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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Бонд Даррен
Кристал Пэлас
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 41
Кристал Пэлас 2.4% (1)
X 12.2% (5)
Тоттенхэм 85.4% (35)
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Кристал Пэлас
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История личных встреч

Кристал Пэлас
Тоттенхэм

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
133.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

24 матча

16.7%
12.5%
70.8%
4 победы 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

12.5%
66.7%
20.8%
3 победы 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
20.8%
62.5%
4 победы 5 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

0.92
0.25

Среднее время на гол

98
360

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Среднее время на гол

49
67

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.38
0.79

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
113

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 2 (1) 0.25
Эзе Эберечи 1 0.13
Гехи Марк 1 0.13
Лакруа Максанс 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 3 0.38
Джонсон Бреннан 3 0.38
Мэддисон Джеймс 2 0.25
Соланке Доминик 2 0.25
Кулушевски Деян 2 0.25
Биссума Ив 2 0.25
Ромеро Кристиан 1 0.13
Порро Педро 1 0.13
Сарр Пап Матар 0 0
Ван де Вен Микки 0 0
Вернер Тимо 0 0
Удоджи Дестини 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хьюз Уилл 3 0
Лерма Хефферсон 3 0
Айю Джордан 2 0
Камада Даити 2 0
Муньос Даниэль 2 0
Андерсен Йоаким 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Лакруа Максанс 1 0
Нкетиа Эдди 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 3 0
Ван де Вен Микки 3 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Биссума Ив 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Удоджи Дестини 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Порро Педро 1 0
Спенс Джед 1 0
Джонсон Бреннан 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Тоттенхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Кристал Пэлас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
10
Кристал Пэлас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
4
57%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

4
16
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
1
25%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
50%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
25%
3
19%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
4
33%
5
45%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0
КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3
Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Тоттенхэм

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
2.
Манчестер Сити
 Заявка 8 6 2 0 19 - 9 20
3.
Арсенал
 Заявка 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Брайтон
 Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
6.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 17 - 10 14
7.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9.
Ньюкасл
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
13.
Брентфорд
 Заявка 8 3 1 4 14 - 15 10
14.
Лестер
 Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
15.
Вест Хэм
 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
17.
Ипсвич
 Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 8 0 1 7 6 - 18 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 0 1 7 10 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Брентфорд
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
7.
Борнмут
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8.
Ньюкасл
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
12.
Лестер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Лестер
 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
14.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (5)
Челси Джексон Николас 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Ипсвич Морси Сэм 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 53 минуты.

    Главный судья: Бонд Даррен

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    • Прогнозы 41
    Кристал Пэлас 2.4% (1)
    X 12.2% (5)
    Тоттенхэм 85.4% (35)
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    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Тоттенхэм
    4.20
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    4.15
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    1.88
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Тоттенхэм

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    2.4% (1)
    Ничья
    11.9% (5)
    Тоттенхэм
    85.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (28)
    Меньше
    30% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (30)
    Нет
    25% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    47.6% (20)
    0:2 Тоттенхэм
    14.3% (6)
    1:3 Тоттенхэм
    9.5% (4)
    0:1 Тоттенхэм
    7.1% (3)
    1:1 Ничья
    7.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
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