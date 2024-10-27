Пауза в матче. Неудачно в прошлом эпизоде приземлился на газон Мерино и получил повреждение.

Отдавал пас Макаллистер на ход Нуньесу, но тот не смог оторваться от Габриэля и потерял мяч.

Сместился с левого фланга в штрафную соперника Мартинелли, но напоролся на Арнольда, который отобрал мяч в подкате.

Вдоль линии штрафной сместился с правого фланга в центр и пробил в дальнюю девятку, но в створ ворот не попал.

Убегал по флангу в контратаку Луис после заброса от Макаллистера, но вернулся Парти в оборону и вынес мяч в подкате.

Ван Дейк забросил со своей половине поля на Салаха, который прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

После поперечного паса от Салаха зацепился за мяч Луис в чужой штрафной, но упал в борьбе с защитником. Судья не углядел нарушения правил.

Макаллистер ушел от соперника по флангу и навесил на ближнюю штангу, но здесь головой вынес мяч за пределы поля Габриэль.

С правого фланга навесил Джонс в штрафную на ход Нуньесу, но тот проиграл борьбу за мяч в борьбе с защитником.

Поперечным пасом Макаллистер нашел перед штрафной Салаха, но тот пробил в касание рядом с дальней штангой.

Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Троссар на ход Мартинелли, но перехватил этот пас в подкате Арнольд.

Ушел от соперника по флангу Луис и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Виргил Ван Дейк! Смогли сравнять счёт игроки "Ливерпуля". С угла поля навесил Арнольд на линию вратарской, где в борьбе с защитником пробил головой Ван Дейк, отправив сферу в нижний угол.

На фланге грамотно подставился Сака в борьбе с соперником и заработал для свонй команды перспективный стандарт.

Со штрафного навесил Троссар на линию вратарской, где в падении пробил Мерино, но мяч полетел немного неточно.

13' Перехватил мяч на чужой половине поля Мартинелли и тут же отдал вперед на Хаверца, но тот проиграл борьбу Ван Дейку.

12' Диагональ Конате исполнял в штрафную на Луиса, но тот нарушил правила в верховой борьбе против Парти.

11' В центре поля Гравенберх получил по ногам от Мерино. Судья назначил штрафной удар в пользу гостей.

9' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Букайо Сака! Неожиданно удалось открыть счёт в матче хозяевам. Со своей половины поля Уайт исполнил пас в штрафную на Сака, который ушел финтом от Робертсона и пробил точно в ближний верхний угол ворот.

8' С левого фланга Мартинелли подавал на дальнюю штангу, но здесь Троссар не смог достать мяч до лицевой линии.

7' Устроили небольшую потасовку Хаверц и Ван Дейк, в итоге защитник дважды толкнул плечом оппонента. Штрафной удар назначил арбитр.

6' Макаллистер вырезал пас в штрафную на ход Нуньесу, но того опередил Мерино и отобрал мяч.

5' Мог убегать на ворота соперника Сака после заброса от Парти, но вернулся в оборону Робертсон и отобрал мяч в подкате.

4' Со штрафного Арнольд навесил на дальнюю штангу, где головой вынес сферу Райс подальше от ворот.