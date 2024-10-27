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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 28. Стадион: .
Хеккен
0:1
Второй тайм: 79'
Хальмстад
0'
30' Желтая карточка
Лундквист Адам
0:1
70' Гол
Тёрготт Блэйр

Ход матча

30'
Лундквист Адам
 
59'
Лаюни Амор
Ларсен Ларс Олден
 
59'
Samuel Holm
Ромео Аман
 
66'
 
Снаер Ингассон Бирнир
Мяйнпя Нило
66'
 
Тёрготт Блэйр
Yannick Agnero
70'
Лаурсен Якоб-Баррет
Лундквист Адам
 
70'
0:1
Тёрготт Блэйр
(Ногейра Винисиус)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Хальмстад
1.49
6.00
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6.10
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Все Коэффициенты
26
Абрахамссон
Петер
11
Линдберг
Юлиус
22
Nikola
Zecevic
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
14
Густафссон
Симон
18
Рюгор
Миккель
27
Ромео
Аман
23
Jeremy
Agbonifo
10
Юссеф
Али
8
Ларсен
Ларс
Олден
1
Роннинг
Тим
3
Gabriel
Wallentin
4
Юханссон
Андреас
21
Ульссон
Маркус
17
Боман
Андре
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
27
Ногейра
Винисиус
11
William
Granath
23
Yannick
Agnero
16
Мяйнпя
Нило
Хеккен
4-3-3
Хальмстад
3-4-3

История личных встреч

Хеккен
Хальмстад

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.2%
44.4%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

25 матчей

68%
4%
28%
17 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
4:2
А
3:0
А
3:2
А
1:0
ТМК
2:0
А
2:3
ТМК
0:2
А
1:0
ТМК
0:2
А
0:3
А
2:1
К
1:0
А
4:1
А
0:2
А
1:4
А
3:0
А
1:3
А
0:2
ТМС
1:0
А
0:1
А
3:1
А
2:0
А
1:2
А
0:4
А
2:2

Голы

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

7
19

Голов в среднем за матч

0.7
1.27

Среднее время на гол

128
71

Всего голов

37
37

Голов в среднем за матч

1.48
1.48

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссеф Али 10 (2) 0.36
Инусса Зейдан 6 0.21
Густафссон Симон 6 (2) 0.21
Лаюни Амор 5 0.18
Хрстич Срджан 5 0.18
Линдберг Юлиус 4 0.14
Рюгор Миккель 3 0.11
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0.11
Jeremy Agbonifo 2 0.07
Чилуфя Эдвард 2 0.07
Ромео Аман 1 0.04
Ховланд Эвен 1 0.04
Samuel Holm 1 0.04
Ларсен Ларс Олден 1 0.04
Лундквист Адам 0 0
Дабо Понтус 0 0
Северин Ниуль 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.18
Снаер Ингассон Бирнир 4 (1) 0.14
William Granath 3 0.11
Сведберг Джонатан 2 0.07
Viktor Granath 2 0.07
Офосу-Айе Фил 2 0.07
Gabriel Wallentin 2 0.07
Yannick Agnero 2 0.07
Эйольфссон Гисли 1 0.04
Аль-Аммари Амир 1 0.04
Ульссон Маркус 1 0.04
Мяйнпя Нило 1 0.04
Баффо Джозеф 1 0.04
Тёрготт Блэйр 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Ногейра Винисиус 0 0
Боман Андре 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Симон 6 0
Лундквист Адам 5 0
Рюгор Миккель 4 0
Лаюни Амор 3 0
Линдберг Юлиус 3 0
Инусса Зейдан 3 0
Samuel Holm 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Юссеф Али 2 0
Хрстич Срджан 2 0
Дабо Понтус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Лоде Мариус 1 0
Линде Андреас 1 0
Абрахамссон Петер 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Ромео Аман 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 9 0
Ногейра Винисиус 6 0
Gabriel Wallentin 5 0
Ульссон Маркус 4 0
Сведберг Джонатан 4 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Yannick Agnero 2 0
Алланссон Йоэль 1 0
Вестермарк Йеспер 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Эйольфссон Гисли 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Роннинг Тим 1 0
Седерберг Ноа 1 0
William Granath 1 0

Результаты матчей

Хеккен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Хальмстад
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

11
8
Хеккен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Хальмстад
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

19
16
Хеккен
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
15% (4)
33% (9)
Хальмстад
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
37% (10)
19% (5)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
52% (14)
44% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

30
24

Голы по времени матча

Забито

30
12
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
7%
4
33%
1-15
4
13%
3
25%
16-30
5
17%
2
17%
31-45
7
23%
1
8%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
7
23%
2
17%
76-90

Пропущено

22
30
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
5%
3
10%
1-15
5
23%
8
27%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
6
27%
3
10%
46-60
4
18%
5
17%
61-75
3
14%
7
23%
76-90

Забито

20
18
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
1
5%
4
22%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
3
15%
4
22%
31-45
7
35%
2
11%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
3
15%
3
17%
76-90

Пропущено

28
14
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
7
25%
6
43%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
3
11%
3
21%
31-45
7
25%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
9
32%
1
7%
76-90

Забито

50
30
18 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
3
6%
8
27%
1-15
7
14%
4
13%
16-30
8
16%
6
20%
31-45
14
28%
3
10%
46-60
8
16%
4
13%
61-75
10
20%
5
17%
76-90

Пропущено

50
44
21 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 21
8
16%
9
20%
1-15
7
14%
9
20%
16-30
6
12%
7
16%
31-45
13
26%
5
11%
46-60
4
8%
6
14%
61-75
12
24%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльфсборг - Хеккен 1:3 АИК - Хеккен 0:2 Торд - Хеккен 1:2 Хеккен - Сириус 2:0
Хаммарбю - Хеккен 2:0 Мальмё - Хеккен 4:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5
Хальмстад
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хальмстад - Сириус 3:1 Хаммарбю - Хальмстад 1:0 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Хальмстад - Кальмар 2:2
Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0

Результаты матчей

Хеккен
Хальмстад

Точный счет

1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 30%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
4
3 раза 11%
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
5
9
4
1.5
5
9
6
7
2.5
3
11
3
10
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
5
8
6
1.5
2
11
5
9
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
17
10
17
10
1.5
7
20
11
16
2.5
4
23
3
24
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 27 17 7 3 61 - 21 58
2.
Хаммарбю
 28 16 5 7 48 - 22 53
3.
АИК
 28 16 3 9 41 - 39 51
4.
Юргорден
 27 14 5 8 40 - 34 47
5.
Мьельбю
 28 13 7 8 42 - 34 46
6.
Хеккен
 0:1 28 12 6 10 53 - 48 42
7.
ГАИС
 28 12 6 10 32 - 32 42
8.
Эльфсборг
 28 12 5 11 51 - 44 41
9.
Сириус
 28 12 4 12 45 - 43 40
10.
Броммапойкарна
 28 8 10 10 45 - 50 34
11.
ИФК Норрчепинг
 28 8 7 13 34 - 54 31
12.
Гётеборг
 27 7 9 11 31 - 39 30
13.
Хальмстад
 1:0 28 9 3 16 30 - 45 30
14.
Вернаму
 28 6 9 13 29 - 40 27
15.
Кальмар
 28 7 5 16 36 - 57 26
16.
Вестерос
 27 5 5 17 24 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 5 34
2.
Хаммарбю
 14 9 3 2 28 - 10 30
3.
Мьельбю
 14 8 5 1 27 - 16 29
4.
АИК
 14 9 1 4 24 - 14 28
5.
ГАИС
 14 8 4 2 20 - 10 28
6.
Эльфсборг
 14 8 3 3 31 - 16 27
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 0:1 14 6 3 5 30 - 23 21
9.
Сириус
 14 6 2 6 26 - 21 20
10.
Хальмстад
 1:0 14 6 2 6 18 - 14 20
11.
ИФК Норрчепинг
 14 5 2 7 18 - 27 17
12.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 20 - 26 17
13.
Гётеборг
 14 3 5 6 13 - 19 14
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 14 2 3 9 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 14 8 1 5 24 - 21 25
2.
Мальмё
 14 6 6 2 27 - 16 24
3.
Хаммарбю
 14 7 2 5 20 - 12 23
4.
АИК
 14 7 2 5 17 - 25 23
5.
Хеккен
 0:1 14 6 3 5 23 - 25 21
6.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
7.
Вернаму
 14 4 6 4 15 - 13 18
8.
Мьельбю
 14 5 2 7 15 - 18 17
9.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 25 - 24 17
10.
Гётеборг
 13 4 4 5 18 - 20 16
11.
Кальмар
 14 4 3 7 18 - 28 15
12.
Эльфсборг
 14 4 2 8 20 - 28 14
13.
ГАИС
 14 4 2 8 12 - 22 14
14.
ИФК Норрчепинг
 14 3 5 6 16 - 27 14
15.
Хальмстад
 1:0 14 3 1 10 12 - 31 10
16.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
АИК Питтас Яннис 12 (3)
Хаммарбю Бесара Нахир 11 (8)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Юргорден Сабович Бесард 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Лундквист Адам получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 67% завершится победой Хеккен.
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Хеккен
Ничья
Хальмстад
1.49
6.00
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