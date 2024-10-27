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Тур: 2. Стадион: .
Окленд ФК
0:0
Первый тайм: 15'
ФК Сидней
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Окленд ФК
Ничья
ФК Сидней
2.85
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3.70
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2.35
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Паульсен
Алекс
2
Сакаи
Хироки
23
Даниель
Холл
4
Пейнаккер
Нандо
15
Де
Врис
Фрэнсис
27
Роджерсон
Логан
28
Luis
Gallegos
6
Верстрате
Луи
14
Гиллион
Лиам
7
Ховьесон
Кэмерон
10
Май
Гильермо
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
5
Hayden
Matthews
41
Alexandar
Popovic
4
Кортни-Перкинс
Джордан
6
Corey
Hollman
15
Сена
Лео
10
Лолли
Джо
8
Уахим
Анас
17
Касерес
Энтони
9
Климала
Патрик
Окленд ФК
ФК Сидней

Бомбардиры внутри турнира

Окленд ФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджерсон Логан 1 0.5
Де Врис Фрэнсис 0 0
ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климала Патрик 1 0.5
Лолли Джо 1 0.5
Hayden Matthews 0 0

Карточки

Окленд ФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Луи 1 0
ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берджесс Макс 0 1
Коста Дуглас 1 0
Грант Райан 1 0
Рэдмейн Эндрю 1 0
Климала Патрик 1 0
Alexandar Popovic 1 0

Результаты матчей

Окленд ФК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Сидней
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Окленд ФК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Сидней
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Окленд ФК
(2 матча)
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 поражение
Окленд ФК - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2
ФК Сидней
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санфречче Хиросима - ФК Сидней 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Кайя - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Истерн СК 5:0
Оаклей Каннонс - ФК Сидней 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3

Результаты матчей

Окленд ФК
ФК Сидней

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Окленд ФК
ФК Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Окленд ФК
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Веллингтон Феникс
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
ФК Сидней
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
6.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Централ Кост Маринерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
3.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФК Сидней
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Перт Глори
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
ФК Сидней
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Веллингтон Феникс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ньюкасл Джетс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Окленд ФК
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 6 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 3 (1)
Ньюкасл Джетс Eli Adams 2
Макартур Jake Hollman 1 (2)
Макартур Jed Drew 1 (2)
Мельбурн Виктори Вергос Николаос 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Ньюкасл Джетс Thomas Aquilina 2
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1
Мельбурн Сити Джегго Джеймс 1
ФК Сидней Берджесс Макс 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Окленд ФК
Ничья
ФК Сидней
2.85
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3.70
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2.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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