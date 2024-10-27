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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 28. Стадион: .
АИК
2:1
Конец матча
Эльфсборг
0'
1:0
2' Гол
Питтас Яннис
2:0
68' Гол
Беширович Дино
71' Желтая карточка
Оума Тимоти
2:1
82' Пенальти
Хедлунд Симон
90' Желтая карточка
Эд Эскил
90'+7

Ход матча

2'
Питтас Яннис
(Валакари Онни)
1:0
66'
 
Кайб Рами
Хульт Никлас
68'
Беширович Дино
2:0
71'
 
Оума Тимоти
74'
 
Рапп Готтфрид
Зенели Арбер
74'
 
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Хенрикссон Густав
74'
 
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
Байду Майкл
76'
Фака Ахмад
Беширович Дино
 
81'
 
Эстман Лео
Хольтен Эмиль
82'
2:1
Хедлунд Симон
86'
Гвидетти Йон
Питтас Яннис
 
90'
Stanley Wilson
Салетрос Антон
 
90'
Эд Эскил
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
3
Ишервуд
Томас
2
Эд
Эскил
8
Валакари
Онни
24
Lamine
Dabo
7
Салетрос
Антон
19
Беширович
Дино
28
Питтас
Яннис
10
Целина
Берсант
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
29
Ибрахим
Бухари
15
Хедлунд
Симон
16
Оума
Тимоти
10
Байду
Майкл
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
12
Хольтен
Эмиль
9
Зенели
Арбер
АИК
4-3-3
Эльфсборг
3-4-3

История личных встреч

АИК
Эльфсборг

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 9 побед

36 матчей

38.9%
30.6%
30.5%
14 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
38.9%
36.1%
9 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.1%
38.9%
25%
13 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

А
6:1
А
3:0
А
1:2
А
0:1
А
2:2
А
2:4
А
1:0
ТМК
0:2
ТМК
1:0
А
2:2
А
1:2
А
1:1
А
3:0
А
1:0
А
0:0
А
5:2
А
1:2
А
2:2
А
2:1
А
4:2
А
3:2
А
1:1
А
2:1
ТМС
2:1
А
2:1
А
2:2
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
2:2
А
2:0
А
4:0
А
0:0
А
0:0
А
0:2
А
3:0

Голы

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.56
1.28

Среднее время на гол

57
70

Всего голов

35
17

Голов в среднем за матч

1.94
0.94

Среднее время на гол

46
95

Всего голов

63
40

Голов в среднем за матч

1.75
1.11

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

51
81

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 12 0.43
Модесто Руй 6 0.21
Беширович Дино 5 0.18
Целина Берсант 4 0.14
Хансен Беньямин 3 0.11
Салетрос Антон 2 0.07
Исмаила Кулибали 2 0.07
Тюкосен Мадс 1 0.04
Валакари Онни 1 0.04
Фараж Омар 1 0.04
Гвидетти Йон 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Abdihakin Ali 1 0.04
Taha Ayari 0 0
Lamine Dabo 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 10 (1) 0.36
Хедлунд Симон 7 (1) 0.25
Зенели Арбер 5 0.18
Касем Ахмед 5 (1) 0.18
Абдулаи Джалал 5 0.18
Фрик Пер 3 0.11
Йегбе Терри 3 0.11
Хольмен Себастьян 2 0.07
Хольтен Эмиль 2 0.07
Зенели Бесфорт 1 0.04
Оума Тимоти 1 0.04
Ларссон Йохан 1 0.04
Кайб Рами 1 0.04
Седерберг Ноа 1 0.04
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.04
Хульт Никлас 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Ибрахим Бухари 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 8 0
Тюкосен Мадс 4 2
Милошевич Александер 6 0
Салетрос Антон 4 0
Исмаила Кулибали 2 1
Целина Берсант 3 0
Lamine Dabo 3 0
Mikkjal Thomassen 1 1
Питтас Яннис 2 0
Эд Эскил 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Диавара Исмаэль 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Валакари Онни 1 0
Taha Ayari 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 7 0
Абдулаи Джалал 6 0
Касем Ахмед 4 1
Оума Тимоти 4 1
Байду Майкл 3 1
Хульт Никлас 4 0
Ибрахим Бухари 2 1
Йегбе Терри 2 1
Ларссон Йохан 3 0
Фрик Пер 3 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 3 0
Кайб Рами 2 0
Джебара Камиль 2 0
Зенели Бесфорт 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Бундгорд Маркус 1 0
Седерберг Ноа 1 0

Результаты матчей

АИК
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Эльфсборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

2
10
АИК
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Эльфсборг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

15
26
АИК
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Эльфсборг
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

17
36

Голы по времени матча

Забито

23
19
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
9%
3
16%
1-15
1
4%
4
21%
16-30
6
26%
3
16%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
6
26%
6
32%
76-90

Пропущено

15
29
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
13%
5
17%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
1
7%
5
17%
31-45
5
33%
4
14%
46-60
4
27%
8
28%
61-75
1
7%
4
14%
76-90

Забито

19
30
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
15 Не забивали 15
2
11%
6
20%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
3
16%
6
20%
31-45
5
26%
7
23%
46-60
5
26%
3
10%
61-75
2
11%
5
17%
76-90

Пропущено

22
17
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
6
27%
4
24%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
5
23%
4
24%
76-90

Забито

42
49
16 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 17
4 Не забивали 4
4
10%
9
18%
1-15
3
7%
7
14%
16-30
9
21%
9
18%
31-45
8
19%
8
16%
46-60
10
24%
5
10%
61-75
8
19%
11
22%
76-90

Пропущено

37
46
14 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 22
4
11%
6
13%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
6
16%
8
17%
31-45
11
30%
30%
8
17%
46-60
6
16%
11
24%
61-75
6
16%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Гётеборг - АИК 1:2 АИК - Вестерос 1:2 АИК - Хеккен 0:2 АИК - Хаммарбю 1:0
Сириус - АИК 0:1 Кальмар - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Вестерос - АИК 2:1 Вернаму - АИК 0:1 АИК - Броммапойкарна 2:1 Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Эльфсборг - Хеккен 1:3 Сириус - Эльфсборг 4:1 Эльфсборг - Рома 1:0
Кальмар - Эльфсборг 1:3 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1

Результаты матчей

АИК
Эльфсборг

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АИК
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
10
4
2
12
2.5
5
9
2
12
3.5
1
13
2
12
4.5
1
13
1
13
5.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
24
4
11
17
1.5
14
14
2
26
2.5
8
20
2
26
3.5
2
26
2
26
4.5
2
26
1
27
5.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 27 17 7 3 61 - 21 58
2.
Хаммарбю
 28 16 5 7 48 - 22 53
3.
АИК
 28 16 3 9 41 - 39 51
4.
Юргорден
 27 14 5 8 40 - 34 47
5.
Мьельбю
 28 13 7 8 42 - 34 46
6.
Хеккен
 0:0 28 12 7 9 53 - 47 43
7.
ГАИС
 28 12 6 10 32 - 32 42
8.
Эльфсборг
 28 12 5 11 51 - 44 41
9.
Сириус
 28 12 4 12 45 - 43 40
10.
Броммапойкарна
 28 8 10 10 45 - 50 34
11.
ИФК Норрчепинг
 28 8 7 13 34 - 54 31
12.
Гётеборг
 27 7 9 11 31 - 39 30
13.
Хальмстад
 0:0 28 8 4 16 29 - 45 28
14.
Вернаму
 28 6 9 13 29 - 40 27
15.
Кальмар
 28 7 5 16 36 - 57 26
16.
Вестерос
 27 5 5 17 24 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 5 34
2.
Хаммарбю
 14 9 3 2 28 - 10 30
3.
Мьельбю
 14 8 5 1 27 - 16 29
4.
АИК
 14 9 1 4 24 - 14 28
5.
ГАИС
 14 8 4 2 20 - 10 28
6.
Эльфсборг
 14 8 3 3 31 - 16 27
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 0:0 14 6 4 4 30 - 22 22
9.
Сириус
 14 6 2 6 26 - 21 20
10.
Хальмстад
 0:0 14 6 2 6 18 - 14 20
11.
ИФК Норрчепинг
 14 5 2 7 18 - 27 17
12.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 20 - 26 17
13.
Гётеборг
 14 3 5 6 13 - 19 14
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 14 2 3 9 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 14 8 1 5 24 - 21 25
2.
Мальмё
 14 6 6 2 27 - 16 24
3.
Хаммарбю
 14 7 2 5 20 - 12 23
4.
АИК
 14 7 2 5 17 - 25 23
5.
Хеккен
 0:0 14 6 3 5 23 - 25 21
6.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
7.
Вернаму
 14 4 6 4 15 - 13 18
8.
Мьельбю
 14 5 2 7 15 - 18 17
9.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 25 - 24 17
10.
Гётеборг
 13 4 4 5 18 - 20 16
11.
Кальмар
 14 4 3 7 18 - 28 15
12.
Эльфсборг
 14 4 2 8 20 - 28 14
13.
ГАИС
 14 4 2 8 12 - 22 14
14.
ИФК Норрчепинг
 14 3 5 6 16 - 27 14
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 0:0 14 2 2 10 11 - 31 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
АИК Питтас Яннис 12 (3)
Хаммарбю Бесара Нахир 11 (8)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Юргорден Сабович Бесард 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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