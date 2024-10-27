Тур: 28. Стадион: Строуберри Арена.
0'
1:0
2' ГолПиттас Яннис
2:0
68' ГолБеширович Дино
71' Желтая карточкаОума Тимоти
2:1
82' ПенальтиХедлунд Симон
90' Желтая карточкаЭд Эскил
90'+7
Ход матча
2'
1:0
68'
2:0
71'
82'
2:1
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
17
Тюкосен
Мадс
2
Эд
Эскил
24
Lamine
Dabo
28
Питтас
Яннис
16
Оума
Тимоти
10
Байду
Майкл
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Эд ЭскилЗащитник
- Полузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Фака АхмадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
10 Байду МайклПолузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
-
18 Касем АхмедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Эстман ЛеоНападающий
-
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
История личных встреч
АИК
Эльфсборг
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 9 побед
36 матчей
38.9%
30.6%
30.5%
14 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
38.9%
36.1%
9 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.1%
38.9%
25%
13 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.56
1.28
Среднее время на гол
57
70
Всего голов
35
17
Голов в среднем за матч
1.94
0.94
Среднее время на гол
46
95
Всего голов
63
40
Голов в среднем за матч
1.75
1.11
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
51
81
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|12
|0.43
|Модесто Руй
|6
|0.21
|Беширович Дино
|5
|0.18
|Целина Берсант
|4
|0.14
|Хансен Беньямин
|3
|0.11
|Салетрос Антон
|2
|0.07
|Исмаила Кулибали
|2
|0.07
|Тюкосен Мадс
|1
|0.04
|Валакари Онни
|1
|0.04
|Фараж Омар
|1
|0.04
|Гвидетти Йон
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Abdihakin Ali
|1
|0.04
|Taha Ayari
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|10 (1)
|0.36
|Хедлунд Симон
|7 (1)
|0.25
|Зенели Арбер
|5
|0.18
|Касем Ахмед
|5 (1)
|0.18
|Абдулаи Джалал
|5
|0.18
|Фрик Пер
|3
|0.11
|Йегбе Терри
|3
|0.11
|Хольмен Себастьян
|2
|0.07
|Хольтен Эмиль
|2
|0.07
|Зенели Бесфорт
|1
|0.04
|Оума Тимоти
|1
|0.04
|Ларссон Йохан
|1
|0.04
|Кайб Рами
|1
|0.04
|Седерберг Ноа
|1
|0.04
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.04
|Хульт Никлас
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Хенрикссон Густав
|0
|0
|Ибрахим Бухари
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|8
|0
|Тюкосен Мадс
|4
|2
|Милошевич Александер
|6
|0
|Салетрос Антон
|4
|0
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Целина Берсант
|3
|0
|Lamine Dabo
|3
|0
|Mikkjal Thomassen
|1
|1
|Питтас Яннис
|2
|0
|Эд Эскил
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Диавара Исмаэль
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Валакари Онни
|1
|0
|Taha Ayari
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|7
|0
|Абдулаи Джалал
|6
|0
|Касем Ахмед
|4
|1
|Оума Тимоти
|4
|1
|Байду Майкл
|3
|1
|Хульт Никлас
|4
|0
|Ибрахим Бухари
|2
|1
|Йегбе Терри
|2
|1
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Фрик Пер
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Джебара Камиль
|2
|0
|Зенели Бесфорт
|2
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Бундгорд Маркус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
Результаты матчей
АИК
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Эльфсборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
2
10
АИК
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Эльфсборг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
15
26
АИК
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Эльфсборг
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
24
11
Упущенные победы
17
36
Голы по времени матча
Забито
23
19
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
9%
3
16%
1-15
1
4%
4
21%
16-30
6
26%
3
16%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
6
26%
6
32%
76-90
Пропущено
15
29
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
13%
5
17%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
1
7%
5
17%
31-45
5
33%
4
14%
46-60
4
27%
8
28%
61-75
1
7%
4
14%
76-90
Забито
19
30
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
15 Не забивали 15
2
11%
6
20%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
3
16%
6
20%
31-45
5
26%
7
23%
46-60
5
26%
3
10%
61-75
2
11%
5
17%
76-90
Пропущено
22
17
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
6
27%
4
24%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
5
23%
4
24%
76-90
Забито
42
49
16 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 17
4 Не забивали 4
4
10%
9
18%
1-15
3
7%
7
14%
16-30
9
21%
9
18%
31-45
8
19%
8
16%
46-60
10
24%
5
10%
61-75
8
19%
11
22%
76-90
Пропущено
37
46
14 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 22
4
11%
6
13%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
6
16%
8
17%
31-45
11
30%
30%
8
17%
46-60
6
16%
11
24%
61-75
6
16%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Гётеборг - АИК 1:2 АИК - Вестерос 1:2 АИК - Хеккен 0:2 АИК - Хаммарбю 1:0
Сириус - АИК 0:1 Кальмар - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Вестерос - АИК 2:1 Вернаму - АИК 0:1 АИК - Броммапойкарна 2:1 Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Эльфсборг - Хеккен 1:3 Сириус - Эльфсборг 4:1 Эльфсборг - Рома 1:0
Кальмар - Эльфсборг 1:3 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1
Результаты матчей
АИК
Эльфсборг
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АИК
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
68
104
212
59
212
113
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
59
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
244
1117
1414
226
820
226
226
226
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|7
|3
|61 - 21
|58
|2.
|28
|16
|5
|7
|48 - 22
|53
|3.
|28
|16
|3
|9
|41 - 39
|51
|4.
|27
|14
|5
|8
|40 - 34
|47
|5.
|28
|13
|7
|8
|42 - 34
|46
|6.
|0:0
|28
|12
|7
|9
|53 - 47
|43
|7.
|28
|12
|6
|10
|32 - 32
|42
|8.
|28
|12
|5
|11
|51 - 44
|41
|9.
|28
|12
|4
|12
|45 - 43
|40
|10.
|28
|8
|10
|10
|45 - 50
|34
|11.
|28
|8
|7
|13
|34 - 54
|31
|12.
|27
|7
|9
|11
|31 - 39
|30
|13.
|0:0
|28
|8
|4
|16
|29 - 45
|28
|14.
|28
|6
|9
|13
|29 - 40
|27
|15.
|28
|7
|5
|16
|36 - 57
|26
|16.
|27
|5
|5
|17
|24 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|34 - 5
|34
|2.
|14
|9
|3
|2
|28 - 10
|30
|3.
|14
|8
|5
|1
|27 - 16
|29
|4.
|14
|9
|1
|4
|24 - 14
|28
|5.
|14
|8
|4
|2
|20 - 10
|28
|6.
|14
|8
|3
|3
|31 - 16
|27
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|8.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|30 - 22
|22
|9.
|14
|6
|2
|6
|26 - 21
|20
|10.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|18 - 14
|20
|11.
|14
|5
|2
|7
|18 - 27
|17
|12.
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|13.
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|14.
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|15.
|14
|3
|2
|9
|18 - 29
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|14 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|1
|5
|24 - 21
|25
|2.
|14
|6
|6
|2
|27 - 16
|24
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 12
|23
|4.
|14
|7
|2
|5
|17 - 25
|23
|5.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|23 - 25
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|7.
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|8.
|14
|5
|2
|7
|15 - 18
|17
|9.
|14
|4
|5
|5
|25 - 24
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|11.
|14
|4
|3
|7
|18 - 28
|15
|12.
|14
|4
|2
|8
|20 - 28
|14
|13.
|14
|4
|2
|8
|12 - 22
|14
|14.
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|15.
|13
|2
|2
|9
|10 - 19
|8
|16.
|0:0
|14
|2
|2
|10
|11 - 31
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|АИК
|Питтас Яннис
|12 (3)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (8)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8