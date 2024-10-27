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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 28. Стадион: .
Вернаму
1:2
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
0:1
25' Гол
Нюман Кристоффер
34' Желтая карточка
Ле Ру Люк
0:2
59' Гол
Траустасон Арнор
77' Желтая карточка
Моберг-Карлссон Давид
78' Желтая карточка
Штайнвендер Михаэль
1:2
86' Гол
Samuel Kotto
90' Желтая карточка
Салихович Дино
90' Желтая карточка
Ture Sandberg
90'+8
39
Андерссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
15
Штайнвендер
Михаэль
23
Samuel
Kotto
24
Грозданич
Эмин
21
Ле
Ру
Люк
11
Оливейра
Вендерсон
16
Albin
Lohikangas
28
Frank
Junior
Adjei
22
Терн
Симон
14
Энгвалль
Густав
91
Нильссон
Давид
16
Салихович
Дино
4
Amadeus
Soegaard
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
9
Траустасон
Арнор
7
Ортмарк
Якоб
23
Моберг-Карлссон
Давид
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
37
Moutaz
Neffati
5
Нюман
Кристоффер
Вернаму
4-3-3
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

Вернаму
ИФК Норрчепинг

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

А
0:4
ТМК
1:1
А
2:1
А
2:1
А
1:1
А
2:0
К
3:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.25
Зелькович Айдин 7 (3) 0.25
Энгвалль Густав 3 0.11
Берг Виктор 2 0.07
Терн Симон 2 0.07
Ларссон Виктор 2 0.07
Юханссон Карл 1 0.04
Оливейра Вендерсон 1 0.04
Hampus Naesstroem 1 0.04
Ле Ру Люк 1 0.04
Штайнвендер Михаэль 1 0.04
Samuel Kotto 1 0.04
Frank Junior Adjei 0 0
Грозданич Эмин 0 0
Перссон Йоэль 0 0
Аль-Салхади Мохаммад 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 11 0.39
Траустасон Арнор 6 0.21
Прица Тим 4 0.14
Сигюргейрссон Исак 4 0.14
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 0.14
Бьёрк Карл 1 0.04
Kevin Jansson 1 0.04
Ture Sandberg 1 0.04
Моберг-Карлссон Давид 1 0.04
Лушаку Исмет 1 0.04
Moutaz Neffati 0 0
Ватсон Макс 0 0
Шабани Лаорент 0 0
Нильссон Давид 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Хазени Кристоффер 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Вендерсон 6 0
Frank Junior Adjei 6 0
Энгвалль Густав 4 0
Samuel Kotto 4 0
Albin Lohikangas 3 0
Штайнвендер Михаэль 3 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Бастос Марко 2 0
Зелькович Айдин 2 0
Ле Ру Люк 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Юханссон Карл 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Аль-Салхади Мохаммад 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ватсон Макс 5 0
Daniel Eid 5 0
Прица Тим 4 0
Каллей Яхья 4 0
Бьёрк Карл 3 0
Лушаку Исмет 3 0
Kevin Jansson 3 0
Салихович Дино 3 0
Сисей Йеспер 3 0
Нюман Кристоффер 2 0
Траустасон Арнор 2 0
Нильссон Давид 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Moutaz Neffati 2 0
Моберг-Карлссон Давид 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Ture Sandberg 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

Вернаму
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
ИФК Норрчепинг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

11
11
Вернаму
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
20

Упущенные победы

14
14
Вернаму
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
ИФК Норрчепинг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

7
22

Упущенные победы

25
25

Голы по времени матча

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
4
27%
8
50%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
1
6%
76-90

Пропущено

26
27
16 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
8
31%
5
19%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
5
19%
5
19%
31-45
2
8%
3
11%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
5
19%
6
22%
76-90

Забито

15
18
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 17
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
4
27%
6
33%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Пропущено

13
27
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
15%
5
19%
1-15
4
31%
4
15%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
1
8%
6
22%
46-60
4
31%
5
19%
61-75
1
8%
3
11%
76-90

Забито

30
34
10 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
4
13%
0
0%
1-15
1
3%
7
21%
16-30
5
17%
3
9%
31-45
8
27%
10
29%
29%
46-60
7
23%
8
24%
61-75
5
17%
6
18%
76-90

Пропущено

39
54
23 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
10
26%
10
19%
1-15
7
18%
8
15%
16-30
6
15%
9
17%
31-45
3
8%
9
17%
46-60
7
18%
9
17%
61-75
6
15%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ГАИС - Вернаму 0:0 Мальмё - Вернаму 1:1 Вернаму - Юргорден 1:1 Мьельбю - Вернаму 1:1
Вернаму - Вестерос 2:0 Кальмар - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 0:1 Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 0:2 ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0
Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1

Результаты матчей

Вернаму
ИФК Норрчепинг

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
4
1 раз 4%
1
15 раз 54%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вернаму
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
23
5
8
20
1.5
8
20
1
27
2.5
2
26
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 27 17 7 3 61 - 21 58
2.
Хаммарбю
 28 16 5 7 48 - 22 53
3.
АИК
 28 16 3 9 41 - 39 51
4.
Юргорден
 27 14 5 8 40 - 34 47
5.
Мьельбю
 28 13 7 8 42 - 34 46
6.
Хеккен
 0:0 28 12 7 9 53 - 47 43
7.
ГАИС
 28 12 6 10 32 - 32 42
8.
Эльфсборг
 28 12 5 11 51 - 44 41
9.
Сириус
 28 12 4 12 45 - 43 40
10.
Броммапойкарна
 28 8 10 10 45 - 50 34
11.
ИФК Норрчепинг
 28 8 7 13 34 - 54 31
12.
Гётеборг
 27 7 9 11 31 - 39 30
13.
Хальмстад
 0:0 28 8 4 16 29 - 45 28
14.
Вернаму
 28 6 9 13 29 - 40 27
15.
Кальмар
 28 7 5 16 36 - 57 26
16.
Вестерос
 27 5 5 17 24 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 5 34
2.
Хаммарбю
 14 9 3 2 28 - 10 30
3.
Мьельбю
 14 8 5 1 27 - 16 29
4.
АИК
 14 9 1 4 24 - 14 28
5.
ГАИС
 14 8 4 2 20 - 10 28
6.
Эльфсборг
 14 8 3 3 31 - 16 27
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 0:0 14 6 4 4 30 - 22 22
9.
Сириус
 14 6 2 6 26 - 21 20
10.
Хальмстад
 0:0 14 6 2 6 18 - 14 20
11.
ИФК Норрчепинг
 14 5 2 7 18 - 27 17
12.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 20 - 26 17
13.
Гётеборг
 14 3 5 6 13 - 19 14
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 14 2 3 9 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 14 8 1 5 24 - 21 25
2.
Мальмё
 14 6 6 2 27 - 16 24
3.
Хаммарбю
 14 7 2 5 20 - 12 23
4.
АИК
 14 7 2 5 17 - 25 23
5.
Хеккен
 0:0 14 6 3 5 23 - 25 21
6.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
7.
Вернаму
 14 4 6 4 15 - 13 18
8.
Мьельбю
 14 5 2 7 15 - 18 17
9.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 25 - 24 17
10.
Гётеборг
 13 4 4 5 18 - 20 16
11.
Кальмар
 14 4 3 7 18 - 28 15
12.
Эльфсборг
 14 4 2 8 20 - 28 14
13.
ГАИС
 14 4 2 8 12 - 22 14
14.
ИФК Норрчепинг
 14 3 5 6 16 - 27 14
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 0:0 14 2 2 10 11 - 31 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
АИК Питтас Яннис 12 (3)
Хаммарбю Бесара Нахир 11 (8)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Юргорден Сабович Бесард 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Ле Ру Люк получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Moutaz Neffati сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Нюман Кристоффер бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг онлайн

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