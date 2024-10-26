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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Ростов
0:0
Первый тайм: 31'
Ахмат
0'
Прогнозы 128
Ростов 85.2% (109)
X 7% (9)
Ахмат 7.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ростов
Ничья
Ахмат
1.83
4.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Ханкич
Хидает
40
Вахания
Илья
3
Сако
Умар
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
19
Байрамян
Хорен
15
Глебов
Данил
89
Саравия
Родриго
7
Роналдо
27
Комличенко
Николай
9
Мохебби
Мохаммад
88
Шелия
Гиорги
2
Жиров
Александр
75
Гандри
Надер
4
Ибишев
Турпал-Али
95
Адамов
Арсен
15
Камило
Рейжерс
47
Уткин
Даниил
11
Исмаэл
Силва
55
Тодорович
Дарко
10
Садулаев
Лечи
20
Самородов
Максим
Ростов
4-3-3
Ахмат
3-5-2

История личных встреч

Ростов
Ахмат

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

37 матчей

37.8%
21.6%
40.6%
14 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

27%
40.5%
32.5%
10 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.4%
27%
40.6%
12 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
К
3:0
ПЛ
1:2
К
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
К
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.15
0.88

Среднее время на гол

78
102

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.29
0.85

Среднее время на гол

69
105

Всего голов

45
32

Голов в среднем за матч

1.22
0.86

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

74
104

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналдо 4 0.31
Комличенко Николай 3 0.23
Осипенко Максим 2 (2) 0.15
Голенков Егор 2 0.15
Лангович Андрей 1 0.08
Глебов Данил 1 0.08
Сутормин Алексей 0 0
Щетинин Кирилл 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камилов Владислав 2 0.15
Кардосо Фелиппе 2 0.15
Диале Мауро Луна 1 0.08
Жиров Александр 1 0.08
Ловат Лукас 1 0.08
Талал Амин 1 0.08
Садулаев Лечи 1 0.08
Богосавац Мирослав 0 0
Самородов Максим 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лангович Андрей 3 0
Роналдо 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Чернов Евгений 1 0
Комличенко Николай 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Кучаев Константин 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Глебов Данил 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Эль-Аскалани Эяд 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 6 0
Камило Рейжерс 3 0
Ковачев Светослав 3 0
Швец Антон 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Садулаев Лечи 2 0
Кардосо Фелиппе 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Исмаэл Силва 1 0
Бериша Бернард 1 0
Ловат Лукас 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Диале Мауро Луна 1 0

Результаты матчей

Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ахмат
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Ростов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ахмат
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

3
5
Ростов
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ахмат
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
43%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

16
13
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
6%
1
8%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
6
38%
2
15%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
1
6%
6
46%
76-90

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
3
23%
4
40%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Пропущено

22
22
15 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
9%
1
5%
1-15
5
23%
4
18%
16-30
8
36%
5
23%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
1
5%
10
45%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ростов - Локомотив Москва 2:2 Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2
Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2
Ахмат
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0
ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2

Результаты матчей

Ростов
Ахмат

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ростов
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
5
7
4
8
1.5
3
9
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 3 0 25 - 5 30
2.
Зенит
 Заявка 12 9 2 1 28 - 4 29
3.
Локомотив Москва
 Заявка 12 9 0 3 26 - 16 27
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 3 3 22 - 7 24
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 23 - 12 23
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 5 4 3 17 - 12 19
7.
Рубин
 Заявка 12 4 3 5 14 - 19 15
8.
Ростов
 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
9.
Акрон
 Заявка 13 3 4 6 17 - 26 13
10.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 3 6 11 - 17 12
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 2 6 5 6 - 11 12
12.
Пари НН
 Заявка 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Химки
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
14.
Факел
 Заявка 13 2 5 6 8 - 20 11
15.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 14 - 22 8
16.
Ахмат
 0:0 Заявка 13 0 7 6 9 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 12 - 3 10
7.
Ростов
 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
12.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Пари НН
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ахмат
 0:0 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Локомотив Москва
 Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
7.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Ростов
 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
14.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
15.
Ахмат
 0:0 Заявка 7 0 3 4 2 - 10 3
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Факел Квеквескири Ираклий 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    32'
    Медицинская помощь потребовалась защитнику "Ахмата" Надеру Гандри. А пенальти нет.
  • Судья
    31'
    Теперь Надер Гандри лежит на газоне. Его увлек туда Мохаммад Мохебби, обхвативший соперника во время подачи "Ахматом" штрафного удара с левого фланга. А не пенальти ли это?
  • Угловой
    30'
    Арсен Адамов попробовал прострелить с правой стороны с игры в атаке "Ахмата", а мяч срикошетил от Данила Глебова на угловой.
  • Фол, нарушение
    29'
    Лечи Садулаев упал на газон в атаке на левом фланге после контакта с Родриго Саравией. Потом Роналдо попытался выбить мяч из-под контроля Садулаева. Саравия стал высказывать свои претензии. Штрафной удар для "Ахмата".
  • Судья
    28'
    Небольшая стычка возникла. Родриго Саравия был крайне недоволен чем-то. Посмотрим, как судьи разрулят.
  • Фол, нарушение
    27'
    Роналдо нарушил правила справа в чужой штрафной площади, уронив на газон Александра Жирова.
  • 26'
    Евгений Чернов на левом фланге подхватил мяч у Мохаммада Мохебби, но не сумел добиться аута для "Ростова" в противостоянии с Турпалом-Али Ибишевым. Аут есть, но он в пользу "Ахмата".
  • 25'
    "Ахмат" играет первым номером. Валерию Карпину тоже наверняка вряд ли нравится происходящее на поле.
  • Фол, нарушение
    25'
    Данил Глебов подскочил на левый фланг на чужой половине поля, чтобы там нарушить правила на сопернике, ударить того по ноге.
  • 24'
    Исмаэл Силва ошибся в переводе мяча на правый фланг - получилось в аут, за боковую линию. Крайне недоволен в технической зоне Сергей Ташуев.
  • 23'
    Победа же "Ростова" поможет ему подобраться на расстояние трёх очков к "Спартаку", который пока ещё не сыграл в этом туре с "Пари НН".
  • 22'
    Максим Самородов слегка вошёл в чужую штрафную площадь по зоне левого полуфланга и нанёс удар, который заблокировал Максим Осипенко.
  • 20'
    Даже победа в сегодняшнем матче не позволит "Ахмату" покинуть зону вылета, слишком много очков уже потеряла команда из Грозного.
  • 19'
    Лечи Садулаев с левой стороны отдал поперечный пас Даниилу Уткину, потерявшему мяч перед чужой штрафной площадью.
  • 18'
    Лечи Садулаев пробил по воротам хозяйской команды из-за пределов штрафной площади, и мяч намертво забрал Хидает Ханкич.
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    • 17'
      Хорен Байрамян забросил мяч в чужую штрафную площадь из зоны левого инсайда, а Николай Комличенко неуклюже ударил головой и не попал в левый угол.
    • 16'
      Максим Самородов скинул мяч под удар Лечи Садулаеву, который с левого полуфланга кручёным способом пробил к дальнему углу в руки Хидаета Ханкича.
    • 15'
      Обратно вернулся мяч к Лечи Садулаеву, но так и не удалось ему обострить в создавшейся ситуации.
    • 15'
      "Ахмат" увяз в атаке на левом фланге. Лечи Садулаев всё-таки навесил, а Максим Осипенко вынес мяч.
    • 13'
      Есть удар по чужим воротам от Николая Комличенко с правого полуфланга ногой после скидки головой от Роналдо. Мяч пришёл в рук Гиорги Шелии.
    • 12'
      Илья Вахания пробовал сделать доставку с правого фланга, а Лечи Садулаев заблокировал мяч в аут.
    • Фол, нарушение
      11'
      Дарко Тодорович сфолил в центральной трети поля, вцепившись в Роналдо, и сам же рухнул на газон.
    • Травма, повреждение
      11'
      Дарко Тодорович упал на газон перед чужой штрафной площадью - судейский свисток промолчал.
    • 10'
      Плотно контролирует мяч "Ахмат" в середине поля, но ростовчане расставились нужным образом в обороне.
    • 9'
      Турпал-Али Ибишев удачно действовал на правом фланге обороны против Мохаммада Мохебби - выбил мяч за боковую линию.
    • 8'
      Обе команды давно не выигрывали в чемпионате - "Ахмат" так вообще с прошлого сезона.
    • Фол, нарушение
      7'
      Евгений Чернов отметился нарушением правил на левом фланге в центральной трети поля в отношении Исмаэла Силвы. 
    • 7'
      Даниил Уткин перехватил было мяч на чужой половине поля, но быструю ответную потерю допустили затем грозненцы.
    • 6'
      Мохаммад Мохебби прошёл слева в атаке у "Ростова" и выполнил прострельную передачу, а мяч пусть и не с первой попытки, но накрыл Гиорги Шелия.
    • Фол, нарушение
      5'
      Мохаммад Мохебби подыграл себе рукой в районе центрального круга рядом с Надером Гандри.
    • 3'
      Надер Гандри почти что упустил мяч около своей штрафной площади под напором Николая Комличенко, но исхитрился без фола в падении покатить мяч вратарю-партнёру.
    • Судья
      2'
      Хорен Байрамян и Максим Самородов обоюдно упали на линии штрафной площадки "Ахмата". Фол не зафиксирован.
    • Фол, нарушение
      1'
      Лечи Садулаев с нарушением правил вступил в отбор мяча у Роналдо вдали от ворот.
    • 1'
      "Ростов" играет в жёлто-чёрной форме, у "Ахмата" белая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА: 

      Судья: Сухой Алексей Васильевич (Люберцы).
      Помощник судьи: Петросян Арам Каренович (Бронницы).
      Помощник судьи: Богданов Александр Игоревич (Верея).
      Резервный судья: Абросимов Иван Олегович (Санкт-Петербург).
      Делегат: Воронцов Алексей Николаевич.
      Инспектор: Гончар Александр Владимирович (Сочи).
      ВАР: Фисенко Андрей Александрович (Владивосток).
      АВАР: Бобровский Ян Александрович (Санкт-Петербург).
    • Приветствуем всех любителей футбола! В тринадцатом туре чемпионата России "Ростов" сыграет в Ростов-на-Дону с грозненским "Ахматом". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Ростов.
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      1.68 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 128
    Ростов 85.2% (109)
    X 7% (9)
    Ахмат 7.8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Ахмат
    1.83
    4.90
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    4.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 0:0 Ахмат

    Исход игры
    Ростов
    85.2% (109)
    Ничья
    7% (9)
    Ахмат
    7.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (66)
    Меньше
    41.07% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (72)
    Нет
    35.71% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    40.6% (52)
    1:0 Ростов
    20.3% (26)
    2:0 Ростов
    9.4% (12)
    3:1 Ростов
    7.8% (10)
    1:1 Ничья
    5.5% (7)
    3:2 Ростов
    1.6% (2)
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