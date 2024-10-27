Тур: 28.
0'
24' Желтая карточкаLukas Bergqvist
0:1
28' ГолСегер Давид
34' Желтая карточкаБакман Виктор
68' Желтая карточкаЯсин Ахмед
75' Желтая карточкаБергмарк-Виберг Адам
90' Красная карточкаАдольфссон Маттис
90'+12
Ход матча
24'
28'
0:1
34'
68'
86'
99
Ясин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
19 Malik Mokede
-
-
28 Adam Bark
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Алиев АлибекНападающий
-
18 Люнг ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
История личных встреч
Эребру
Эстер
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.6
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
50
150
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|12 (3)
|0.43
|Ясин Ахмед
|3
|0.11
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.07
|Кроон Самуэль
|2
|0.07
|Андерссон Эрик
|2
|0.07
|Саид Мохаммед
|2
|0.07
|Модиг Йеспер
|1
|0.04
|Гваргис Питер
|1
|0.04
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.04
|Бакман Виктор
|1
|0.04
|Маккью Эрик
|1
|0.04
|Крона Себастьян
|1
|0.04
|Adam Bark
|1
|0.04
|Elias Barsoum
|1
|0.04
|Hamse Shagaxle
|1
|0.04
|Шлаймон Лукас
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|10
|0.36
|Алиев Алибек
|10
|0.36
|Люнг Даниэль
|7
|0.25
|Родич Владимир
|5
|0.18
|Сегер Давид
|4
|0.14
|Мёрфельт Альбин
|4
|0.14
|Lukas Bergqvist
|2
|0.07
|Кричак Иван
|2
|0.07
|Martin Hoel Andersen
|1
|0.04
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Theodor Johansson
|1
|0.04
|Варманен Тату
|0
|0
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Kevin Jansson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккью Эрик
|8
|1
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|0
|Модиг Йеспер
|4
|1
|Шлаймон Лукас
|5
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Хольмберг Карл
|4
|0
|Бергмарк Никлас
|4
|0
|Бакман Виктор
|4
|0
|Кроон Самуэль
|3
|0
|Tobias Bjoernstad
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Ясин Ахмед
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Oskar Kaeck
|2
|0
|Андерссон Эрик
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Elias Barsoum
|1
|0
|Wessam Dukhan
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|5
|2
|Кричак Иван
|7
|0
|Алиев Алибек
|5
|1
|Кусу Манассе
|5
|0
|Мёрфельт Альбин
|4
|0
|Lukas Bergqvist
|4
|0
|Варманен Тату
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хедлунд Себастьян
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Эстер
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
3
7
Эребру
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Эстер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
7
27
Эребру
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Эстер
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
10
34
Голы по времени матча
Забито
19
17
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
8
42%
2
12%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
3
16%
6
35%
76-90
Пропущено
12
15
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
6
50%
2
13%
76-90
Забито
13
30
4 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
1
8%
4
13%
1-15
1
8%
7
23%
16-30
2
15%
4
13%
31-45
2
15%
3
10%
46-60
2
15%
2
7%
61-75
5
38%
10
33%
76-90
Пропущено
22
14
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
7
32%
5
36%
76-90
Забито
32
47
9 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 6
2
6%
5
11%
1-15
3
9%
9
19%
16-30
4
13%
8
17%
31-45
10
31%
5
11%
46-60
5
16%
4
9%
61-75
8
25%
16
34%
76-90
Пропущено
34
29
11 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 18
2
6%
3
10%
1-15
4
12%
5
17%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
6
18%
4
14%
46-60
4
12%
6
21%
61-75
13
38%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Эребру 1:2 Варберг БоИС - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 1:0 Оддевольд - Эребру 0:0
Эребру - Сандвикен 1:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Сундсвалль 0:0 Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1
Эстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстер - Варберг БоИС 3:4 Оддевольд - Эстер 1:1 Эстер - Утсиктенс 5:2 Сундсвалль - Эстер 0:2
Эстер - Треллеборг 4:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1
Результаты матчей
Эребру
Эстер
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
0
6 раз 21%
4
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эребру
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
68
95
311
59
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
311
68
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
226
919
1513
424
622
226
424
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|13 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9