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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Фенербахче
1:0
Перерыв
Бодрумспор
0'
1:0
15' Гол
Эн-Несири Юссеф
24' Желтая карточка
Амрабат Софьян
30' Желтая карточка
Samet Yalcin

Ход матча

15'
Эн-Несири Юссеф
1:0
24'
Амрабат Софьян
 
30'
 
Samet Yalcin

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Бодрумспор
1.30
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6.70
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6.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
50
Бекао
Родриго
6
Джику
Александер
18
Костич
Филип
17
Кавечи
Ирфан
5
Юксек
Исмаил
34
Амрабат
Софьян
97
Сен-Максимен
Аллан
19
Эн-Несири
Юссеф
9
Джеко
Эдин
1
Соуза
Диогу
33
Челюстка
Ондржей
15
Айети
Арлинд
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
26
Musah
Mohammed
21
Ahmet
Aslan
99
Сефери
Тулан
8
Samet
Yalcin
7
Димитров
Здравко
9
Пушкаш
Георге
Фенербахче
4-4-2
Бодрумспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Душан 5 (1) 0.56
Джеко Эдин 5 (2) 0.56
Фред Сантос 3 0.33
Сен-Максимен Аллан 2 0.22
Эн-Несири Юссеф 2 0.22
Кавечи Ирфан 0 0
Шиманьски Себастьян 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0
Бодрумспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пушкаш Георге 3 0.3
Сефери Тулан 2 0.2
Димитров Здравко 1 0.1
Озер Кенан 1 (1) 0.1
Musah Mohammed 0 0
Uzeyir Ergun 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фред Сантос 3 0
Остерволде Джейден 3 0
Джику Александер 2 0
Жозе Моуринью 2 0
Джеко Эдин 1 0
Костич Филип 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Бекао Родриго 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Бодрумспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samet Yalcin 3 0
Musah Mohammed 3 0
Сефери Тулан 1 1
Айети Арлинд 2 0
Celal Dumanli 2 0
Шен Дженк 2 0
Фреди Гомеш 0 1
Озер Кенан 1 0
Челюстка Ондржей 1 0
Соуза Диогу 1 0
Димитров Здравко 1 0
Бразау Педру 1 0
Uzeyir Ergun 1 0
Enes Ogruce 1 0
Ahmet Aslan 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бодрумспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Фенербахче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Бодрумспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

11
5
Фенербахче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Бодрумспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

13
6

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
6
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
3
50%
76-90

Забито

17
7
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
1
6%
1
14%
1-15
3
18%
2
29%
16-30
5
29%
29%
1
14%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
12
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2
Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1
Бодрумспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1
Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1

Результаты матчей

Фенербахче
Бодрумспор

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
3 раза 60%
3:1
2 раза 40%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
5
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
4 раза 44%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Бодрумспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
2
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
2.5
Больше Меньше
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
7
2
6
2.5
2
7
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Бешикташ
 Заявка 8 6 2 0 17 - 5 20
4.
Фенербахче
 1:0 Заявка 9 6 2 1 19 - 7 20
5.
Гёзтепе
 Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
6.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
8.
Сивасспор
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
9.
Трабзонспор
 Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
10.
Коньяспор
 Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
11.
Антальяспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Касымпаша
 Заявка 10 2 5 3 12 - 16 11
13.
Ризеспор
 Заявка 9 3 1 5 6 - 16 10
14.
Бодрумспор
 0:1 Заявка 10 3 1 6 8 - 12 10
15.
Газиантеп
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
16.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17.
Кайсериспор
 Заявка 9 1 5 3 9 - 15 8
18.
Хатайспор
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Фенербахче
 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
6.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
8.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
11.
Бодрумспор
 0:1 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
13.
Газиантеп
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 1:0 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Бодрумспор
 0:1 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
17.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Samet Yalcin получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Амрабат Софьян получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Г О О О О Л - Эн-Несири Юссеф бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Фенербахче
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