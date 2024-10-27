Тур: 28. Стадион: Бравида Арена. Зрители: 5124
0'
30' Желтая карточкаЛундквист Адам
0:1
71' ГолТёрготт Блэйр
90' Желтая карточкаГустафссон Симон
90'+5
Ход матча
30'
71'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
27
Ромео
Аман
10
Юссеф
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joop Oosterveld
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Мяйнпя НилоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Johan Lindholm
История личных встреч
Хеккен
Хальмстад
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.2%
44.4%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
25 матчей
68%
4%
28%
17 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
7
19
Голов в среднем за матч
0.7
1.27
Среднее время на гол
128
71
Всего голов
37
37
Голов в среднем за матч
1.48
1.48
Тотал матчей
2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссеф Али
|10 (2)
|0.36
|Инусса Зейдан
|6
|0.21
|Густафссон Симон
|6 (2)
|0.21
|Лаюни Амор
|5
|0.18
|Хрстич Срджан
|5
|0.18
|Линдберг Юлиус
|4
|0.14
|Рюгор Миккель
|3
|0.11
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.11
|Jeremy Agbonifo
|2
|0.07
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.07
|Ромео Аман
|1
|0.04
|Ховланд Эвен
|1
|0.04
|Samuel Holm
|1
|0.04
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.04
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
|Северин Ниуль
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.18
|Снаер Ингассон Бирнир
|4 (1)
|0.14
|William Granath
|3
|0.11
|Сведберг Джонатан
|2
|0.07
|Viktor Granath
|2
|0.07
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.07
|Gabriel Wallentin
|2
|0.07
|Yannick Agnero
|2
|0.07
|Эйольфссон Гисли
|1
|0.04
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.04
|Ульссон Маркус
|1
|0.04
|Мяйнпя Нило
|1
|0.04
|Баффо Джозеф
|1
|0.04
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Симон
|7
|0
|Лундквист Адам
|5
|0
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Лаюни Амор
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Инусса Зейдан
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Юссеф Али
|2
|0
|Хрстич Срджан
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Ногейра Винисиус
|6
|0
|Gabriel Wallentin
|5
|0
|Ульссон Маркус
|4
|0
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Yannick Agnero
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Вестермарк Йеспер
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Эйольфссон Гисли
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Роннинг Тим
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Хальмстад
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
11
8
Хеккен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Хальмстад
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
19
16
Хеккен
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
14% (4)
36% (10)
Хальмстад
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
50% (14)
43% (12)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
30
24
Голы по времени матча
Забито
30
13
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
7%
4
31%
1-15
4
13%
3
23%
16-30
5
17%
2
15%
31-45
7
23%
1
8%
46-60
5
17%
1
8%
61-75
7
23%
2
15%
76-90
Пропущено
23
30
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
4%
3
10%
1-15
5
22%
8
27%
16-30
3
13%
4
13%
31-45
6
26%
3
10%
46-60
5
22%
5
17%
61-75
3
13%
7
23%
76-90
Забито
20
18
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
1
5%
4
22%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
3
15%
4
22%
31-45
7
35%
2
11%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
3
15%
3
17%
76-90
Пропущено
28
14
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
7
25%
6
43%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
3
11%
3
21%
31-45
7
25%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
9
32%
1
7%
76-90
Забито
50
31
18 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
3
6%
8
26%
1-15
7
14%
4
13%
16-30
8
16%
6
19%
31-45
14
28%
3
10%
46-60
8
16%
5
16%
61-75
10
20%
5
16%
76-90
Пропущено
51
44
21 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 21
8
16%
9
20%
1-15
7
14%
9
20%
16-30
6
12%
7
16%
31-45
13
25%
5
11%
46-60
5
10%
6
14%
61-75
12
24%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльфсборг - Хеккен 1:3 АИК - Хеккен 0:2 Торд - Хеккен 1:2 Хеккен - Сириус 2:0
Хаммарбю - Хеккен 2:0 Мальмё - Хеккен 4:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5
Хальмстад
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хальмстад - Сириус 3:1 Хаммарбю - Хальмстад 1:0 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Хальмстад - Кальмар 2:2
Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0
Результаты матчей
Хеккен
Хальмстад
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 29%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
1
5 раз 18%
4
3 раза 11%
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
95
59
68
311
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
86
212
59
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
1810
1711
721
1117
424
325
127
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|АИК
|Питтас Яннис
|12 (3)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (8)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8