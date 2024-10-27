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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Вест Хэм
0:0
Первый тайм: 2'
Манчестер Юнайтед
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 117
Вест Хэм 6.8% (8)
X 35% (41)
Манчестер Юнайтед 58.1% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вест Хэм
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.70
3.75
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
29
Уан-Биссака
Аарон
15
Мавропанос
Константинос
26
Килман
Макс
33
Эмерсон
Палмиери
4
Солер
Карлос
24
Гидо
Родригес
19
Альварес
Эдсон
20
Боуэн
Джаррод
9
Антонио
Майкл
10
Пакета
Лукас
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
4
Де
Лигт
Маттейс
6
Мартинес
Лисандро
3
Мазрауи
Нуссаир
14
Эриксен
Кристиан
18
Каземиро
Карлос
10
Рэшфорд
Маркус
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
9
Хёйлунн
Расмус
Вест Хэм
4-3-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Вест Хэм
Манчестер Юнайтед

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

29 матчей

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 18 побед

41 матч

19.5%
19.5%
61%
8 побед 8 ничьих 25 побед

Первый тайм

22%
41.5%
36.5%
9 побед 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

9.8%
46.3%
43.9%
4 победы 19 ничьих 18 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
КЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:2
К
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
К
1:0
К
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
КC
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

27
10

Голов в среднем за матч

1.42
0.45

Среднее время на гол

63
198

Всего голов

42
29

Голов в среднем за матч

1.91
1.53

Среднее время на гол

47
58

Всего голов

69
39

Голов в среднем за матч

1.68
0.95

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

53
94

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 2 0.25
Соучек Томаш 2 0.25
Кудус Мохаммед 2 0.25
Пакета Лукас 2 (1) 0.25
Антонио Майкл 1 0.13
Ингс Дэнни 1 0.13
Килман Макс 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарначо Алехандро 2 0.25
Рэшфорд Маркус 1 0.13
Диалло Амад 1 0.13
Де Лигт Маттейс 1 0.13
Зиркзее Джошуа 1 0.13
Хёйлунн Расмус 1 0.13
Фернандеш Бруну 0 0
Далот Диогу 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соучек Томаш 3 0
Солер Карлос 3 0
Килман Макс 3 0
Гидо Родригес 2 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Пакета Лукас 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Кудус Мохаммед 0 1
Антонио Майкл 1 0
Ирвинг Энди 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майну Кобби 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Фернандеш Бруну 1 1
Эриксен Кристиан 2 0
Далот Диогу 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Эванс Джонни 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Де Лигт Маттейс 1 0
Мазрауи Нуссаир 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Диалло Амад 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Вест Хэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

4
3
Вест Хэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

10
2
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
4
40%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
50%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
3
27%
2
29%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90

Пропущено

15
9
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
5
33%
1
11%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
4
44%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1
Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2

Результаты матчей

Вест Хэм
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:3
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 2 0 20 - 9 23
2.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
3.
Астон Вилла
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
4.
Арсенал
 Заявка 8 5 2 1 15 - 8 17
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 4 4 1 11 - 7 16
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
7.
Челси
 0:0 Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
9.
Брентфорд
 Заявка 9 4 1 4 18 - 18 13
10.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 9 3 4 2 8 - 8 13
11.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
12.
Фулхэм
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
13.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
14.
Лестер
 Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
15.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 9 2 3 4 11 - 15 9
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
17.
Ипсвич
 Заявка 9 0 4 5 9 - 20 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 0 2 7 12 - 25 2
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 0 1 8 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
2.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
6.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
8.
Борнмут
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
9.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
10.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
12.
Челси
 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
15.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Челси
 0:0 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 2 6
9.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
10.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
14.
Лестер
 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
17.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Ноттингем Форест Вуд Крис 7
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брайтон Уэлбек Данни 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Кристал Пэлас Айю Джордан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • Первый тайм
  • 2'
    Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 2'
    Вест Хэм пытается что-то создать.
  • 1'
    Манчестер Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Манчестер Юнайтед контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Вест Хэм начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Вест Хэм
6.8% (8)
Ничья
35.6% (42)
Манчестер Юнайтед
57.6% (68)
Тотал 2.5
Больше
56.64% (64)
Меньше
43.36% (49)
Обе команды забьют
Да
84.96% (96)
Нет
15.04% (17)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
39% (46)
1:1 Ничья
28% (33)
0:1 Манчестер Юнайтед
6.8% (8)
2:2 Ничья
5.9% (7)
0:2 Манчестер Юнайтед
4.2% (5)
2:1 Вест Хэм
3.4% (4)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.7% (2)
1:3 Манчестер Юнайтед
1.7% (2)
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