Тур: 13. Стадион: ВЭБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
ЦСКА Москва
Факел
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусаев Тамерлан
|6
|0.5
|Обляков Иван
|4 (1)
|0.33
|Дивеев Игорь
|4
|0.33
|Мойзес Роберто
|2
|0.17
|Келлвен Дуглас
|2
|0.17
|Файзуллаев Аббосбек
|2
|0.17
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.08
|Круговой Данил
|0
|0
|Зделар Саша
|0
|0
|Виллиан Роша
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|3 (2)
|0.25
|Каштанов Алексей
|2
|0.17
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.08
|Ильин Владимир
|1 (1)
|0.08
|Альшин Ильнур
|1
|0.08
|Калинин Игорь
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойзес Роберто
|2
|0
|Мусаев Тамерлан
|2
|0
|Виллиан Роша
|2
|0
|Кисляк Матвей
|2
|0
|Гайич Милан III
|2
|0
|Круговой Данил
|1
|0
|Зделар Саша
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзиов Макс
|4
|1
|Квеквескири Ираклий
|5
|0
|Божин Сергей
|4
|0
|Брахими Мохамед
|4
|0
|Марков Евгений
|2
|1
|Ильин Владимир
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|1
|Альшин Ильнур
|2
|0
|Калинин Игорь
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Сенхаджи Раян
|2
|0
|Дмитрий Пятибратов
|2
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Гудиев Виталий
|1
|0
|Аппаев Хызыр
|1
|0
|Мастерной Владислав
|1
|0
|Мертенс Дилан
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
3
ЦСКА Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Факел
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
2
ЦСКА Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Факел
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Пропущено
4
17
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
50%
2
12%
31-45
1
25%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
3
18%
76-90
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
21
8
9 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
2
10%
1
13%
1-15
4
19%
1
13%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
5
24%
1
13%
46-60
3
14%
3
38%
61-75
4
19%
2
25%
76-90
Пропущено
8
20
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
38%
2
10%
31-45
3
38%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
25%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2
Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2
Факел
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Факел - Зенит 0:1 Ахмат - Факел 2:3 Факел - Торпедо-БелАЗ 1:3 Факел - Динамо Махачкала 1:1
Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Факел
Точный счет
0:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
32
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
34
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
66
111
48
111
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|25 - 5
|30
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 16
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 7
|23
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 12
|23
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 19
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 25
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|5 - 10
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|15.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|14 - 22
|8
|16.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 17
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
|Факел
|Дзиов Макс
|1 4
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Факел
Исход игры
ЦСКА Москва
89.4% (42)
Ничья
4.3% (2)
Факел
6.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (18)
Меньше
51.35% (19)
Обе команды забьют
Да
45.95% (17)
Нет
54.05% (20)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
34% (16)
2:1 ЦСКА Москва
19.1% (9)
3:1 ЦСКА Москва
10.6% (5)
1:0 ЦСКА Москва
6.4% (3)
5:1 ЦСКА Москва
4.3% (2)
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