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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Челси
 
Позже
Ньюкасл
Челси
Ньюкасл

История личных встреч

Челси
Ньюкасл

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
31.8%
17 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

34 матча

55.9%
17.6%
26.5%
19 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.4%
55.9%
14.7%
10 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:2
КЛ
1:1
ПЛ
4:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КC
3:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.31
0.89

Среднее время на гол

68
101

Всего голов

57
38

Голов в среднем за матч

1.68
1.12

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

53
80

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 6 (1) 0.75
Джексон Николас 5 0.63
Мадуэке Нони 4 0.5
Нкунку Кристофер 1 0.13
Фелиш Жоау 1 0.13
Санчо Джедон 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Нету Педру 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 3 0.38
Гордон Энтони 2 (1) 0.25
Исак Александр 1 0.13
Шёр Фабиан 1 0.13
Жоэлинтон 1 0.13
Мёрфи Джейкоб 0 0
Келли Ллойд 0 0
Уиллок Джо 0 0
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кукурелья Марк 5 0
Фофана Уэсли 5 0
Палмер Коул 3 0
Джексон Николас 3 0
Нету Педру 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Колвилл Леви 2 0
Вейга Ренату 2 0
Мареска Энцо 1 0
Адарабиойо Олуватосин 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Санчо Джедон 1 0
Санчес Роберт 1 0
Гюсто Мало 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрн Дэн 4 0
Жоэлинтон 4 0
Шёр Фабиан 2 1
Холл Льюис 3 0
Гимараэс Бруно 2 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Келли Ллойд 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Тонали Сандро 1 0

Результаты матчей

Челси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
5
Челси
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Ньюкасл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
4
36%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
5
29%
29%
3
33%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
2
12%
3
33%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
2
20%
4
57%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2
Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1
Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1

Результаты матчей

Челси
Ньюкасл

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:6
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Челси
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
3
5
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
2.
Манчестер Сити
 Заявка 8 6 2 0 19 - 9 20
3.
Арсенал
 Заявка 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Брайтон
 Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
6.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 17 - 10 14
7.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9.
Ньюкасл
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
13.
Брентфорд
 Заявка 8 3 1 4 14 - 15 10
14.
Лестер
 Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
15.
Вест Хэм
 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
17.
Ипсвич
 Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 8 0 1 7 6 - 18 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 0 1 7 10 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Брентфорд
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
7.
Борнмут
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8.
Ньюкасл
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
12.
Лестер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Лестер
 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
14.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (5)
Челси Джексон Николас 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Ипсвич Морси Сэм 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 53 минуты.

    Главный судья: Хупер Саймон

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    Челси 85.7% (36)
    X 9.5% (4)
    Ньюкасл 4.8% (2)
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    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ньюкасл
    4.30
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    4.30
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    Прогнозы на матч Челси - Ньюкасл

    Исход игры
    Челси
    85.7% (36)
    Ничья
    9.5% (4)
    Ньюкасл
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (25)
    Меньше
    35.9% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    71.79% (28)
    Нет
    28.21% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    42.9% (18)
    2:0 Челси
    21.4% (9)
    3:1 Челси
    9.5% (4)
    1:1 Ничья
    7.1% (3)
    1:0 Челси
    4.8% (2)
    1:2 Ньюкасл
    4.8% (2)
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