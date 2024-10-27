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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Окленд ФК
1:0
Конец матча
ФК Сидней
0'
24' Желтая карточка
Luis Gallegos
61' Желтая карточка
Роджерсон Логан
67' Желтая карточка
Грант Райан
78' Желтая карточка
Даниель Холл
1:0
90' Гол
Пейнаккер Нандо
90'+10
12
Паульсен
Алекс
2
Сакаи
Хироки
23
Даниель
Холл
4
Пейнаккер
Нандо
15
Де
Врис
Фрэнсис
27
Роджерсон
Логан
28
Luis
Gallegos
6
Верстрате
Луи
14
Гиллион
Лиам
7
Ховьесон
Кэмерон
10
Май
Гильермо
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
5
Hayden
Matthews
41
Alexandar
Popovic
4
Кортни-Перкинс
Джордан
6
Corey
Hollman
15
Сена
Лео
10
Лолли
Джо
8
Уахим
Анас
17
Касерес
Энтони
9
Климала
Патрик
Окленд ФК
ФК Сидней

Бомбардиры внутри турнира

Окленд ФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджерсон Логан 1 0.5
Пейнаккер Нандо 1 0.5
Бриммер Джейк 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климала Патрик 1 0.5
Лолли Джо 1 0.5
Hayden Matthews 0 0

Карточки

Окленд ФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниель Холл 1 0
Luis Gallegos 1 0
Роджерсон Логан 1 0
Верстрате Луи 1 0
ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грант Райан 2 0
Берджесс Макс 0 1
Коста Дуглас 1 0
Рэдмейн Эндрю 1 0
Климала Патрик 1 0
Alexandar Popovic 1 0

Результаты матчей

Окленд ФК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФК Сидней
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Окленд ФК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФК Сидней
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Окленд ФК
(2 матча)
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 поражение
Окленд ФК - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2
ФК Сидней
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санфречче Хиросима - ФК Сидней 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Кайя - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Истерн СК 5:0
Оаклей Каннонс - ФК Сидней 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3

Результаты матчей

Окленд ФК
ФК Сидней

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Окленд ФК
ФК Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Веллингтон Феникс
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
5.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
ФК Сидней
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Вестерн Юнайтед
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Централ Кост Маринерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
3.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Вестерн Юнайтед
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Перт Глори
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Веллингтон Феникс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ньюкасл Джетс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ФК Сидней
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вестерн Юнайтед
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Окленд ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 6 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 3 (1)
Ньюкасл Джетс Eli Adams 2
Макартур Jake Hollman 1 (2)
Макартур Jed Drew 1 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Сидней Грант Райан 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 2
Ньюкасл Джетс Thomas Aquilina 2
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Лолли Джо уходит с поля. Вуд Патрик выходит вместо него
    • 24'
      Луис Фелипе Гальегос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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