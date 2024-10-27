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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Челси
0:0
Первый тайм: 1'
Ньюкасл
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 120
Челси 87.5% (105)
X 10% (12)
Ньюкасл 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ньюкасл
4.35
4.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
24
Джеймс
Рис
II
29
Фофана
Уэсли
6
Колвилл
Леви
27
Гюсто
Мало
25
Кайседо
Мойсес
45
Лавия
Ромео
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
7
Нету
Педру
15
Джексон
Николас
22
Поуп
Ник
21
Ливраменто
Валентино
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
8
Тонали
Сандро
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
14
Исак
Александр
11
Барнс
Харви
Челси
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Челси
Ньюкасл

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
31.8%
17 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

34 матча

55.9%
17.6%
26.5%
19 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.4%
55.9%
14.7%
10 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:2
КЛ
1:1
ПЛ
4:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КC
3:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.31
0.89

Среднее время на гол

68
101

Всего голов

57
38

Голов в среднем за матч

1.68
1.12

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

53
80

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 6 (1) 0.75
Джексон Николас 5 0.63
Мадуэке Нони 4 0.5
Нкунку Кристофер 1 0.13
Фелиш Жоау 1 0.13
Санчо Джедон 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Нету Педру 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 3 0.38
Гордон Энтони 2 (1) 0.25
Исак Александр 1 0.13
Шёр Фабиан 1 0.13
Жоэлинтон 1 0.13
Мёрфи Джейкоб 0 0
Келли Ллойд 0 0
Уиллок Джо 0 0
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кукурелья Марк 5 0
Фофана Уэсли 5 0
Палмер Коул 3 0
Джексон Николас 3 0
Нету Педру 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Колвилл Леви 2 0
Вейга Ренату 2 0
Мареска Энцо 1 0
Адарабиойо Олуватосин 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Санчо Джедон 1 0
Санчес Роберт 1 0
Гюсто Мало 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрн Дэн 4 0
Жоэлинтон 4 0
Шёр Фабиан 2 1
Холл Льюис 3 0
Гимараэс Бруно 2 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Келли Ллойд 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Тонали Сандро 1 0

Результаты матчей

Челси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
5
Челси
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Ньюкасл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
4
36%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
5
29%
29%
3
33%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
2
12%
3
33%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
2
20%
4
57%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2
Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1
Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1

Результаты матчей

Челси
Ньюкасл

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:6
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Челси
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
3
5
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 2 0 20 - 9 23
2.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
3.
Астон Вилла
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
4.
Арсенал
 Заявка 8 5 2 1 15 - 8 17
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 4 4 1 11 - 7 16
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
7.
Челси
 0:0 Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
9.
Брентфорд
 Заявка 9 4 1 4 18 - 18 13
10.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 9 3 4 2 8 - 8 13
11.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
12.
Фулхэм
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
13.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
14.
Лестер
 Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
15.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 9 2 3 4 11 - 15 9
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
17.
Ипсвич
 Заявка 9 0 4 5 9 - 20 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 0 2 7 12 - 25 2
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 0 1 8 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
2.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
6.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
8.
Борнмут
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
9.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
10.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
12.
Челси
 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
15.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Челси
 0:0 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 2 6
9.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
10.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
14.
Лестер
 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
17.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Ноттингем Форест Вуд Крис 7
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брайтон Уэлбек Данни 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Кристал Пэлас Айю Джордан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Мадуэке на скорости справа ворвался в штрафную соперника и от лицевой прострелил в центр вратарской. Поуп в этом эпизоде сыграл внимательно и в падении передачу перехватил. 
  • 2'
    Лондонцы вышли на эту встречу в синем комплекте формы, футболисты "Ньюкасла" играют в чёрно-белой форме. Ворота Санчеса в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
  • Первый тайм
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Челси начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Челси 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Челси
87.7% (107)
Ничья
9.8% (12)
Ньюкасл
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (68)
Меньше
37.61% (41)
Обе команды забьют
Да
71.56% (78)
Нет
28.44% (31)
Популярный счёт
2:1 Челси
41% (50)
1:0 Челси
14.8% (18)
2:0 Челси
10.7% (13)
3:1 Челси
9% (11)
1:1 Ничья
8.2% (10)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:2 Ньюкасл
1.6% (2)
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