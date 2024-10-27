Тур: 28. Стадион: Финнведсваллен.
1:2
Конец матча
0'
0:1
25' ГолНюман Кристоффер
34' Желтая карточкаЛе Ру Люк
0:2
59' ГолТраустасон Арнор
77' Желтая карточкаМоберг-Карлссон Давид
78' Желтая карточкаШтайнвендер Михаэль
1:2
86' ГолSamuel Kotto
90' Желтая карточкаСалихович Дино
90' Желтая карточкаTure Sandberg
90'+8
Ход матча
25'
34'
59'
86'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
10 Угловые 1
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
23
Samuel
Kotto
21
Ле
Ру
Люк
22
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Samuel KottoЗащитник
- Защитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Терн СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ferran Sibila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Вернаму
ИФК Норрчепинг
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.25
|Зелькович Айдин
|7 (3)
|0.25
|Энгвалль Густав
|3
|0.11
|Берг Виктор
|2
|0.07
|Терн Симон
|2
|0.07
|Ларссон Виктор
|2
|0.07
|Юханссон Карл
|1
|0.04
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.04
|Hampus Naesstroem
|1
|0.04
|Ле Ру Люк
|1
|0.04
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0.04
|Samuel Kotto
|1
|0.04
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Грозданич Эмин
|0
|0
|Перссон Йоэль
|0
|0
|Аль-Салхади Мохаммад
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|11
|0.39
|Траустасон Арнор
|6
|0.21
|Прица Тим
|4
|0.14
|Сигюргейрссон Исак
|4
|0.14
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|0.14
|Бьёрк Карл
|1
|0.04
|Kevin Jansson
|1
|0.04
|Ture Sandberg
|1
|0.04
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0.04
|Лушаку Исмет
|1
|0.04
|Moutaz Neffati
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Шабани Лаорент
|0
|0
|Нильссон Давид
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Вендерсон
|6
|0
|Frank Junior Adjei
|6
|0
|Энгвалль Густав
|4
|0
|Samuel Kotto
|4
|0
|Albin Lohikangas
|3
|0
|Штайнвендер Михаэль
|3
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Бастос Марко
|2
|0
|Зелькович Айдин
|2
|0
|Ле Ру Люк
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Юханссон Карл
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Аль-Салхади Мохаммад
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ватсон Макс
|5
|0
|Daniel Eid
|5
|0
|Прица Тим
|4
|0
|Каллей Яхья
|4
|0
|Бьёрк Карл
|3
|0
|Лушаку Исмет
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Салихович Дино
|3
|0
|Сисей Йеспер
|3
|0
|Нюман Кристоффер
|2
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Нильссон Давид
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Moutaz Neffati
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Ture Sandberg
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
ИФК Норрчепинг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
11
11
Вернаму
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
20
Упущенные победы
14
14
Вернаму
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
ИФК Норрчепинг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
7
22
Упущенные победы
25
25
Голы по времени матча
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
4
27%
8
50%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
1
6%
76-90
Пропущено
26
27
16 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
8
31%
5
19%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
5
19%
5
19%
31-45
2
8%
3
11%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
5
19%
6
22%
76-90
Забито
15
18
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 17
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
4
27%
6
33%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Пропущено
13
27
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
15%
5
19%
1-15
4
31%
4
15%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
1
8%
6
22%
46-60
4
31%
5
19%
61-75
1
8%
3
11%
76-90
Забито
30
34
10 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
4
13%
0
0%
1-15
1
3%
7
21%
16-30
5
17%
3
9%
31-45
8
27%
10
29%
29%
46-60
7
23%
8
24%
61-75
5
17%
6
18%
76-90
Пропущено
39
54
23 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
10
26%
10
19%
1-15
7
18%
8
15%
16-30
6
15%
9
17%
31-45
3
8%
9
17%
46-60
7
18%
9
17%
61-75
6
15%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ГАИС - Вернаму 0:0 Мальмё - Вернаму 1:1 Вернаму - Юргорден 1:1 Мьельбю - Вернаму 1:1
Вернаму - Вестерос 2:0 Кальмар - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 0:1 Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 0:2 ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0
Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1
Результаты матчей
Вернаму
ИФК Норрчепинг
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
4
1 раз 4%
1
15 раз 54%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вернаму
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
410
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
410
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
235
820
820
127
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|7
|3
|61 - 21
|58
|2.
|28
|16
|5
|7
|48 - 22
|53
|3.
|28
|16
|3
|9
|41 - 39
|51
|4.
|27
|14
|5
|8
|40 - 34
|47
|5.
|28
|13
|7
|8
|42 - 34
|46
|6.
|0:0
|28
|12
|7
|9
|53 - 47
|43
|7.
|28
|12
|6
|10
|32 - 32
|42
|8.
|28
|12
|5
|11
|51 - 44
|41
|9.
|28
|12
|4
|12
|45 - 43
|40
|10.
|28
|8
|10
|10
|45 - 50
|34
|11.
|28
|8
|7
|13
|34 - 54
|31
|12.
|27
|7
|9
|11
|31 - 39
|30
|13.
|0:0
|28
|8
|4
|16
|29 - 45
|28
|14.
|28
|6
|9
|13
|29 - 40
|27
|15.
|28
|7
|5
|16
|36 - 57
|26
|16.
|27
|5
|5
|17
|24 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|34 - 5
|34
|2.
|14
|9
|3
|2
|28 - 10
|30
|3.
|14
|8
|5
|1
|27 - 16
|29
|4.
|14
|9
|1
|4
|24 - 14
|28
|5.
|14
|8
|4
|2
|20 - 10
|28
|6.
|14
|8
|3
|3
|31 - 16
|27
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|8.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|30 - 22
|22
|9.
|14
|6
|2
|6
|26 - 21
|20
|10.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|18 - 14
|20
|11.
|14
|5
|2
|7
|18 - 27
|17
|12.
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|13.
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|14.
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|15.
|14
|3
|2
|9
|18 - 29
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|14 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|1
|5
|24 - 21
|25
|2.
|14
|6
|6
|2
|27 - 16
|24
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 12
|23
|4.
|14
|7
|2
|5
|17 - 25
|23
|5.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|23 - 25
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|7.
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|8.
|14
|5
|2
|7
|15 - 18
|17
|9.
|14
|4
|5
|5
|25 - 24
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|11.
|14
|4
|3
|7
|18 - 28
|15
|12.
|14
|4
|2
|8
|20 - 28
|14
|13.
|14
|4
|2
|8
|12 - 22
|14
|14.
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|15.
|13
|2
|2
|9
|10 - 19
|8
|16.
|0:0
|14
|2
|2
|10
|11 - 31
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|АИК
|Питтас Яннис
|12 (3)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (8)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8