  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Факел
Прогнозы 139
ЦСКА Москва 91.4% (127)
X 5% (7)
Факел 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Факел
5.00
Реклама, zenit.win
5.20
Реклама, bettery.ru
9.50
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
ЦСКА Москва
Факел

История личных встреч

ЦСКА Москва
Факел

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ТМК
1:0
ПЛ
1:1
К
1:1
К
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусаев Тамерлан 6 0.5
Обляков Иван 4 (1) 0.33
Дивеев Игорь 4 0.33
Мойзес Роберто 2 0.17
Келлвен Дуглас 2 0.17
Файзуллаев Аббосбек 2 0.17
Жемалетдинов Рифат 1 0.08
Круговой Данил 0 0
Зделар Саша 0 0
Виллиан Роша 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 3 (2) 0.25
Каштанов Алексей 2 0.17
Гиоргобиани Николай 1 0.08
Ильин Владимир 1 (1) 0.08
Альшин Ильнур 1 0.08
Калинин Игорь 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Роберто 2 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Виллиан Роша 2 0
Кисляк Матвей 2 0
Гайич Милан III 2 0
Круговой Данил 1 0
Зделар Саша 1 0
Койта Секу 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Николич Марко 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзиов Макс 4 1
Квеквескири Ираклий 5 0
Божин Сергей 4 0
Брахими Мохамед 4 0
Марков Евгений 2 1
Ильин Владимир 3 0
Брызгалов Сергей 1 1
Альшин Ильнур 2 0
Калинин Игорь 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Сенхаджи Раян 2 0
Дмитрий Пятибратов 2 0
Беленов Александр 1 0
Гудиев Виталий 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Мертенс Дилан 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Моцпан Никита 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
3
ЦСКА Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Факел
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
2
ЦСКА Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Факел
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

4
17
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
50%
2
12%
31-45
1
25%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
3
18%
76-90

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

21
8
9 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
2
10%
1
13%
1-15
4
19%
1
13%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
5
24%
1
13%
46-60
3
14%
3
38%
61-75
4
19%
2
25%
76-90

Пропущено

8
20
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
38%
2
10%
31-45
3
38%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
25%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2
Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2
Факел
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Факел - Зенит 0:1 Ахмат - Факел 2:3 Факел - Торпедо-БелАЗ 1:3 Факел - Динамо Махачкала 1:1
Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Факел

Точный счет

0:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
3
2
1.5
3
2
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
6
6
1.5
1
11
4
8
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 3 0 25 - 5 30
2.
Зенит
 Заявка 12 9 2 1 28 - 4 29
3.
Локомотив Москва
 Заявка 12 9 0 3 26 - 16 27
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 2 3 22 - 7 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 23 - 12 23
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 5 4 3 17 - 12 19
7.
Рубин
 Заявка 12 4 3 5 14 - 19 15
8.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
9.
Акрон
 Заявка 13 3 4 6 17 - 26 13
10.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 3 6 11 - 17 12
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 2 6 5 6 - 11 12
12.
Пари НН
 Заявка 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Химки
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
14.
Факел
 Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 14 - 22 8
16.
Ахмат
 Заявка 12 0 6 6 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
12.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Пари НН
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Локомотив Москва
 Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
7.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Ростов
 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
14.
Факел
 Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Факел Квеквескири Ираклий 5
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В 13-м туре чемпионата России московский ЦСКА сыграет у себя дома против воронежского "Факела". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2024, осталось считанные секунды.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 40.8% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 139
ЦСКА Москва 91.4% (127)
X 5% (7)
Факел 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Факел
5.00
Реклама, zenit.win
5.20
Реклама, bettery.ru
9.50
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч ЦСКА Москва - Факел онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Факел

Исход игры
ЦСКА Москва
90.8% (129)
Ничья
4.9% (7)
Факел
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
37.61% (41)
Меньше
62.39% (68)
Обе команды забьют
Да
30.28% (33)
Нет
69.72% (76)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
40.8% (58)
2:1 ЦСКА Москва
14.8% (21)
1:0 ЦСКА Москва
7% (10)
3:1 ЦСКА Москва
5.6% (8)
3:0 ЦСКА Москва
4.9% (7)
4:1 ЦСКА Москва
1.4% (2)
5:1 ЦСКА Москва
1.4% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ЦСКА Москва
Факел
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный