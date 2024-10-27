Тур: 2. Стадион: Go Media Stadium.
0'
24' Желтая карточкаLuis Gallegos
61' Желтая карточкаРоджерсон Логан
67' Желтая карточкаГрант Райан
78' Желтая карточкаДаниель Холл
1:0
90' ГолПейнаккер Нандо
90'+10
Ход матча
24'
35'
61'
67'
78'
90'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Даниель
Холл
14
Гиллион
Лиам
10
Май
Гильермо
23
Грант
Райан
15
Сена
Лео
10
Лолли
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гиллион ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Май ГильермоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Корика Стив
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Сена ЛеоПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
-
33 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
Бомбардиры внутри турнира
Окленд ФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджерсон Логан
|1
|0.5
|Пейнаккер Нандо
|1
|0.5
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климала Патрик
|1
|0.5
|Лолли Джо
|1
|0.5
|Hayden Matthews
|0
|0
Карточки
Окленд ФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниель Холл
|1
|0
|Luis Gallegos
|1
|0
|Роджерсон Логан
|1
|0
|Верстрате Луи
|1
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грант Райан
|2
|0
|Берджесс Макс
|0
|1
|Коста Дуглас
|1
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Alexandar Popovic
|1
|0
Результаты матчей
Окленд ФК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФК Сидней
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Окленд ФК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФК Сидней
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Окленд ФК
(2 матча)
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 поражение
ФК Сидней
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санфречче Хиросима - ФК Сидней 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Кайя - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Истерн СК 5:0
Оаклей Каннонс - ФК Сидней 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3
Результаты матчей
Окленд ФК
ФК Сидней
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Окленд ФК
ФК Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Макартур
|Яколиш Марин
|3 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Eli Adams
|2
|Макартур
|Jake Hollman
|1 (2)
|Макартур
|Jed Drew
|1 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|1 (1)
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2
|Мельбурн Сити
|Угаркович Стивен
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|2
|Ньюкасл Джетс
|Thomas Aquilina
|2
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1