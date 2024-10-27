Тур: 9. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Кут Дэвид
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
26
Килман
Макс
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Килман МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пакета ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
39 Ирвинг ЭндиПолузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
-
36 Итан УитлиНападающий
- Нападающий
-
57 Флетчер ДжекНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
29 матчей
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 18 побед
41 матч
19.5%
19.5%
61%
8 побед 8 ничьих 25 побед
Первый тайм
22%
41.5%
36.5%
9 побед 17 ничьих 15 побед
Второй тайм
9.8%
46.3%
43.9%
4 победы 19 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
10
Голов в среднем за матч
1.42
0.45
Среднее время на гол
63
198
Всего голов
42
29
Голов в среднем за матч
1.91
1.53
Среднее время на гол
47
58
Всего голов
69
39
Голов в среднем за матч
1.68
0.95
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
53
94
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|2
|0.25
|Соучек Томаш
|2
|0.25
|Кудус Мохаммед
|2
|0.25
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.25
|Антонио Майкл
|1
|0.13
|Ингс Дэнни
|1
|0.13
|Килман Макс
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарначо Алехандро
|2
|0.25
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.13
|Диалло Амад
|1
|0.13
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.13
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.13
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.13
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соучек Томаш
|3
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Гидо Родригес
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Кудус Мохаммед
|0
|1
|Антонио Майкл
|1
|0
|Ирвинг Энди
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майну Кобби
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|1
|Эриксен Кристиан
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Де Лигт Маттейс
|1
|0
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
|Диалло Амад
|1
|0
|Гарначо Алехандро
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Вест Хэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
4
3
Вест Хэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
10
2
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
4
40%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
50%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
3
27%
2
29%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Пропущено
15
9
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
5
33%
1
11%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
4
44%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1
Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2
Результаты матчей
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:3
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
26
26
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 9
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|7.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 9
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 18
|13
|10.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|13.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 20
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|12 - 25
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 9
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|10.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 2
|6
|9.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|7
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брайтон
|Уэлбек Данни
|6 (1)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
|Кристал Пэлас
|Айю Джордан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Вест Хэм
6.8% (8)
Ничья
35.6% (42)
Манчестер Юнайтед
57.6% (68)
Тотал 2.5
Больше
56.64% (64)
Меньше
43.36% (49)
Обе команды забьют
Да
84.96% (96)
Нет
15.04% (17)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
39% (46)
1:1 Ничья
28% (33)
0:1 Манчестер Юнайтед
6.8% (8)
2:2 Ничья
5.9% (7)
0:2 Манчестер Юнайтед
4.2% (5)
2:1 Вест Хэм
3.4% (4)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.7% (2)
1:3 Манчестер Юнайтед
1.7% (2)
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