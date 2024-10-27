Тур: 10. Стадион: Газиантеп.
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
36
Виана
Бруно
18
Сореску
Деян
20
Н'Диайе
Папа
19
Кодро
Кенан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
-
20 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мирза КиханПолузащитник
-
25 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
-
28 Кейта АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
- Нападающий
-
91 Бостан МелихНападающий
-
-
Главный тренер: Али Чамдалы
История личных встреч
Газиантеп
Коньяспор
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.42
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
63
98
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максим Александру
|2 (1)
|0.22
|Соялп Фуркан
|1
|0.11
|Окереке Давид
|1
|0.11
|Сореску Деян
|1
|0.11
|Саборит Энрик
|1
|0.11
|Кодро Кенан
|1
|0.11
|Ташдемир Эмре
|1
|0.11
|Козловски Кацпер
|1
|0.11
|Н'Диайе Папа
|0
|0
|Виана Бруно
|0
|0
|Каракаш Илькер
|0
|0
|Озчичек Огюн
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педринью Роша
|3
|0.3
|Алексич Даниел
|2
|0.2
|Демирбаг Адиль
|1
|0.1
|Эрдоган Юсуф
|1
|0.1
|Найир Умут
|1
|0.1
|Кейта Амиду
|1
|0.1
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.1
|Ндао Алассан
|1
|0.1
|Базур Рихедли
|0
|0
|Хауберт Гильерме
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козловски Кацпер
|5
|0
|Саборит Энрик
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Добен Квентин
|1
|1
|Максим Александру
|2
|0
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|Сореску Деян
|2
|0
|Лунгой Кристофер
|2
|0
|Инан Селчук
|1
|0
|Соялп Фуркан
|1
|0
|Кодро Кенан
|1
|0
|Мандуки Сириль
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Артан Омюрджан
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|3
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Алексич Даниел
|2
|0
|Найир Умут
|2
|0
|Крамер Блаж
|2
|0
|Юлгюн Огулджан
|2
|0
|Евтович Марко
|1
|0
|Словик Якуб
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
|Боатенг Эммануэль III
|1
|0
|Бостан Мелих
|1
|0
|Filip Damjanovic
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Коньяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
4
Газиантеп
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Коньяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
3
2
Газиантеп
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Коньяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
38%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
50%
1
33%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
56%
4
36%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0
Галатасарай - Газиантеп 3:1 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0
Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0
Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0
Результаты матчей
Газиантеп
Коньяспор
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
35
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|9.
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|10.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 15
|8
|17.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|16.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|5 (3)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Аланьяспор
|Балковец Юре
|4