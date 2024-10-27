Тур: 28. Стадион: Бравида Арена.
Ход матча
30'
70'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
27
Ромео
Аман
10
Юссеф
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joop Oosterveld
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Мяйнпя НилоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Johan Lindholm
История личных встреч
Хеккен
Хальмстад
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.2%
44.4%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
25 матчей
68%
4%
28%
17 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
7
19
Голов в среднем за матч
0.7
1.27
Среднее время на гол
128
71
Всего голов
37
37
Голов в среднем за матч
1.48
1.48
Тотал матчей
2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссеф Али
|10 (2)
|0.36
|Инусса Зейдан
|6
|0.21
|Густафссон Симон
|6 (2)
|0.21
|Лаюни Амор
|5
|0.18
|Хрстич Срджан
|5
|0.18
|Линдберг Юлиус
|4
|0.14
|Рюгор Миккель
|3
|0.11
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.11
|Jeremy Agbonifo
|2
|0.07
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.07
|Ромео Аман
|1
|0.04
|Ховланд Эвен
|1
|0.04
|Samuel Holm
|1
|0.04
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.04
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
|Северин Ниуль
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.18
|Снаер Ингассон Бирнир
|4 (1)
|0.14
|William Granath
|3
|0.11
|Сведберг Джонатан
|2
|0.07
|Viktor Granath
|2
|0.07
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.07
|Gabriel Wallentin
|2
|0.07
|Yannick Agnero
|2
|0.07
|Эйольфссон Гисли
|1
|0.04
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.04
|Ульссон Маркус
|1
|0.04
|Мяйнпя Нило
|1
|0.04
|Баффо Джозеф
|1
|0.04
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Симон
|6
|0
|Лундквист Адам
|5
|0
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Лаюни Амор
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Инусса Зейдан
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Юссеф Али
|2
|0
|Хрстич Срджан
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Ногейра Винисиус
|6
|0
|Gabriel Wallentin
|5
|0
|Ульссон Маркус
|4
|0
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Yannick Agnero
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Вестермарк Йеспер
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Эйольфссон Гисли
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Роннинг Тим
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Хальмстад
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
11
8
Хеккен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Хальмстад
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
19
16
Хеккен
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
15% (4)
33% (9)
Хальмстад
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
37% (10)
19% (5)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
52% (14)
44% (12)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
30
24
Голы по времени матча
Забито
30
12
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
7%
4
33%
1-15
4
13%
3
25%
16-30
5
17%
2
17%
31-45
7
23%
1
8%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
7
23%
2
17%
76-90
Пропущено
22
30
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
5%
3
10%
1-15
5
23%
8
27%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
6
27%
3
10%
46-60
4
18%
5
17%
61-75
3
14%
7
23%
76-90
Забито
20
18
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
1
5%
4
22%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
3
15%
4
22%
31-45
7
35%
2
11%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
3
15%
3
17%
76-90
Пропущено
28
14
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
7
25%
6
43%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
3
11%
3
21%
31-45
7
25%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
9
32%
1
7%
76-90
Забито
50
30
18 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
3
6%
8
27%
1-15
7
14%
4
13%
16-30
8
16%
6
20%
31-45
14
28%
3
10%
46-60
8
16%
4
13%
61-75
10
20%
5
17%
76-90
Пропущено
50
44
21 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 21
8
16%
9
20%
1-15
7
14%
9
20%
16-30
6
12%
7
16%
31-45
13
26%
5
11%
46-60
4
8%
6
14%
61-75
12
24%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльфсборг - Хеккен 1:3 АИК - Хеккен 0:2 Торд - Хеккен 1:2 Хеккен - Сириус 2:0
Хаммарбю - Хеккен 2:0 Мальмё - Хеккен 4:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5
Хальмстад
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хальмстад - Сириус 3:1 Хаммарбю - Хальмстад 1:0 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Хальмстад - Кальмар 2:2
Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0
Результаты матчей
Хеккен
Хальмстад
Точный счет
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 30%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
4
3 раза 11%
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
95
94
59
67
311
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
85
86
211
59
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
1710
1710
720
1116
423
324
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|7
|3
|61 - 21
|58
|2.
|28
|16
|5
|7
|48 - 22
|53
|3.
|28
|16
|3
|9
|41 - 39
|51
|4.
|27
|14
|5
|8
|40 - 34
|47
|5.
|28
|13
|7
|8
|42 - 34
|46
|6.
|0:1
|28
|12
|6
|10
|53 - 48
|42
|7.
|28
|12
|6
|10
|32 - 32
|42
|8.
|28
|12
|5
|11
|51 - 44
|41
|9.
|28
|12
|4
|12
|45 - 43
|40
|10.
|28
|8
|10
|10
|45 - 50
|34
|11.
|28
|8
|7
|13
|34 - 54
|31
|12.
|27
|7
|9
|11
|31 - 39
|30
|13.
|1:0
|28
|9
|3
|16
|30 - 45
|30
|14.
|28
|6
|9
|13
|29 - 40
|27
|15.
|28
|7
|5
|16
|36 - 57
|26
|16.
|27
|5
|5
|17
|24 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|34 - 5
|34
|2.
|14
|9
|3
|2
|28 - 10
|30
|3.
|14
|8
|5
|1
|27 - 16
|29
|4.
|14
|9
|1
|4
|24 - 14
|28
|5.
|14
|8
|4
|2
|20 - 10
|28
|6.
|14
|8
|3
|3
|31 - 16
|27
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|8.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|30 - 23
|21
|9.
|14
|6
|2
|6
|26 - 21
|20
|10.
|1:0
|14
|6
|2
|6
|18 - 14
|20
|11.
|14
|5
|2
|7
|18 - 27
|17
|12.
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|13.
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|14.
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|15.
|14
|3
|2
|9
|18 - 29
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|14 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|1
|5
|24 - 21
|25
|2.
|14
|6
|6
|2
|27 - 16
|24
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 12
|23
|4.
|14
|7
|2
|5
|17 - 25
|23
|5.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|23 - 25
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|7.
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|8.
|14
|5
|2
|7
|15 - 18
|17
|9.
|14
|4
|5
|5
|25 - 24
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|11.
|14
|4
|3
|7
|18 - 28
|15
|12.
|14
|4
|2
|8
|20 - 28
|14
|13.
|14
|4
|2
|8
|12 - 22
|14
|14.
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|15.
|1:0
|14
|3
|1
|10
|12 - 31
|10
|16.
|13
|2
|2
|9
|10 - 19
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|АИК
|Питтас Яннис
|12 (3)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (8)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8