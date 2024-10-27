Тур: 9. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Тейлор Энтони
Ход матча
9'
1:0
18'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
- Защитник
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
-
32 Нето МурараВратарь
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Николс ДжошЗащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
53 Нванери ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Дэвис ХарвиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гакпо КодиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арсенал
Ливерпуль
21 матч
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
61.9%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 16 побед
45 матчей
28.9%
35.6%
35.5%
13 побед 16 ничьих 16 побед
Первый тайм
22.2%
46.7%
31.1%
10 побед 21 ничья 14 побед
Второй тайм
24.4%
40%
35.6%
11 побед 18 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
33
Голов в среднем за матч
1.43
1.5
Среднее время на гол
62
60
Всего голов
54
33
Голов в среднем за матч
2.45
1.43
Среднее время на гол
36
62
Всего голов
87
66
Голов в среднем за матч
1.93
1.47
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
19
Больше 42%
Меньше 58%
26
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
46
61
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|4
|0.44
|Сака Букайо
|2
|0.22
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.22
|Троссар Леандро
|2
|0.22
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.22
|Парти Томас
|1
|0.11
|Калафьори Риккардо
|1
|0.11
|Тимбер Юрриен
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|5 (2)
|0.56
|Диас Луис
|5
|0.56
|Жота Диогу
|2
|0.22
|Конате Ибраима
|1
|0.11
|Джонс Кёртис
|1
|0.11
|Нуньес Дарвин
|1
|0.11
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Гакпо Коди
|0
|0
|Собослаи Доминик
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райс Деклан
|3
|1
|Салиба Вильям
|2
|1
|Троссар Леандро
|1
|1
|Парти Томас
|2
|0
|Жезус Габриэль
|2
|0
|Тимбер Юрриен
|2
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Калафьори Риккардо
|1
|0
|Льюис-Скелли Майлс
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конате Ибраима
|3
|0
|Собослаи Доминик
|3
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Гакпо Коди
|2
|0
|Макаллистер Алексис
|2
|0
|Гравенберх Райан
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ливерпуль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
0
Арсенал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ливерпуль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
7
Арсенал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Ливерпуль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
3
21%
3
20%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
4
29%
3
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
9
3
1 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
2
67%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0
Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2
Результаты матчей
Арсенал
Ливерпуль
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
62
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 9
|23
|2.
|1:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 4
|22
|3.
|1:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 18
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 20
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|12 - 25
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 9
|13
|3.
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|5.
|1:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|7
|Челси
|Джексон Николас
|6 (3)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 3
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 1:1 Ливерпуль
Исход игры
Арсенал
34.8% (54)
Ничья
39.4% (61)
Ливерпуль
25.8% (40)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
87.72% (100)
Нет
12.28% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (46)
2:1 Арсенал
15.5% (24)
1:2 Ливерпуль
9% (14)
2:2 Ничья
7.1% (11)
1:0 Арсенал
5.2% (8)
0:1 Ливерпуль
1.9% (3)
3:2 Арсенал
1.3% (2)
0:2 Ливерпуль
1.3% (2)
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