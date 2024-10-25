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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Арсенал
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 48
Арсенал 35.4% (17)
X 43.8% (21)
Ливерпуль 20.8% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
Ливерпуль

История личных встреч

Арсенал
Ливерпуль

21 матч

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
61.9%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 16 побед

45 матчей

28.9%
35.6%
35.5%
13 побед 16 ничьих 16 побед

Первый тайм

22.2%
46.7%
31.1%
10 побед 21 ничья 14 побед

Второй тайм

24.4%
40%
35.6%
11 побед 18 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
2:1
ПЛ
3:1
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
КЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
5:5
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КC
2:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:1
ЛЧ
4:2
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

33
33

Голов в среднем за матч

1.43
1.5

Среднее время на гол

62
60

Всего голов

54
33

Голов в среднем за матч

2.45
1.43

Среднее время на гол

36
62

Всего голов

87
66

Голов в среднем за матч

1.93
1.47

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
19
Больше 42%
Меньше 58%
26
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

46
61

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 4 0.5
Сака Букайо 2 0.25
Мартинелли Габриэл 2 0.25
Троссар Леандро 2 0.25
Габриэль дос Сантос 2 0.25
Парти Томас 1 0.13
Калафьори Риккардо 1 0.13
Тимбер Юрриен 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 5 (2) 0.63
Диас Луис 5 0.63
Жота Диогу 2 0.25
Конате Ибраима 1 0.13
Джонс Кёртис 1 0.13
Нуньес Дарвин 1 0.13
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гакпо Коди 0 0
Собослаи Доминик 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 3 1
Салиба Вильям 2 1
Троссар Леандро 1 1
Парти Томас 2 0
Жезус Габриэль 2 0
Тимбер Юрриен 2 0
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Райя Давид 1 0
Уайт Бен 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Сака Букайо 1 0
Калафьори Риккардо 1 0
Льюис-Скелли Майлс 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конате Ибраима 3 0
Собослаи Доминик 3 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Гакпо Коди 2 0
Макаллистер Алексис 2 0
Гравенберх Райан 2 0
Слот Арне 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Жота Диогу 1 0
Нуньес Дарвин 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ливерпуль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
0
Арсенал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ливерпуль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
7
Арсенал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Ливерпуль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
3
21%
3
20%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
4
29%
3
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

9
3
1 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
2
67%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0
Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2

Результаты матчей

Арсенал
Ливерпуль

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
6
2
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
2.
Манчестер Сити
 Заявка 8 6 2 0 19 - 9 20
3.
Арсенал
 Заявка 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Брайтон
 Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
6.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 17 - 10 14
7.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9.
Ньюкасл
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
13.
Брентфорд
 Заявка 8 3 1 4 14 - 15 10
14.
Лестер
 Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
15.
Вест Хэм
 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
17.
Ипсвич
 Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 8 0 1 7 6 - 18 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 0 1 7 10 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Брентфорд
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
7.
Борнмут
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8.
Ньюкасл
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
12.
Лестер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Лестер
 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
14.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (5)
Челси Джексон Николас 5 (3)
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Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Ипсвич Морси Сэм 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 48
    Арсенал 35.4% (17)
    X 43.8% (21)
    Ливерпуль 20.8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Ливерпуль
    3.45
    3.60
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    3.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал - Ливерпуль

    Исход игры
    Арсенал
    36.2% (17)
    Ничья
    44.7% (21)
    Ливерпуль
    19.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (22)
    Меньше
    47.62% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    90.48% (38)
    Нет
    9.52% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (16)
    2:1 Арсенал
    21.3% (10)
    2:2 Ничья
    8.5% (4)
    1:2 Ливерпуль
    8.5% (4)
    3:2 Арсенал
    4.3% (2)
    0:2 Ливерпуль
    4.3% (2)
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