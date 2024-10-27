Тур: 9. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Бонд Даррен
0:0
Первый тайм: 1'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
27
Чалоба
Трево
20
Уортон
Адам
10
Эзе
Эберечи
23
Порро
Педро
47
Мур
Мики
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
58 Кпорха КалебЗащитник
- Полузащитник
-
18 Камада ДаитиПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Мур МикиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
-
14 Грэй АрчиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вернер ТимоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
133.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед
24 матча
16.7%
12.5%
70.8%
4 победы 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
12.5%
66.7%
20.8%
3 победы 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
20.8%
62.5%
4 победы 5 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
0.92
0.25
Среднее время на гол
98
360
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.83
1.33
Среднее время на гол
49
67
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.38
0.79
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
65
113
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|0.25
|Эзе Эберечи
|1
|0.13
|Гехи Марк
|1
|0.13
|Лакруа Максанс
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|3
|0.38
|Джонсон Бреннан
|3
|0.38
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.25
|Соланке Доминик
|2
|0.25
|Кулушевски Деян
|2
|0.25
|Биссума Ив
|2
|0.25
|Ромеро Кристиан
|1
|0.13
|Порро Педро
|1
|0.13
|Сарр Пап Матар
|0
|0
|Ван де Вен Микки
|0
|0
|Вернер Тимо
|0
|0
|Удоджи Дестини
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Лерма Хефферсон
|3
|0
|Айю Джордан
|2
|0
|Камада Даити
|2
|0
|Муньос Даниэль
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Лакруа Максанс
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|3
|0
|Ван де Вен Микки
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Биссума Ив
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Удоджи Дестини
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Порро Педро
|1
|0
|Спенс Джед
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Тоттенхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Кристал Пэлас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
10
Кристал Пэлас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
13
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
4
57%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
4
16
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
1
25%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
50%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
25%
3
19%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
4
33%
5
45%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0
КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
17
53
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 9
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|7.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 9
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 18
|13
|10.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|13.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 20
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|12 - 25
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 9
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|10.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 2
|6
|9.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|7
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брайтон
|Уэлбек Данни
|6 (1)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
|Кристал Пэлас
|Айю Джордан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Тоттенхэм
Исход игры
Кристал Пэлас
0.9% (1)
Ничья
10.6% (12)
Тоттенхэм
88.5% (100)
Тотал 2.5
Больше
67.89% (74)
Меньше
32.11% (35)
Обе команды забьют
Да
72.48% (79)
Нет
27.52% (30)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
51.3% (58)
0:1 Тоттенхэм
12.4% (14)
0:2 Тоттенхэм
10.6% (12)
1:3 Тоттенхэм
7.1% (8)
1:1 Ничья
7.1% (8)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:3 Тоттенхэм
1.8% (2)
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