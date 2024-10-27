  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 28.
Эребру
0:1
Конец матча
Эстер
0'
24' Желтая карточка
Lukas Bergqvist
0:1
28' Гол
Сегер Давид
34' Желтая карточка
Бакман Виктор
68' Желтая карточка
Ясин Ахмед
75' Желтая карточка
Бергмарк-Виберг Адам
90' Красная карточка
Адольфссон Маттис
90'+12
1
Пальссон
Мальте
3
Oskar
Kaeck
4
Маккью
Эрик
15
Бергмарк
Никлас
11
Кроон
Самуэль
14
Hamse
Shagaxle
22
Шлаймон
Лукас
7
Elias
Barsoum
10
Бакман
Виктор
8
Саид
Мохаммед
99
Ясин
Ахмед
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
4
Хедлунд
Себастьян
21
Lukas
Bergqvist
9
Сёдерберг
Никлас
8
Kevin
Jansson
7
Сегер
Давид
19
Бергмарк-Виберг
Адам
20
Алиев
Алибек
18
Люнг
Даниэль
Эребру
4-4-2
Эстер
4-3-3

История личных встреч

Эребру
Эстер

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
150

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 12 (3) 0.43
Ясин Ахмед 3 0.11
Tobias Bjoernstad 2 0.07
Кроон Самуэль 2 0.07
Андерссон Эрик 2 0.07
Саид Мохаммед 2 0.07
Модиг Йеспер 1 0.04
Гваргис Питер 1 0.04
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.04
Бакман Виктор 1 0.04
Маккью Эрик 1 0.04
Крона Себастьян 1 0.04
Adam Bark 1 0.04
Elias Barsoum 1 0.04
Hamse Shagaxle 1 0.04
Шлаймон Лукас 0 0
Theodor Hansemon 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 10 0.36
Алиев Алибек 10 0.36
Люнг Даниэль 7 0.25
Родич Владимир 5 0.18
Сегер Давид 4 0.14
Мёрфельт Альбин 4 0.14
Lukas Bergqvist 2 0.07
Кричак Иван 2 0.07
Martin Hoel Andersen 1 0.04
Кусу Манассе 1 0.04
Theodor Johansson 1 0.04
Варманен Тату 0 0
Thorri Thorisson 0 0
Kevin Jansson 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккью Эрик 8 1
Вальгейрссон Вальгейр 9 0
Модиг Йеспер 4 1
Шлаймон Лукас 5 0
Крона Себастьян 3 1
Хольмберг Карл 4 0
Бергмарк Никлас 4 0
Бакман Виктор 4 0
Кроон Самуэль 3 0
Tobias Bjoernstad 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Ясин Ахмед 2 0
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Oskar Kaeck 2 0
Андерссон Эрик 1 0
Adam Bark 1 0
Elias Barsoum 1 0
Wessam Dukhan 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 5 2
Кричак Иван 7 0
Алиев Алибек 5 1
Кусу Манассе 5 0
Мёрфельт Альбин 4 0
Lukas Bergqvist 4 0
Варманен Тату 3 0
Kevin Jansson 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Родич Владимир 2 0
Хедлунд Себастьян 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Сегер Давид 2 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Бергмарк-Виберг Адам 1 0

Результаты матчей

Эребру
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Эстер
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

3
7
Эребру
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Эстер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

7
27
Эребру
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Эстер
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

10
34

Голы по времени матча

Забито

19
17
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
8
42%
2
12%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
3
16%
6
35%
76-90

Пропущено

12
15
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
6
50%
2
13%
76-90

Забито

13
30
4 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
1
8%
4
13%
1-15
1
8%
7
23%
16-30
2
15%
4
13%
31-45
2
15%
3
10%
46-60
2
15%
2
7%
61-75
5
38%
10
33%
76-90

Пропущено

22
14
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
7
32%
5
36%
76-90

Забито

32
47
9 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 6
2
6%
5
11%
1-15
3
9%
9
19%
16-30
4
13%
8
17%
31-45
10
31%
5
11%
46-60
5
16%
4
9%
61-75
8
25%
16
34%
76-90

Пропущено

34
29
11 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 18
2
6%
3
10%
1-15
4
12%
5
17%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
6
18%
4
14%
46-60
4
12%
6
21%
61-75
13
38%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Эребру 1:2 Варберг БоИС - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 1:0 Оддевольд - Эребру 0:0
Эребру - Сандвикен 1:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Сундсвалль 0:0 Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1
Эстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстер - Варберг БоИС 3:4 Оддевольд - Эстер 1:1 Эстер - Утсиктенс 5:2 Сундсвалль - Эстер 0:2
Эстер - Треллеборг 4:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1

Результаты матчей

Эребру
Эстер

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
0
6 раз 21%
4
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эребру
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
9
5
3
11
2.5
5
9
2
12
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
6
8
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
22
6
9
19
1.5
15
13
4
24
2.5
6
22
2
26
3.5
4
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 28 15 9 4 48 - 25 54
2.
Ландскруна
 28 14 6 8 45 - 30 48
3.
Эстер
 28 13 9 6 48 - 28 48
4.
Хельсинборг
 28 13 8 7 39 - 30 47
5.
Сандвикен
 28 12 7 9 47 - 37 43
6.
Браге
 28 11 7 10 29 - 26 40
7.
Треллеборг
 28 11 6 11 30 - 37 39
8.
Эргрюте
 28 10 8 10 46 - 41 38
9.
Утсиктенс
 28 10 8 10 36 - 36 38
10.
Эребру
 28 9 8 11 33 - 33 35
11.
Варберг БоИС
 28 8 9 11 43 - 43 33
12.
Оддевольд
 27 7 11 9 30 - 41 32
13.
Эстерсунд
 28 8 7 13 28 - 41 31
14.
Гефле
 28 7 8 13 35 - 51 29
15.
Сундсвалль
 28 7 7 14 24 - 39 28
16.
Сковде АИК
 27 5 8 14 20 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Сандвикен
 14 9 2 3 29 - 12 29
3.
Эстер
 14 8 4 2 30 - 14 28
4.
Ландскруна
 14 8 3 3 25 - 15 27
5.
Эребру
 14 7 4 3 20 - 11 25
6.
Эстерсунд
 14 7 4 3 18 - 16 25
7.
Треллеборг
 14 7 4 3 17 - 16 25
8.
Утсиктенс
 14 7 3 4 22 - 16 24
9.
Браге
 14 7 3 4 18 - 12 24
10.
Эргрюте
 14 6 3 5 28 - 22 21
11.
Хельсинборг
 14 5 6 3 16 - 13 21
12.
Гефле
 14 5 5 4 22 - 22 20
13.
Сундсвалль
 14 5 4 5 16 - 17 19
14.
Оддевольд
 13 4 6 3 14 - 17 18
15.
Варберг БоИС
 14 4 5 5 18 - 19 17
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 14 8 2 4 23 - 17 26
2.
Дегерфорс
 14 6 6 2 20 - 12 24
3.
Ландскруна
 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Эргрюте
 14 4 5 5 18 - 19 17
6.
Варберг БоИС
 14 4 4 6 25 - 24 16
7.
Браге
 14 4 4 6 11 - 14 16
8.
Треллеборг
 14 4 2 8 13 - 21 14
9.
Утсиктенс
 14 3 5 6 14 - 20 14
10.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
11.
Оддевольд
 14 3 5 6 16 - 24 14
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Эребру
 14 2 4 8 13 - 22 10
14.
Сундсвалль
 14 2 3 9 8 - 22 9
15.
Гефле
 14 2 3 9 13 - 29 9
16.
Эстерсунд
 14 1 3 10 10 - 25 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 13 (1)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Эргрюте Файе Абдулайе 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Бакман Виктор получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Варманен Тату сделал результативную передачу.
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    • 28'
      Г О О О О Л - Сегер Давид бьет в цель!
    • 24'
      Lukas Bergqvist получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эребру 0:1 Эстер онлайн

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