2 1 2 8 - 7 7
12.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
13.
Юве Стабия
 4 2 0 2 5 - 5 6
14.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
16.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
17.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
18.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
19.
Читтаделла
 0:3 4 0 3 1 2 - 3 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Кремонезе
 5 3 0 2 10 - 7 9
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
7.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Читтаделла
 0:3 6 2 0 4 4 - 12 6
11.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
12.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
17.
Каррарезе
 3:0 5 1 0 4 5 - 10 3
18.
Модена
 0:1 5 0 3 2 6 - 8 3
19.
Мантуя
 5 0 2 3 5 - 10 2
20.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 4 (1)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Чезена Кало Джакомо 5
Сампдория Иоанну Николас 1 3
Весь список
  • 33'
    Ианнони Эдоардо получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Сассуоло.
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Сассуоло
Ничья
Модена
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