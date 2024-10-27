Тур: 10. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
1:0
Перерыв
Ход матча
15'
1:0
24'
30'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
18
Костич
Филип
17
Кавечи
Ирфан
15
Айети
Арлинд
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
21
Ahmet
Aslan
99
Сефери
Тулан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Костич ФилипЗащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Айдын ОгузПолузащитник
-
10 Тадич ДушанНападающий
-
23 Тосун ДженкНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айети АрлиндЗащитник
-
34 Ali AytemurЗащитник
-
77 Шен ДженкЗащитник
- Полузащитник
-
21 Ahmet AslanПолузащитник
-
99 Сефери ТуланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
53 Аккан ГёкханВратарь
-
70 Бильсель ЭгеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
20 Бразау ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
19 Haqi Osman
-
Главный тренер: Исмет Ташдемир
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Душан
|5 (1)
|0.56
|Джеко Эдин
|5 (2)
|0.56
|Фред Сантос
|3
|0.33
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0.22
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.22
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|Шиманьски Себастьян
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Бодрумспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пушкаш Георге
|3
|0.3
|Сефери Тулан
|2
|0.2
|Димитров Здравко
|1
|0.1
|Озер Кенан
|1 (1)
|0.1
|Musah Mohammed
|0
|0
|Uzeyir Ergun
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фред Сантос
|3
|0
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Жозе Моуринью
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
Бодрумспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samet Yalcin
|3
|0
|Musah Mohammed
|3
|0
|Сефери Тулан
|1
|1
|Айети Арлинд
|2
|0
|Celal Dumanli
|2
|0
|Шен Дженк
|2
|0
|Фреди Гомеш
|0
|1
|Озер Кенан
|1
|0
|Челюстка Ондржей
|1
|0
|Соуза Диогу
|1
|0
|Димитров Здравко
|1
|0
|Бразау Педру
|1
|0
|Uzeyir Ergun
|1
|0
|Enes Ogruce
|1
|0
|Ahmet Aslan
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бодрумспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Фенербахче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Бодрумспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
11
5
Фенербахче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Бодрумспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
13
6
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
6
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
3
50%
76-90
Забито
17
7
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
1
6%
1
14%
1-15
3
18%
2
29%
16-30
5
29%
29%
1
14%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
12
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2
Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1
Бодрумспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1
Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1
Результаты матчей
Фенербахче
Бодрумспор
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
3 раза 60%
3:1
2 раза 40%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
5
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
4 раза 44%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Бодрумспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
23
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
27
26
27
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|4.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 16
|10
|14.
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 12
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|11.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
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- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|5 (3)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Аланьяспор
|Балковец Юре
|4