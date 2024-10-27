Тур: 9. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Хупер Саймон
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
29
Фофана
Уэсли
27
Гюсто
Мало
45
Лавия
Ромео
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
11
Барнс
Харви
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Джеймс РисЗащитник
-
29 Фофана УэслиЗащитник
- Защитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Полузащитник
-
45 Лавия РомеоПолузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Вейга РенатуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Санчо ДжедонПолузащитник
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
-
Главный тренер: Мареска Энцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Барнс ХарвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Радди ДжонВратарь
-
25 Келли ЛлойдЗащитник
-
17 Крафт ЭмильПолузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
-
18 Осула ВильямНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Челси
Ньюкасл
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
31.8%
17 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
34 матча
55.9%
17.6%
26.5%
19 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.4%
55.9%
14.7%
10 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.31
0.89
Среднее время на гол
68
101
Всего голов
57
38
Голов в среднем за матч
1.68
1.12
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
53
80
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|6 (1)
|0.75
|Джексон Николас
|5
|0.63
|Мадуэке Нони
|4
|0.5
|Нкунку Кристофер
|1
|0.13
|Фелиш Жоау
|1
|0.13
|Санчо Джедон
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
|Нету Педру
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барнс Харви
|3
|0.38
|Гордон Энтони
|2 (1)
|0.25
|Исак Александр
|1
|0.13
|Шёр Фабиан
|1
|0.13
|Жоэлинтон
|1
|0.13
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Уиллок Джо
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Фофана Уэсли
|5
|0
|Палмер Коул
|3
|0
|Джексон Николас
|3
|0
|Нету Педру
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Мареска Энцо
|1
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Шёр Фабиан
|2
|1
|Холл Льюис
|3
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
Результаты матчей
Челси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
5
Челси
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Ньюкасл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
4
36%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
5
29%
29%
3
33%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
2
12%
3
33%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
2
20%
4
57%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2
Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1
Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1
Результаты матчей
Челси
Ньюкасл
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:6
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Челси
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
26
35
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 9
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|7.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 9
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 18
|13
|10.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|13.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 20
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|12 - 25
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 9
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|10.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 2
|6
|9.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|7
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брайтон
|Уэлбек Данни
|6 (1)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
|Кристал Пэлас
|Айю Джордан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси 0:0 Ньюкасл
Исход игры
Челси
87.7% (107)
Ничья
9.8% (12)
Ньюкасл
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (68)
Меньше
37.61% (41)
Обе команды забьют
Да
71.56% (78)
Нет
28.44% (31)
Популярный счёт
2:1 Челси
41% (50)
1:0 Челси
14.8% (18)
2:0 Челси
10.7% (13)
3:1 Челси
9% (11)
1:1 Ничья
8.2% (10)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:2 Ньюкасл
1.6% (2)
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