Евгений Чернов на левом фланге подхватил мяч у Мохаммада Мохебби, но не сумел добиться аута для "Ростова" в противостоянии с Турпалом-Али Ибишевым. Аут есть, но он в пользу "Ахмата".

Роналдо нарушил правила справа в чужой штрафной площади, уронив на газон Александра Жирова.

Небольшая стычка возникла. Родриго Саравия был крайне недоволен чем-то. Посмотрим, как судьи разрулят.

Лечи Садулаев упал на газон в атаке на левом фланге после контакта с Родриго Саравией. Потом Роналдо попытался выбить мяч из-под контроля Садулаева. Саравия стал высказывать свои претензии. Штрафной удар для "Ахмата".

Арсен Адамов попробовал прострелить с правой стороны с игры в атаке "Ахмата", а мяч срикошетил от Данила Глебова на угловой.

Теперь Надер Гандри лежит на газоне. Его увлек туда Мохаммад Мохебби, обхвативший соперника во время подачи "Ахматом" штрафного удара с левого фланга. А не пенальти ли это?

Медицинская помощь потребовалась защитнику "Ахмата" Надеру Гандри. А пенальти нет.

Лечи Садулаев пробил по воротам хозяйской команды из-за пределов штрафной площади, и мяч намертво забрал Хидает Ханкич.

Лечи Садулаев с левой стороны отдал поперечный пас Даниилу Уткину, потерявшему мяч перед чужой штрафной площадью.

Даже победа в сегодняшнем матче не позволит "Ахмату" покинуть зону вылета, слишком много очков уже потеряла команда из Грозного.

Максим Самородов слегка вошёл в чужую штрафную площадь по зоне левого полуфланга и нанёс удар, который заблокировал Максим Осипенко.

Победа же "Ростова" поможет ему подобраться на расстояние трёх очков к "Спартаку", который пока ещё не сыграл в этом туре с "Пари НН".

Исмаэл Силва ошибся в переводе мяча на правый фланг - получилось в аут, за боковую линию. Крайне недоволен в технической зоне Сергей Ташуев.

Данил Глебов подскочил на левый фланг на чужой половине поля, чтобы там нарушить правила на сопернике, ударить того по ноге.

"Ахмат" играет первым номером. Валерию Карпину тоже наверняка вряд ли нравится происходящее на поле.

17' Хорен Байрамян забросил мяч в чужую штрафную площадь из зоны левого инсайда, а Николай Комличенко неуклюже ударил головой и не попал в левый угол.

16' Максим Самородов скинул мяч под удар Лечи Садулаеву, который с левого полуфланга кручёным способом пробил к дальнему углу в руки Хидаета Ханкича.

15' Обратно вернулся мяч к Лечи Садулаеву, но так и не удалось ему обострить в создавшейся ситуации.

15' "Ахмат" увяз в атаке на левом фланге. Лечи Садулаев всё-таки навесил, а Максим Осипенко вынес мяч.

13' Есть удар по чужим воротам от Николая Комличенко с правого полуфланга ногой после скидки головой от Роналдо. Мяч пришёл в рук Гиорги Шелии.

12' Илья Вахания пробовал сделать доставку с правого фланга, а Лечи Садулаев заблокировал мяч в аут.

11' Дарко Тодорович сфолил в центральной трети поля, вцепившись в Роналдо, и сам же рухнул на газон.

11' Дарко Тодорович упал на газон перед чужой штрафной площадью - судейский свисток промолчал.

10' Плотно контролирует мяч "Ахмат" в середине поля, но ростовчане расставились нужным образом в обороне.