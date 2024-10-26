  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Сассуоло
2:0
Конец матча
Модена
0'
33' Желтая карточка
Ианнони Эдоардо
1:0
41' Пенальти
Лорьенте Арман
45' Желтая карточка
Вольпато Кристиан
2:0
64' Гол
Торстведт Кристиан
90'+3

Ход матча

33'
Ианнони Эдоардо
 
41'
Лорьенте Арман
1:0
45'
Вольпато Кристиан
 
46'
Обьянг Педро
Ианнони Эдоардо
 
46'
 
Дефрель Грегоре
Баттистелла Томас
46'
Берарди Доменико
Вольпато Кристиан
 
60'
Моро Лука
Мулаттьери Самуэле
 
60'
Липани Лука
Гион Андреа
 
61'
 
Казо Джузеппе
Божанай Клейс
61'
 
Ди Пардо Алессандро
Идрисси Риад
64'
Торстведт Кристиан
(Липани Лука)
2:0
65'
 
Глиоцци Этторе
Абьюзо Фабио
78'
 
Маньино Лука
Джерли Фабио
81'
Пьерини Николас
Лорьенте Арман
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 489 Количество передач 456
  • 52 Владение мячом, % 48
31
Молдован
Хорациу
23
Тольян
Йереми
19
Романья
Филиппо
80
Мухаремович
Тарик
3
Дойг
Джош
42
Торстведт
Кристиан
8
Гион
Андреа
40
Ианнони
Эдоардо
7
Вольпато
Кристиан
9
Мулаттьери
Самуэле
45
Лорьенте
Арман
26
Ганьо
Риккардо
25
Деллавалле
Алессандро
19
Заро
Джованни
23
Кальдара
Маттиа
27
Идрисси
Риад
10
Палумбо
Антонио
5
Баттистелла
Томас
21
Божанай
Клейс
8
Санторо
Симоне
16
Джерли
Фабио
90
Абьюзо
Фабио
Сассуоло
4-3-3
Модена
4-5-1

История личных встреч

Сассуоло
Модена

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

12 матчей

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:2
К
2:0
СB
2:1
СB
2:0
СB
0:0
СB
2:5
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:0
СB
2:0
СB
3:0

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

1.83
0.17

Среднее время на гол

49
540

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.58
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
98

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстведт Кристиан 5 (1) 0.5
Лорьенте Арман 4 (2) 0.4
Мулаттьери Самуэле 3 0.3
Пьерини Николас 2 0.2
Вольпато Кристиан 2 0.2
Болока Даниэль 1 0.1
Антист Жанис 1 0.1
Ианнони Эдоардо 1 0.1
Flavio Russo 1 0.1
Моро Лука 1 (1) 0.1
Берарди Доменико 0 0
Тольян Йереми 0 0
Липани Лука 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 2 (2) 0.2
Мендеш Педру 2 0.2
Абьюзо Фабио 2 0.2
Божанай Клейс 1 0.1
Дефрель Грегоре 1 0.1
Кальдара Маттиа 1 0.1
Глиоцци Этторе 1 0.1
Заро Джованни 1 0.1
Санторо Симоне 1 0.1
Идрисси Риад 1 0.1
Беюку Гэди 1 0.1
Казо Джузеппе 0 0
Баттистелла Томас 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольпато Кристиан 3 0
Романья Филиппо 2 0
Пас Йеферсон 2 0
Болока Даниэль 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Одентал Кас 2 0
Антист Жанис 2 0
Ианнони Эдоардо 2 0
Ловато Маттео 0 1
Обьянг Педро 1 0
Берарди Доменико 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Дойг Джош 1 0
Липани Лука 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Заро Джованни 3 0
Санторо Симоне 3 0
Кальдара Маттиа 1 1
Глиоцци Этторе 2 0
Джерли Фабио 2 0
Пергреффи Антонио 2 0
Коттали Маттео 1 0
Ди Пардо Алессандро 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Дука Эдоардо 1 0
Деллавалле Алессандро 1 0
Идрисси Риад 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6
Сассуоло
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Модена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
7
Сассуоло
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Модена
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

21
14
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
4
19%
4
29%
31-45
4
19%
4
29%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
5
24%
3
21%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
2
20%
5
31%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
30%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брешия - Сассуоло 2:5 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2
Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1
Модена
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Модена - Палермо 2:2 Катанзаро - Модена 2:2 Модена - Сампдория 1:3 Модена - Юве Стабия 3:0
Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0

Результаты матчей

Сассуоло
Модена

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
5
5
2
8
2.5
1
9
2
8
3.5
2
8
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 10 6 3 1 21 - 10 21
2.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
3.
Специя
 10 5 5 0 14 - 7 20
4.
Кремонезе
 10 5 2 3 15 - 11 17
5.
Палермо
 10 4 3 3 12 - 9 15
6.
Юве Стабия
 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Чезена
 10 4 2 4 18 - 17 14
8.
Брешия
 10 4 1 5 14 - 16 13
9.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Мантуя
 9 3 3 3 11 - 13 12
11.
Реджана
 10 3 3 4 9 - 10 12
12.
Бари
 10 2 6 2 11 - 9 12
13.
Сампдория
 9 3 2 4 15 - 14 11
14.
Каррарезе
 10 3 2 5 11 - 13 11
15.
Салернитана
 10 3 2 5 11 - 14 11
16.
Козенца
 10 2 5 3 8 - 10 11
17.
Модена
 10 2 4 4 14 - 16 10
18.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
19.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 15 9
20.
Фрозиноне
 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Каррарезе
 5 2 2 1 6 - 3 8
8.
Реджана
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
11.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
12.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
13.
Юве Стабия
 4 2 0 2 5 - 5 6
14.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
16.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
17.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
18.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
19.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Кремонезе
 5 3 0 2 10 - 7 9
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
7.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Читтаделла
 6 2 0 4 4 - 12 6
11.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
12.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
17.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
18.
Модена
 5 0 3 2 6 - 9 3
19.
Мантуя
 5 0 2 3 5 - 10 2
20.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 4 (1)
Специя Эспозито Франческо 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Чезена Кало Джакомо 5
Сампдория Иоанну Николас 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Вольпато Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Сассуоло 2:0 Модена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный