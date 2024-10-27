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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
1:1
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
0:1
14' Гол
Боррьелло Брендон
17' Желтая карточка
Имаи Томоки
26' Желтая карточка
Клеур Габриэль
29' Желтая карточка
Боррьелло Брендон
1:1
48' Гол
Ибусуки Хироси
90'+4
33
Саттон
Мэттью
13
Расселл
Тэйт
6
Имаи
Томоки
30
Dylan
Leonard
29
Charbel
Shamoon
77
Дандзаки
Рику
32
Тергейт
Ангус
21
Паскуали
Себастьян
10
Matthew
Grimaldi
9
Ибусуки
Хироси
5
Oli
Lavale
40
Tristan
Vidackovic
2
Клеур
Габриэль
8
Чжон
Тхэ-Ук
4
Бонетиг
Алекс
19
Клисби
Джек
14
Миланович
Николас
25
Бриллант
Джошуа
18
Пристман
Оскар
23
Краев
Божидар
64
Мата
Хуан
26
Боррьелло
Брендон
Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

1:3
0:1
5:0
1:0
1:0
3:2
0:1
5:0
0:1
5:3
1:1
2:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
0.83

Среднее время на гол

49
108

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
1.33

Среднее время на гол

41
67

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

2
1.08

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

45
83

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 1 0.5
Тергейт Ангус 1 0.5
Noah Botic 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррьелло Брендон 1 0.5
Aydan Hammond 1 0.5
Миланович Николас 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имаи Томоки 1 0
Паскуали Себастьян 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клеур Габриэль 2 0
Боррьелло Брендон 1 0
Миланович Николас 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Джордж Кросс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Лайонз - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2
Брисбен Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Веллингтон Феникс
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
5.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
ФК Сидней
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Вестерн Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Централ Кост Маринерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
3.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Перт Глори
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Веллингтон Феникс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ньюкасл Джетс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ФК Сидней
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Окленд ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 6 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 3 (1)
Ньюкасл Джетс Eli Adams 2
Макартур Jake Hollman 1 (2)
Макартур Jed Drew 1 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Сидней Грант Райан 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 2
Ньюкасл Джетс Thomas Aquilina 2
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1
Весь список
  • 59'
    Oli Lavale уходит с поля. Ноа Ботич выходит вместо него
  • 59'
    Паскуали Себастьян уходит с поля. Rhys Bozinovski выходит вместо него
  • 48'
    Г О О О О Л - Ибусуки Хироси бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Боррьелло Брендон получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Клеур Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Имаи Томоки получил желтую карточку от судьи
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