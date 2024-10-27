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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Газиантеп
0:1
Первый тайм: 25'
Коньяспор
0'
4' Желтая карточка
Эрсой Эртугрул
6' Желтая карточка
Демирбаг Адиль
0:1
13' Гол
Ндао Алассан

Ход матча

4'
Эрсой Эртугрул
 
6'
 
Демирбаг Адиль
13'
0:1
Ндао Алассан
(Педринью Роша)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Лучшие коэффициенты
Газиантеп
Ничья
Коньяспор
2.65
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3.05
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2.90
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Все Коэффициенты
1
Диудис
Сократис
7
Эскихеллач
Мустафа
5
Эрсой
Эртугрул
36
Виана
Бруно
13
Саборит
Энрик
18
Сореску
Деян
20
Н'Диайе
Папа
10
Козловски
Кацпер
11
Лунгой
Кристофер
44
Максим
Александру
19
Кодро
Кенан
27
Словик
Якуб
24
Боранияшевич
Никола
4
Демирбаг
Адиль
5
Язгылы
Угурджан
12
Хауберт
Гильерме
26
Боатенг
Эммануэль
III
20
Базур
Рихедли
18
Ндао
Алассан
9
Алексич
Даниел
8
Педринью
Роша
99
Крамер
Блаж
Газиантеп
4-4-1-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Коньяспор

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
0:3
К
1:1
С
0:1
С
4:1
С
3:2
С
0:0
К
2:1
С
1:0
С
3:1
С
0:0

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

63
98

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максим Александру 2 (1) 0.22
Соялп Фуркан 1 0.11
Окереке Давид 1 0.11
Сореску Деян 1 0.11
Саборит Энрик 1 0.11
Кодро Кенан 1 0.11
Ташдемир Эмре 1 0.11
Козловски Кацпер 1 0.11
Н'Диайе Папа 0 0
Виана Бруно 0 0
Каракаш Илькер 0 0
Озчичек Огюн 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педринью Роша 3 0.3
Алексич Даниел 2 0.2
Демирбаг Адиль 1 0.1
Эрдоган Юсуф 1 0.1
Найир Умут 1 0.1
Кейта Амиду 1 0.1
Юлгюн Огулджан 1 0.1
Ндао Алассан 1 0.1
Базур Рихедли 0 0
Хауберт Гильерме 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козловски Кацпер 5 0
Саборит Энрик 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Добен Квентин 1 1
Максим Александру 2 0
Н'Диайе Папа 2 0
Сореску Деян 2 0
Лунгой Кристофер 2 0
Инан Селчук 1 0
Соялп Фуркан 1 0
Кодро Кенан 1 0
Мандуки Сириль 1 0
Виана Бруно 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Артан Омюрджан 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 3 0
Боранияшевич Никола 3 0
Алексич Даниел 2 0
Найир Умут 2 0
Крамер Блаж 2 0
Юлгюн Огулджан 2 0
Евтович Марко 1 0
Словик Якуб 1 0
Базур Рихедли 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Педринью Роша 1 0
Ибрахимоглу Мелих 1 0
Боатенг Эммануэль III 1 0
Бостан Мелих 1 0
Filip Damjanovic 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Коньяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
4
Газиантеп
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Коньяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

3
2
Газиантеп
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Коньяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
38%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
50%
1
33%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
56%
4
36%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0
Галатасарай - Газиантеп 3:1 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0
Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0
Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0

Результаты матчей

Газиантеп
Коньяспор

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Бешикташ
 Заявка 8 6 2 0 17 - 5 20
4.
Фенербахче
 Заявка 8 5 2 1 18 - 7 17
5.
Гёзтепе
 Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
6.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
8.
Сивасспор
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
9.
Коньяспор
 1:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 13 14
10.
Трабзонспор
 Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
11.
Касымпаша
 Заявка 10 2 5 3 12 - 16 11
12.
Бодрумспор
 Заявка 9 3 1 5 8 - 11 10
13.
Ризеспор
 Заявка 9 3 1 5 6 - 16 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
15.
Антальяспор
 Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
16.
Кайсериспор
 Заявка 9 1 5 3 9 - 15 8
17.
Газиантеп
 0:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
18.
Хатайспор
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
7.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Коньяспор
 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
16.
Газиантеп
 0:1 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Коньяспор
 1:0 Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
5.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
6.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
7.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
10.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
11.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Газиантеп
 0:1 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
15.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Pedrinho сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Ндао Алассан бьет в цель!
  • 6'
    Демирбаг Адиль получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Эрсой Эртугрул получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Газиантеп
Ничья
Коньяспор
2.65
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3.05
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2.90
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