Тур: 9. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Хупер Саймон
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Главный тренер: Мареска Энцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Травмирован
История личных встреч
Челси
Ньюкасл
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
31.8%
17 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
34 матча
55.9%
17.6%
26.5%
19 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.4%
55.9%
14.7%
10 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.31
0.89
Среднее время на гол
68
101
Всего голов
57
38
Голов в среднем за матч
1.68
1.12
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
53
80
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|6 (1)
|0.75
|Джексон Николас
|5
|0.63
|Мадуэке Нони
|4
|0.5
|Нкунку Кристофер
|1
|0.13
|Фелиш Жоау
|1
|0.13
|Санчо Джедон
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
|Нету Педру
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барнс Харви
|3
|0.38
|Гордон Энтони
|2 (1)
|0.25
|Исак Александр
|1
|0.13
|Шёр Фабиан
|1
|0.13
|Жоэлинтон
|1
|0.13
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Уиллок Джо
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Фофана Уэсли
|5
|0
|Палмер Коул
|3
|0
|Джексон Николас
|3
|0
|Нету Педру
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Мареска Энцо
|1
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Шёр Фабиан
|2
|1
|Холл Льюис
|3
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
Результаты матчей
Челси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
5
Челси
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Ньюкасл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
4
36%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
5
29%
29%
3
33%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
2
12%
3
33%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
2
20%
4
57%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2
Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1
Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1
Результаты матчей
Челси
Ньюкасл
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:6
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Челси
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
26
35
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 9
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 9
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 15
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 18
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|10 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5 (5)
|Челси
|Джексон Николас
|5 (3)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
Прогнозы на матч Челси - Ньюкасл
Исход игры
Челси
85.7% (36)
Ничья
9.5% (4)
Ньюкасл
4.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (25)
Меньше
35.9% (14)
Обе команды забьют
Да
71.79% (28)
Нет
28.21% (11)
Популярный счёт
2:1 Челси
42.9% (18)
2:0 Челси
21.4% (9)
3:1 Челси
9.5% (4)
1:1 Ничья
7.1% (3)
1:0 Челси
4.8% (2)
1:2 Ньюкасл
4.8% (2)
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